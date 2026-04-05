Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия

Жанр Экшен, приключение Издатель Kwalee Разработчик Clover Bite, Team Malignant Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1030 / AMD Radeon RX 550, 20 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1600X 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 720X, SSD Дата выхода 19 февраля 2026 года Возрастной ценз От 13 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Официальный сайт

Играли на PC

Первая Grime была отличным приключением: самобытный мир, непростые, но сбалансированные схватки и интересная система развития. Ряд досадных промахов авторы впоследствии устранили бесплатными дополнениями, отполировав игру до блеска. Но помимо совершенствования исходной игры, Clover Bite трудилась и над полноценным сиквелом. Grime 2 во всем пытается превзойти предшественницу: больше мир, больше боссов, больше красок. Но стала ли она от этого лучше?

Красочный удел

Как и первая Grime, продолжение начинается с некоего таинства. Голос в пустоте озвучивает пространные мысли. Бесформенный, протагонист новой истории, обретает тело. С напутствием «поглощать и питаться» мы отправляемся исследовать загадочный мир. Мир, в котором Дыхание оживляет самых причудливых существ из камня и глины.

В отличие от прошлой части, Grime 2 пытается рассказать более связную историю. Не уверен, разворачивается ли продолжение в той же вселенной, но разъяснений игра дает куда больше: вы узнаете о происхождении мира и первых художниках (кто сказал Expedition 33?), чьи создания и стали местным народом. Мотив в этот раз четко обозначен — старая добрая месть. Только вот не главного героя, а одного из персонажей. Протагонист решает помочь воину Манзилу с его миссией — отыскать и сразить мифического Гоэла, который много цветов назад (цветами называют времена года) устроил жуткие разрушения. Первая часть оставалась головоломкой с разными трактовками до самого конца. Сиквел лишился подобного очарования и, к сожалению, не предложил ничего достойного взамен прежней таинственной атмосферы.

Личности у нашего Бесформенного нет. Он буквально сосуд для наполнения — как смыслами, так и формами окружающих существ. Все прохождение всплывают навязчивые мысли поглотить своих жертв. Вы можете как отдаться голоду, так и пытаться сопротивляться. Правда, особой разницы в процессе я не заметил. В диалогах (общаться придется на удивление часто) все сводится к двум опциям: пытаться проявить участие или скорее двинуться дальше, на поиски ценной добычи.

Поначалу путь нашего альтер эго кажется линейным. Тут и там глаз цепляется за всякие лазейки и крючки, пропасти и стены, перебраться через которые вы явно сможете позже, получив соответствующие умения. Но основной путь легко считывается — бегите себе слева направо, познавайте боевую систему и любуйтесь видами.

Пейзажи действительно удались. Сюрреализм окружения никуда не делся, но сам мир стал куда более ярким и цветистым. Если первая часть обладала приглушенной гаммой, а декорации были словно вытесаны из камня, то в Grime 2 залили столько ярких красок, что стиль порой напоминает пластилиновую The Neverhood. И в этой стране вы точно не будете счастливы…

В первые часы получаешь удовольствие от процесса. Вам дают разное оружие, отличающееся не только уроном и скоростью атак, но и уникальным активным приемом: молотом можно с силой вдарить по земле, глефа крутится, словно пропеллер, заряженный выстрел из лука пробивает врагов насквозь и так далее. Выносливость больше не ограничивает действия — махать шашкой можно безостановочно. Знакомая «зеленая полоска» осталась, но теперь она олицетворяет полную силу — после серии ударов шкала истощится, что не помешает двигаться и даже атаковать, пусть и слабее.

Одним из главных боевых умений осталось парирование, которое умеренно сложно исполнить, зато оно наносит приличный урон. Странно только, что теперь нельзя при определенном условии через парирование сразу уничтожить врага — механика поглощения стала работать иначе.

У многих соперников на полоске здоровья есть отсечка. Как только вы снизите показатель до нужного уровня, враг на несколько секунд замрет. В этот момент потребуется буквально врезаться в него с помощью кувырка — так вы «украдете форму». Фактически заберете к себе в арсенал какой-то вражеский прием в качестве активного умения. Поглотив таким образом врага несколько раз, вы получите возможность назначить его форму в качестве умения уже для постоянного применения (до трех штук в одном наборе). Схема чем-то напоминает Ender Lilies. С той лишь разницей, что в Grime 2 это дополнительный инструмент, а не основное оружие.

Звучит интересно, но проблема в балансе. Большинство таких вражеских приемов весьма ситуативны. Их применение часто подставляет вас под удар, ведь в процессе исполнения приема нельзя его отменить, парировать или кувыркаться. В отличие от оружия, взмах которого можно прервать в любой момент, чтобы избежать урона. Поэтому большую часть времени активные навыки остаются невостребованными — эффект не таков, чтобы изменить ход битвы.

