Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия

 
Сиквел Grime собран по привычной формуле — постарались влить тех же щей, да погуще. Раз первая часть была хорошей, то продолжение при таком подходе как минимум не разочарует? Можно было бы подумать. Но иногда количество мало того что не перетекает в качество, но и начинает ему прямо вредить
Жанр Экшен, приключение
Издатель Kwalee
Разработчик Clover Bite, Team Malignant
Минимальные требования

Процессор Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1030 / AMD Radeon RX 550, 20 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam
Рекомендуемые требования

Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1600X 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 720X, SSD
Дата выхода 19 февраля 2026 года
Возрастной ценз От 13 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Официальный сайт

Играли на PC

Первая Grime была отличным приключением: самобытный мир, непростые, но сбалансированные схватки и интересная система развития. Ряд досадных промахов авторы впоследствии устранили бесплатными дополнениями, отполировав игру до блеска. Но помимо совершенствования исходной игры, Clover Bite трудилась и над полноценным сиквелом. Grime 2 во всем пытается превзойти предшественницу: больше мир, больше боссов, больше красок. Но стала ли она от этого лучше?

Боссы сами по себе — отдельное эстетическое удовольствие

Красочный удел

Как и первая Grime, продолжение начинается с некоего таинства. Голос в пустоте озвучивает пространные мысли. Бесформенный, протагонист новой истории, обретает тело. С напутствием «поглощать и питаться» мы отправляемся исследовать загадочный мир. Мир, в котором Дыхание оживляет самых причудливых существ из камня и глины.

В отличие от прошлой части, Grime 2 пытается рассказать более связную историю. Не уверен, разворачивается ли продолжение в той же вселенной, но разъяснений игра дает куда больше: вы узнаете о происхождении мира и первых художниках (кто сказал Expedition 33?), чьи создания и стали местным народом. Мотив в этот раз четко обозначен — старая добрая месть. Только вот не главного героя, а одного из персонажей. Протагонист решает помочь воину Манзилу с его миссией — отыскать и сразить мифического Гоэла, который много цветов назад (цветами называют времена года) устроил жуткие разрушения. Первая часть оставалась головоломкой с разными трактовками до самого конца. Сиквел лишился подобного очарования и, к сожалению, не предложил ничего достойного взамен прежней таинственной атмосферы.

Личности у нашего Бесформенного нет. Он буквально сосуд для наполнения — как смыслами, так и формами окружающих существ. Все прохождение всплывают навязчивые мысли поглотить своих жертв. Вы можете как отдаться голоду, так и пытаться сопротивляться. Правда, особой разницы в процессе я не заметил. В диалогах (общаться придется на удивление часто) все сводится к двум опциям: пытаться проявить участие или скорее двинуться дальше, на поиски ценной добычи.

А герой после подлянки еще помогать им будет

Поначалу путь нашего альтер эго кажется линейным. Тут и там глаз цепляется за всякие лазейки и крючки, пропасти и стены, перебраться через которые вы явно сможете позже, получив соответствующие умения. Но основной путь легко считывается — бегите себе слева направо, познавайте боевую систему и любуйтесь видами.

Пейзажи действительно удались. Сюрреализм окружения никуда не делся, но сам мир стал куда более ярким и цветистым. Если первая часть обладала приглушенной гаммой, а декорации были словно вытесаны из камня, то в Grime 2 залили столько ярких красок, что стиль порой напоминает пластилиновую The Neverhood. И в этой стране вы точно не будете счастливы…

#Познай врага

В первые часы получаешь удовольствие от процесса. Вам дают разное оружие, отличающееся не только уроном и скоростью атак, но и уникальным активным приемом: молотом можно с силой вдарить по земле, глефа крутится, словно пропеллер, заряженный выстрел из лука пробивает врагов насквозь и так далее. Выносливость больше не ограничивает действия — махать шашкой можно безостановочно. Знакомая «зеленая полоска» осталась, но теперь она олицетворяет полную силу — после серии ударов шкала истощится, что не помешает двигаться и даже атаковать, пусть и слабее.

Grime 2 — машина по производству обоев для рабочего стола

Одним из главных боевых умений осталось парирование, которое умеренно сложно исполнить, зато оно наносит приличный урон. Странно только, что теперь нельзя при определенном условии через парирование сразу уничтожить врага — механика поглощения стала работать иначе.

