Илон Маск хочет на порядок больше ИИ-чипов, чем выпускает вся полупроводниковая индустрия мира

Амбиции Илона Маска (Elon Musk) в области искусственного интеллекта настолько велики, что он хочет получить больше ускорителей ИИ, чем отрасль в настоящее время может произвести. По его словам, Tesla нуждается в «100–200 миллиардах чипов с искусственным интеллектом в год», и если она не сможет получить их от производителей, то рассмотрит возможность создания собственных фабрик.

Маск заявил, что «испытывает огромное уважение к TSMC и Samsung», но он считает, что эти компании не в состоянии удовлетворить потребность его предприятий в чипах ИИ: «Когда я спросил, сколько времени займёт строительство новой фабрики по производству чипов, они ответили, что до запуска производства им потребуется пять лет. Пять лет для меня — это вечность. Мои сроки — год, два. […] Если они передумают и […] будут поставлять нам 100–200 миллиардов ИИ-чипов в год в те сроки, когда они нам нужны, это будет здорово».

Маск не уточнил, когда Tesla и SpaceX потребуются эти 100–200 миллиардов ИИ-процессоров в год, но в любом случае выпуск такого количества чипов практически неосуществим, если он имел в виду единицы, а не сумму в долларах. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2023 году по всему миру произведено 1,5 трлн чипов. Однако в это число входят любые микросхемы — от крошечных микроконтроллеров и датчиков до чипов памяти и ускорителей ИИ.

Такие ускорители ИИ, как Nvidia H100 или B200/B300, представляют собой огромные кремниевые блоки, которые сложно и дорого производить, поэтому на их изготовление уходит больше всего времени. По словам Маска, энергопотребление его ИИ-процессоров AI5 составит 250 Вт, в то время как графические процессоры Nvidia B200 могут потреблять до 1200 Вт. Этот параметр может служит косвенной оценкой размера чипов. Даже если чип AI5 будет в пять раз меньше Nvidia B200, мощностей для достижения целей Маска всё равно совершенно недостаточно.

Будучи одним из крупнейших клиентов TSMC, Nvidia поставила четыре миллиона графических процессоров Hopper стоимостью $100 млрд (не считая Китая) за весь срок службы архитектуры, который составил около двух календарных лет. С Blackwell Nvidia продала около шести миллионов графических процессоров за первые четыре квартала их жизненного цикла.

Если Маск действительно имел в виду 200 миллиардов устройств, то он хотел бы получить на порядки больше процессоров для искусственного интеллекта, чем отрасль (бо́льшая часть которой приходится на TSMC) может производить за год. Если он всё же подразумевал потребность в ИИ-чипах на сумму от $100 до $200 млрд, то TSMC и Samsung, безусловно, смогут поставить такой объём в ближайшие годы. Однако, похоже, что он действительно считает, что ему нужно больше, чем эти компании могут предложить.

«Мы будем использовать фабрики TSMC на Тайване и в Аризоне, фабрики Samsung в Корее и Техасе, — сказал Маск. — С их точки зрения, они движутся молниеносно. […] тем не менее, это будет для нас ограничивающим фактором. Они работают на пределе своих возможностей, но с их точки зрения — это “педаль в пол”. У них просто не было компании, которая разделяла бы наше понимание срочности. Возможно, единственный способ масштабироваться с желаемой скоростью — это построить действительно большой завод или быть ограниченным в производстве Optimus и беспилотных автомобилей из-за [поставок] ИИ-чипов.

Действительно ли потребность Tesla и SpaceX в ИИ-чипах настолько высока, остаётся неясным. Tesla продала 1,79 млн автомобилей в 2024 году, поэтому ей вряд ли требуется больше двух миллионов чипов для своих автомобилей. Конечно, компаниям Маска могут понадобиться ещё миллионы ИИ-процессоров для обучения ИИ, но маловероятно, что Маск в ближайшее время готов создать ИИ-кластеры на базе миллиардов чипов. Антропоморфные роботы Optimus также вряд ли потребуют таких объёмов чипов в ближайшие годы.

Ранее мы писали, как воодушевлённый итогами голосования по новому компенсационному плану Илон Маск на собрании акционеров фонтанировал обещаниями и идеями, и по традиции пританцовывал в момент появления на сцене человекоподобного робота Optimus. Тогда он заявил, что для достижения поставленных новым планом целей Tesla вынуждена будет наладить самостоятельный выпуск чипов.