Сражений вас ждет множество. Чем дальше, тем больше осознаешь масштаб мира — он гораздо больше, чем в предшественнице. Новые биомы открываются со всех сторон. Ходы между ними переплетаются самым неожиданным образом. Cо временем ориентироваться становится все сложнее. Не раз вы окажетесь в ситуации, когда будет непонятно, куда вообще двигаться дальше. Пусть на карте всегда отмечена следующая сюжетная цель, но вы будете бродить вокруг да около восклицательного знака, не понимая, как к нему пробиться. Ведь для начала нужно открыть навык, который может оказаться вообще в другой части мира. И ничего на это не указывает, так что остается только переворачивать каждый камушек в надежде нащупать верную тропинку.

Как и подобает метроидвании, для преодоления разных препятствий сперва требуется разжиться определенным навыком. Есть как привычные рывки в воздухе и отскоки от стен, так и более экзотические приемы вроде «скольжения», когда Бесформенный превращается в кляксу и скользит по поверхности сквозь преграды. Что не всегда просто исполнить. Дело в том, что на стену вы прыгаете в одном направлении, но вам необходимо в момент касания повернуть вектор движения на девяносто градусов (от «к стене» до «вдоль»). Получается это не всегда. А некоторые платформенные секции требуют невероятных выкрутасов. Ощущение, будто попал в филиал Super Meat Boy.

Grime 2 подводит желание сделать все больше и сложнее. Да, в отличие от первой части, быстрые перемещения доступны почти с самого начала. Только для этого в каждой области надо найти по два маяка: первый снимет «туман войны» с части карты, а второй — позволит телепортироваться между алтарями (читай: «кострами») в рамках локации. Поэтому предстоит буквально пылесосить каждый биом либо обречь себя на пробежки туда-обратно. Ведь гигантизм привел к тому, что уровни невозможно связать друг с другом короткими срезками. А возвращаться в старые области придется часто. Снова и снова пробиваться через кучу врагов, которые некоторыми приемами могут убить вас сразу же. Или перепроходить одни и те же платформенные секции. Спасибо, что за гибель все еще нет штрафа.

Ну хотя бы мир щедр на награды. Исследование окупится новым оружием и броней, дополнительными навыками и опциональными боссами, победа над которыми всегда даст ценный бонус. Боссов в целом хочется похвалить. Во-первых, в большинстве случаев (хоть и не всегда) авторы подобрали оптимальную дистанцию между ареной и точкой возрождения. Секунд двадцать — нужная передышка между напряженными схватками.

Во-вторых, грозных противников интересно изучать, а для победы требуется применять все выученные приемы, включая акробатические. Жаль, не все они сбалансированы идеально, а порой можно проиграть битву из-за обидного бага. Техническое состояние как минимум в пресс-версии оставляет желать лучшего. Герой может зависнуть или споткнуться на ровном месте, не всегда хватается за уступ и в целом не такой отзывчивый, как того требует ситуация.

В какой-то момент уже хочется, чтобы все закончилось. Но Grime 2 отправляет вас в новую область. А потом еще в одну. Такие масштабы вредят игре, а ряд странных решений усугубляют ситуацию. Например, вы можете в любой момент вернуться к последнему посещенному алтарю и уже от него переместиться к любому иному из доступных. Почему не дать сделать это сразу с карты? Или же взять продавцов: они разбросаны по миру, и извольте запомнить, кто, где и чем торгует. Улучшение экипировки тоже доступно лишь у определенных NPC. Постоянные телепортации — раздражающая трата времени. Хуже только смерть на шипах, когда вы сдвинули стик всего на долю секунды позже.

* * *

Grime 2 все еще восхищает художественным стилем. Она умеет быть величественной и пугающей, завораживающей и жуткой. Боевая система стала быстрее, а вражеские формы дают больше вариантов действий в схватках. Но чем дальше, тем больше игра начинает угнетать. Битвами не наслаждаешься, а мчишь мимо врага, потому что уже пятый раз пытаешься пройти этот злосчастный участок, не понимаешь, куда идти, а героя после падения в кислоту телепортирует внутрь шипов, и он погибает снова. Гигантомания — это плохо.

Достоинства:

красивые сюрреалистичные пейзажи;

боевая система со множеством активных навыков;

уникальные и интересные боссы.

Недостатки:

во второй половине игры начинаешь теряться и не всегда понимаешь, куда бежать;

раздражающий возврат на уже пройденные участки и много лишних действий ради перемещения между областями, улучшения экипировки и покупки товаров;

перегруженное управление в поздних платформенных секциях.

Графика Потрясающий художественный дизайн не перестает восхищать на протяжении всего прохождения. Звук Фоновая музыка почти незаметна, а вот музыкальное оформление битв с боссами получилось запоминающимся и даже эпическим. Одиночная игра Классическая метроидвания, по большей части хорошо исполненная: и сражения, и исследования вышли удачными. Но раздутые масштабы и ряд раздражающих проблем навредили темпу. Оценочное время прохождения Порядка тридцати часов на внимательное изучение всех локаций. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Grime 2 — игра неплохая. Но хорошо иллюстрирует, что больше — не значит лучше.

Оценка: 7,5/10

Grime 2

