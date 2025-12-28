|
News Tower — срочно в номер! Рецензия
Кем мы только не были в тайкунах: и владельцем парка аттракционов, и руководителем музея, и управляющим сетью больниц. Не хватало игры, где в нашем распоряжении оказалась бы редакция газеты — вот уж где полно процессов, которые нужно контролировать. Отправлять репортеров в опасные места ради свежих новостей, нанимать редакторов, заниматься вёрсткой, закупать бумагу… Именно этому посвящена News Tower — замечательный тайкун с видом сбоку, который во всех подробностях показывает трудности жизни печатной прессы вековой давности.
⇡#Спасение журналистики
Место действия: Нью-Йорк 1929 года, где нам предстоит построить свою печатную империю. К счастью, не совсем с нуля: небольшое здание переходит нам в наследство от покойного отца. Проблема в том, что в последние годы редакция еле сводила концы с концами, из-за чего наш родственник решил попросить помощи у бруклинской мафии. Это не сильно помогло — теперь периодически приходят коллекторы, пугают сотрудников и размахивают битами, ломают оборудование. В таких условиях трудно что-либо издавать и сохранять аудиторию. Расслабляться некогда — нужно сразу брать ситуацию под свой контроль и в ближайшее воскресенье печатать свежий выпуск газеты.
Поначалу всё просто: есть телеграфист, ищущий на карте интересные события, и есть репортёр, который по первому зову помчится в выбранное место. Когда репортёр собирает всю необходимую информацию, он возвращается на рабочее место и передаёт бумаги со своими записями наборщику, а оттуда текст отправляется на сборочный стол. После этого статья полностью готова, остаётся лишь открыть печатный станок и разместить материал на пустом листе газетной бумаги. Достаточно одной новости или статьи, чтобы наш листок появился в киосках, но и цена будет соответствующей — покупатели хотят видеть как можно больше текста и готовы за это хорошо платить.
Редакция развивается постепенно. Сначала добавляем ещё один этаж — название игры не обманывает, со временем у нас действительно будет башня. Потом покупаем крутейший для тридцатых годов печатный станок, который настолько многофункционален, что даже прогнозы продаж нашей газеты показывает. Затем расширяем штат телеграфистов и репортёров — вместе им будет проще находить инфоповоды. Бывают спортивные материалы, криминальные новости, политические статьи и так далее — можно рассказывать в газете обо всём подряд, но читателям интереснее, когда на одной странице расположены материалы одной тематики, тогда и тираж заметно увеличивается.
Вокруг тем (или тегов, как их здесь называют) построен практически весь игровой процесс. Во-первых, каждый репортёр, которого вы нанимаете, силён в каких-то сферах — а если в его кабинет поставить соответствующие фигурки или повесить постеры, то эффективность его работы повысится. Во-вторых, газету мы печатаем не ради жителей одного небольшого района — мы хотим продавать её везде, где только можно. В начале каждой недели мы открываем карту города, буквально усыпанную значками с изображениями человечков, — это области, в которых можно набрать новых подписчиков, печатая статьи на интересующие их темы. Чем больше областей «захватываешь», тем больше новых опций открывается — и украшений для кабинетов, и возможностей защитить редакцию от вандалов, и даже рекламных контрактов.
А иногда всё наоборот — нужно отказываться от каких-то тем, поскольку они не нравятся той или иной фракции. Изначально мы можем сотрудничать лишь с местной мафией — ей не по нраву политические новости, зато бандюганы обожают, когда вы публикуете о них что-то хорошее или нейтральное. Согласитесь — получите очки влияния, которые можно потратить на вышеупомянутые опции в других районах, и пару сотен долларов, которые точно не будут лишними. Откажетесь — ждите мужиков с битами на следующий день.
⇡#Сила в связях
Всего здесь четыре фракции, но дружить со всеми одновременно не получится. Мэру не понравится, что вы помогаете мафии, а активное общение с элитой (здешним высшим обществом, ведущим роскошную жизнь) не поймут военные, которым чужд гедонизм. Активное выполнение заданий для той или иной фракции позволяет открыть эксклюзивные для неё «фишки» — элита, к примеру, будет писать для вас выдуманные, но реалистичные материалы на случайную тему, а потом откроет агентство, куда можно продавать свои новости за полцены до их публикации в газете. А военные дадут доступ к больнице, где репортёры будут быстрее восстанавливаться после получения травм.
