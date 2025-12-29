Сегодня 29 декабря 2025
Nvidia купила часть Intel за $5 млрд — теперь компании будут вместе противостоять AMD

Ведущий американский разработчик чипов для искусственного интеллекта Nvidia сообщил в понедельник о приобретении акций полупроводникового гиганта Intel на сумму $5 млрд. Это стало завершением соглашения, подписанного компаниями в сентябре. Сделка обеспечит серьёзную финансовую поддержку для Intel после нескольких неудачных лет подряд и слишком больших инвестиций в расширение производственных мощностей, истощивших финансы компании.

Источник изображения: X, Lip-Bu Tan

В сентябре Nvidia объявила, что инвестирует $5 млрд в Intel в рамках сделки о совместной разработке чипов для центров обработки данных и ПК. Так компании будут сообща противостоять основному конкуренту — компании AMD. Инвестиции должны были быть оформлены в виде покупки акций Intel по цене $23,28 за штуку. После сентябрьского анонса цены на бумаги Intel поднялись примерно на 28 % — до $32.

Сегодня Nvidia сообщила, что приобрела более 214,7 миллионов акций Intel по $23,28 — по цене, согласованной в сентябрьском соглашении, в рамках частного размещения. Согласно уведомлению, опубликованному Федеральной торговой комиссией США ранее в декабре, антимонопольные органы США одобрили инвестиции Nvidia в Intel.

Акции Nvidia упали на 1,3 % на предварительных торгах, в то время как цена акций Intel практически не изменилась.

intel, nvidia, инвестиции, сделка, акции
