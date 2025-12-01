Сегодня 01 декабря 2025
«Голос игроков»: на сайте The Game Awards 2025 открылось голосование за лучшую игру 2025 года по версии пользователей

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2025 объявили номинантов в категории «Голос игроков» — вместе с этим на официальном сайте шоу стартовал первый этап голосования.

Источник изображения: Kojima Productions

Источник изображения: Kojima Productions

Напомним, в отличие от 29 основных номинаций в рамках The Game Awards 2025 (влияние жюри на результат составляет 90 %), победителя в категории «Голос игроков» определяют целиком пользователи.

Голосование позволит выбрать лучшую игру 2025 года по версии геймеров. Отбор проходит в три этапа: после первого раунда из 30 игр-участников останется 10, далее — пять, а по итогам финала — лишь один.

Источник изображения: The Game Awards

Источник изображения: The Game Awards

За победу в номинации «Голос игроков» на The Game Awards 2025 сразятся 20 релизов 2025 года и ещё десять проектов прошлых лет. Девять из них — игры-сервисы, а Indiana Jones and the Great Circle на прошлогоднюю премию не успела.

Список номинантов:

Источник изображения: The Game Awards

Источник изображения: The Game Awards

Промежуточные результаты раундов отображаться не будут. По мнению организаторов, это помогает сохранить интригу до самого конца. Первый тур закончится 3 декабря в 5:00 по Москве, а победителя объявят на The Game Awards 2025.

The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря (начало в 3:30 по Москве). Помимо награждения лучших игр уходящего года, на церемонии ожидаются анонсы и мировые премьеры.

Теги: the game awards 2025
