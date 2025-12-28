News Tower — срочно в номер! Рецензия

Жанр Стратегия Издатель Twin Sails Interactive Разработчик Sparrow Night Минимальные требования Процессор Intel Core i3-6100 3,7 ГГц / AMD FX-4350 4,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, дискретная видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, 3 Гбайт на жёстком диске Дата выхода 18 ноября 2025 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Кем мы только не были в тайкунах: и владельцем парка аттракционов, и руководителем музея, и управляющим сетью больниц. Не хватало игры, где в нашем распоряжении оказалась бы редакция газеты — вот уж где полно процессов, которые нужно контролировать. Отправлять репортеров в опасные места ради свежих новостей, нанимать редакторов, заниматься вёрсткой, закупать бумагу… Именно этому посвящена News Tower — замечательный тайкун с видом сбоку, который во всех подробностях показывает трудности жизни печатной прессы вековой давности.

Место действия: Нью-Йорк 1929 года, где нам предстоит построить свою печатную империю. К счастью, не совсем с нуля: небольшое здание переходит нам в наследство от покойного отца. Проблема в том, что в последние годы редакция еле сводила концы с концами, из-за чего наш родственник решил попросить помощи у бруклинской мафии. Это не сильно помогло — теперь периодически приходят коллекторы, пугают сотрудников и размахивают битами, ломают оборудование. В таких условиях трудно что-либо издавать и сохранять аудиторию. Расслабляться некогда — нужно сразу брать ситуацию под свой контроль и в ближайшее воскресенье печатать свежий выпуск газеты.

Поначалу всё просто: есть телеграфист, ищущий на карте интересные события, и есть репортёр, который по первому зову помчится в выбранное место. Когда репортёр собирает всю необходимую информацию, он возвращается на рабочее место и передаёт бумаги со своими записями наборщику, а оттуда текст отправляется на сборочный стол. После этого статья полностью готова, остаётся лишь открыть печатный станок и разместить материал на пустом листе газетной бумаги. Достаточно одной новости или статьи, чтобы наш листок появился в киосках, но и цена будет соответствующей — покупатели хотят видеть как можно больше текста и готовы за это хорошо платить.

Редакция развивается постепенно. Сначала добавляем ещё один этаж — название игры не обманывает, со временем у нас действительно будет башня. Потом покупаем крутейший для тридцатых годов печатный станок, который настолько многофункционален, что даже прогнозы продаж нашей газеты показывает. Затем расширяем штат телеграфистов и репортёров — вместе им будет проще находить инфоповоды. Бывают спортивные материалы, криминальные новости, политические статьи и так далее — можно рассказывать в газете обо всём подряд, но читателям интереснее, когда на одной странице расположены материалы одной тематики, тогда и тираж заметно увеличивается.

Вокруг тем (или тегов, как их здесь называют) построен практически весь игровой процесс. Во-первых, каждый репортёр, которого вы нанимаете, силён в каких-то сферах — а если в его кабинет поставить соответствующие фигурки или повесить постеры, то эффективность его работы повысится. Во-вторых, газету мы печатаем не ради жителей одного небольшого района — мы хотим продавать её везде, где только можно. В начале каждой недели мы открываем карту города, буквально усыпанную значками с изображениями человечков, — это области, в которых можно набрать новых подписчиков, печатая статьи на интересующие их темы. Чем больше областей «захватываешь», тем больше новых опций открывается — и украшений для кабинетов, и возможностей защитить редакцию от вандалов, и даже рекламных контрактов.

А иногда всё наоборот — нужно отказываться от каких-то тем, поскольку они не нравятся той или иной фракции. Изначально мы можем сотрудничать лишь с местной мафией — ей не по нраву политические новости, зато бандюганы обожают, когда вы публикуете о них что-то хорошее или нейтральное. Согласитесь — получите очки влияния, которые можно потратить на вышеупомянутые опции в других районах, и пару сотен долларов, которые точно не будут лишними. Откажетесь — ждите мужиков с битами на следующий день.

⇡#Сила в связях

Всего здесь четыре фракции, но дружить со всеми одновременно не получится. Мэру не понравится, что вы помогаете мафии, а активное общение с элитой (здешним высшим обществом, ведущим роскошную жизнь) не поймут военные, которым чужд гедонизм. Активное выполнение заданий для той или иной фракции позволяет открыть эксклюзивные для неё «фишки» — элита, к примеру, будет писать для вас выдуманные, но реалистичные материалы на случайную тему, а потом откроет агентство, куда можно продавать свои новости за полцены до их публикации в газете. А военные дадут доступ к больнице, где репортёры будут быстрее восстанавливаться после получения травм.

