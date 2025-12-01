«Голос игроков»: на сайте The Game Awards 2025 открылось голосование за лучшую игру 2025 года по версии пользователей

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2025 объявили номинантов в категории «Голос игроков» — вместе с этим на официальном сайте шоу стартовал первый этап голосования.
Напомним, в отличие от 29 основных номинаций в рамках The Game Awards 2025 (влияние жюри на результат составляет 90 %), победителя в категории «Голос игроков» определяют целиком пользователи.
Голосование позволит выбрать лучшую игру 2025 года по версии геймеров. Отбор проходит в три этапа: после первого раунда из 30 игр-участников останется 10, далее — пять, а по итогам финала — лишь один.
За победу в номинации «Голос игроков» на The Game Awards 2025 сразятся 20 релизов 2025 года и ещё десять проектов прошлых лет. Девять из них — игры-сервисы, а Indiana Jones and the Great Circle на прошлогоднюю премию не успела.
Список номинантов:
- Arc Raiders;
- Battlefield 6;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Delta Force;
- Dispatch;
- Donkey Kong Bananza;
- Doom: The Dark Ages;
- Elden Ring Nightreign;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Genshin Impact;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Helldivers 2;
- Hollow Knight: Silksong;
- Indiana Jones and the Great Circle;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Mario Kart World;
- Marvel Rivals;
- Megabonk;
- Ninja Gaiden 4;
- No Man’s Sky;
- Peak;
- R.E.P.O.;
- Silent Hill f;
- Sonic Racing: CrossWorlds;
- Split Fiction;
- Warframe;
- Wuthering Waves.
Промежуточные результаты раундов отображаться не будут. По мнению организаторов, это помогает сохранить интригу до самого конца. Первый тур закончится 3 декабря в 5:00 по Москве, а победителя объявят на The Game Awards 2025.
The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря (начало в 3:30 по Москве). Помимо награждения лучших игр уходящего года, на церемонии ожидаются анонсы и мировые премьеры.
