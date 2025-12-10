«Мы можем ошибиться»: Сэм Альтман признал, что ИИ развивается слишком быстро

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) недавно выразил обеспокоенность темпами, с которыми ИИ меняет мир, подчеркнув важность и необходимость адаптации общества. По его словам, ни одна другая технология никогда не внедрялась в мире так быстро. Он признал, что ChatGPT обладает огромным потенциалом для исследователей, но в то же время может быть использован злоумышленниками для причинения глобального вреда человечеству.

За последние три года генеративный ИИ эволюционировал от простых чат-ботов, способных создавать картинки и тексты на основе подсказок, до сложных инструментов повышения производительности, оказывающих реальное влияние на общество в медицине, образовании, вычислительной технике и других сферах. Однако это сопряжено с невероятными затратами, непомерным спросом на охлаждение и электроэнергию, и с негативным воздействием на окружающую среду.

В своём недавнем интервью Альтман выделил длинный список недостатков широкого распространения и роста ChatGPT, включая скорость, с которой он изменил мир. По его словам, ChatGPT обладает потенциалом для разработки лекарств от сложных медицинских заболеваний, таких как рак, но в то же время он может быть использован злоумышленниками для причинения вреда, с которым общество может не справиться.

«Меня беспокоят темпы изменений, происходящих в мире прямо сейчас. Этой технологии [ИИ] всего три года. Ни одна другая технология никогда не внедрялась в мире так быстро», — заявил Альтман. И следом добавил: «Мы должны убедиться, что мы представляем это [ИИ] миру ответственно, давая людям время адаптироваться, высказать свое мнение, понять, как это сделать — можно представить, что мы можем ошибиться».

ChatGPT сейчас является самым скачиваемым приложением в мире с примерно 1,36 миллиардами установок с момента его запуска в ноябре 2022 года. Среди аналитиков и экспертов нарастают опасения о формировании зависимости людей от чат-ботов, что приводит к атрофии когнитивных способностей пользователей и делает их глупее. Также сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось число самоубийств, связанных с чрезмерной зависимостью от инструментов на основе ИИ, подобных ChatGPT.