Да, такое в News Tower тоже бывает — некоторые материалы так просто не заполучить. Можно и покалечить репортёра, который на несколько дней станет недоступен, и нарваться на судебное разбирательство, если кто-то разозлится, что суёшь нос не в своё дело. Эти и многие другие механики игра вводит постепенно, благодаря чему в News Tower легко «застрять» на несколько часов подряд — спокойная неделя, в течение которой ничего толком не происходит, можешь перейти в семидневку с совершенно новыми проблемами, которые увлекательно решать. Получаешь доступ к рекламному агентству — начинаешь искать рекламодателей и думаешь о том, чтобы вместо двух страниц печатать на трёх. В среду или четверг натыкаешься на сенсационную новость — ставишь игру на паузу, расставляешь приоритеты, нанимаешь ещё одного редактора и пытаешься успеть всё оформить до воскресенья. Рядом с входной дверью собираются протестующие — идёшь выбирать охранника, который их разгонит, иначе репортёры не смогут вернуться в редакцию.
По большей части, спустя десять часов занимаешься примерно тем же, чем и в начале игры: ищешь инфоповоды и делаешь всё, чтобы оформить их в статьи. Но меняются условия, и именно это поддерживает интерес. Появляются конкурирующие издания, которые хочется превзойти и по скорости, и по качеству своими репортажами, чтобы забрать часть их аудитории. Среди тегов, которые хотят видеть потенциальные подписчики, всё чаще встречаются очень редкие, и каждый раз радуешься, когда удаётся «поймать» именно то, за чем охотился. А в некоторые локации отправляешь репортёров не только ради материала, но и для получения новых предметов интерьера — это могут быть как глобусы для телеграфистов, так и новые люстры, повышающие престижность редакции.
Вдобавок нужно следить за тем, хорошо ли себя чувствует персонал. Печатные машинки, станки и даже унитазы издают шум, где-то может быть душно, что-то ломается, еды и воды не хватает, бумаги в туалете мало… Люди в редакции, к счастью, не очень капризные — они не начинают возмущаться и бунтовать из-за малейших неудобств, препятствуя рабочим процессам. Но у репортёров, к примеру, может снизиться концентрация, из-за чего даже темы, в которых они сильны, станут для них недоступными. А это с высокой долей вероятности значительно ухудшит качество очередного воскресного выпуска — в результате и фракцию подведёшь, и новых подписчиков не получишь, и понесёшь убытки.
Наверное, единственный недостаток News Tower связан с тем, что здесь нельзя создать «газету своей мечты». То есть вы не можете назвать редакцию «Спортивный вестник» и публиковать материалы исключительно о спорте. Со временем придётся сделать выбор между тем, хотите ли вы быть серьёзным информационным изданием или предпочитаете публиковать сенсации с громкими заголовками, но всё равно фокусироваться исключительно на определённой теме не получится. Игра всё-таки о другом — о решении на месте возникающих проблем и способности игрока адаптироваться. И в этом плане она очень хороша, плюс многие из здешних новостей основаны на реальных событиях — тому же Аль Капоне будет посвящён не один материал.
***
Как и в случае с любым хорошим тайкуном, в процессе прохождения News Tower время пролетает незаметно. Управлять американской редакцией тридцатых годов очень увлекательно, особенно когда есть свобода творчества — ты сам решаешь, какие районы города приоритетны, каким темам на этой неделе уделить внимание и даже каким образом расставлять напечатанные материалы на макете. Да и постоянно возникающие на пути препятствия интересно преодолевать: защищаться от мафии, избегать суда, искать замену покалеченным репортёрам и выкраивать деньги на бумагу для туалетных кабинок. Да, здешние масштабы не так велики, как в Two Point Museum, но оторваться от News Tower не менее трудно.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 9,0/10
News Tower