Да, такое в News Tower тоже бывает — некоторые материалы так просто не заполучить. Можно и покалечить репортёра, который на несколько дней станет недоступен, и нарваться на судебное разбирательство, если кто-то разозлится, что суёшь нос не в своё дело. Эти и многие другие механики игра вводит постепенно, благодаря чему в News Tower легко «застрять» на несколько часов подряд — спокойная неделя, в течение которой ничего толком не происходит, можешь перейти в семидневку с совершенно новыми проблемами, которые увлекательно решать. Получаешь доступ к рекламному агентству — начинаешь искать рекламодателей и думаешь о том, чтобы вместо двух страниц печатать на трёх. В среду или четверг натыкаешься на сенсационную новость — ставишь игру на паузу, расставляешь приоритеты, нанимаешь ещё одного редактора и пытаешься успеть всё оформить до воскресенья. Рядом с входной дверью собираются протестующие — идёшь выбирать охранника, который их разгонит, иначе репортёры не смогут вернуться в редакцию.

По большей части, спустя десять часов занимаешься примерно тем же, чем и в начале игры: ищешь инфоповоды и делаешь всё, чтобы оформить их в статьи. Но меняются условия, и именно это поддерживает интерес. Появляются конкурирующие издания, которые хочется превзойти и по скорости, и по качеству своими репортажами, чтобы забрать часть их аудитории. Среди тегов, которые хотят видеть потенциальные подписчики, всё чаще встречаются очень редкие, и каждый раз радуешься, когда удаётся «поймать» именно то, за чем охотился. А в некоторые локации отправляешь репортёров не только ради материала, но и для получения новых предметов интерьера — это могут быть как глобусы для телеграфистов, так и новые люстры, повышающие престижность редакции.

Вдобавок нужно следить за тем, хорошо ли себя чувствует персонал. Печатные машинки, станки и даже унитазы издают шум, где-то может быть душно, что-то ломается, еды и воды не хватает, бумаги в туалете мало… Люди в редакции, к счастью, не очень капризные — они не начинают возмущаться и бунтовать из-за малейших неудобств, препятствуя рабочим процессам. Но у репортёров, к примеру, может снизиться концентрация, из-за чего даже темы, в которых они сильны, станут для них недоступными. А это с высокой долей вероятности значительно ухудшит качество очередного воскресного выпуска — в результате и фракцию подведёшь, и новых подписчиков не получишь, и понесёшь убытки.

Наверное, единственный недостаток News Tower связан с тем, что здесь нельзя создать «газету своей мечты». То есть вы не можете назвать редакцию «Спортивный вестник» и публиковать материалы исключительно о спорте. Со временем придётся сделать выбор между тем, хотите ли вы быть серьёзным информационным изданием или предпочитаете публиковать сенсации с громкими заголовками, но всё равно фокусироваться исключительно на определённой теме не получится. Игра всё-таки о другом — о решении на месте возникающих проблем и способности игрока адаптироваться. И в этом плане она очень хороша, плюс многие из здешних новостей основаны на реальных событиях — тому же Аль Капоне будет посвящён не один материал.

***

Как и в случае с любым хорошим тайкуном, в процессе прохождения News Tower время пролетает незаметно. Управлять американской редакцией тридцатых годов очень увлекательно, особенно когда есть свобода творчества — ты сам решаешь, какие районы города приоритетны, каким темам на этой неделе уделить внимание и даже каким образом расставлять напечатанные материалы на макете. Да и постоянно возникающие на пути препятствия интересно преодолевать: защищаться от мафии, избегать суда, искать замену покалеченным репортёрам и выкраивать деньги на бумагу для туалетных кабинок. Да, здешние масштабы не так велики, как в Two Point Museum, но оторваться от News Tower не менее трудно.

Достоинства:

богатый механиками тайкун на необычную тематику;

отличная система прогресса, которая постепенно знакомит игрока со всеми возможностями;

высокий потенциал для повторных прохождений благодаря наличию нескольких фракций с уникальными бонусами;

новости и статьи основаны на реальных событиях — связанных с политикой, спортом и многим другим.

расставлять материалы на макете будущей газеты не надоедает.

Недостатки:

выпускать газету на строго определённую тематику практически невозможно.

Графика Симпатичная и стильная графика — веришь в то, что это действительно Америка вековой давности, с её квадратными автомобилями и федорами на головах мужчин. Звук Джазовый саундтрек дополняет атмосферу, но рано или поздно откажешься от него в пользу своей музыки или подкастов — как и в любом другом тайкуне. Одиночная игра Первое прохождение может завершиться неудачей, если слишком безрассудно тратить деньги, но второе уж точно будет успешным. Когда добираешься до финала (здесь это 1940 год), игра предлагает продолжить издавать газеты в бесконечном режиме. Оценочное время прохождения От 15 до 20 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Замечательный тайкун на тему, за которую почему-то до сих пор никто не брался. Механик очень много, сюрпризы появляются на каждом шагу, а выпуск каждой новой газеты вызывает непередаваемую смесь стресса и удовольствия — как в настоящей редакции!

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