У многих соперников на полоске здоровья есть отсечка. Как только вы снизите показатель до нужного уровня, враг на несколько секунд замрет. В этот момент потребуется буквально врезаться в него с помощью кувырка — так вы «украдете форму». Фактически заберете к себе в арсенал какой-то вражеский прием в качестве активного умения. Поглотив таким образом врага несколько раз, вы получите возможность назначить его форму в качестве умения уже для постоянного применения (до трех штук в одном наборе). Схема чем-то напоминает Ender Lilies. С той лишь разницей, что в Grime 2 это дополнительный инструмент, а не основное оружие.

Звучит интересно, но проблема в балансе. Большинство таких вражеских приемов весьма ситуативны. Их применение часто подставляет вас под удар, ведь в процессе исполнения приема нельзя его отменить, парировать или кувыркаться. В отличие от оружия, взмах которого можно прервать в любой момент, чтобы избежать урона. Поэтому большую часть времени активные навыки остаются невостребованными — эффект не таков, чтобы изменить ход битвы.

Если враг светится желтым, его атаку можно прервать одним наклоном стика

#Бездна страданий

Сражений вас ждет множество. Чем дальше, тем больше осознаешь масштаб мира — он гораздо больше, чем в предшественнице. Новые биомы открываются со всех сторон. Ходы между ними переплетаются самым неожиданным образом. Cо временем ориентироваться становится все сложнее. Не раз вы окажетесь в ситуации, когда будет непонятно, куда вообще двигаться дальше. Пусть на карте всегда отмечена следующая сюжетная цель, но вы будете бродить вокруг да около восклицательного знака, не понимая, как к нему пробиться. Ведь для начала нужно открыть навык, который может оказаться вообще в другой части мира. И ничего на это не указывает, так что остается только переворачивать каждый камушек в надежде нащупать верную тропинку.

Как и подобает метроидвании, для преодоления разных препятствий сперва требуется разжиться определенным навыком. Есть как привычные рывки в воздухе и отскоки от стен, так и более экзотические приемы вроде «скольжения», когда Бесформенный превращается в кляксу и скользит по поверхности сквозь преграды. Что не всегда просто исполнить. Дело в том, что на стену вы прыгаете в одном направлении, но вам необходимо в момент касания повернуть вектор движения на девяносто градусов (от «к стене» до «вдоль»). Получается это не всегда. А некоторые платформенные секции требуют невероятных выкрутасов. Ощущение, будто попал в филиал Super Meat Boy.

Grime 2 подводит желание сделать все больше и сложнее. Да, в отличие от первой части, быстрые перемещения доступны почти с самого начала. Только для этого в каждой области надо найти по два маяка: первый снимет «туман войны» с части карты, а второй — позволит телепортироваться между алтарями (читай: «кострами») в рамках локации. Поэтому предстоит буквально пылесосить каждый биом либо обречь себя на пробежки туда-обратно. Ведь гигантизм привел к тому, что уровни невозможно связать друг с другом короткими срезками. А возвращаться в старые области придется часто. Снова и снова пробиваться через кучу врагов, которые некоторыми приемами могут убить вас сразу же. Или перепроходить одни и те же платформенные секции. Спасибо, что за гибель все еще нет штрафа.

Некоторые элементы окружения можно использовать в сражениях. Хотелось бы больше таких моментов

Ну хотя бы мир щедр на награды. Исследование окупится новым оружием и броней, дополнительными навыками и опциональными боссами, победа над которыми всегда даст ценный бонус. Боссов в целом хочется похвалить. Во-первых, в большинстве случаев (хоть и не всегда) авторы подобрали оптимальную дистанцию между ареной и точкой возрождения. Секунд двадцать — нужная передышка между напряженными схватками.

Во-вторых, грозных противников интересно изучать, а для победы требуется применять все выученные приемы, включая акробатические. Жаль, не все они сбалансированы идеально, а порой можно проиграть битву из-за обидного бага. Техническое состояние как минимум в пресс-версии оставляет желать лучшего. Герой может зависнуть или споткнуться на ровном месте, не всегда хватается за уступ и в целом не такой отзывчивый, как того требует ситуация.

В какой-то момент уже хочется, чтобы все закончилось. Но Grime 2 отправляет вас в новую область. А потом еще в одну. Такие масштабы вредят игре, а ряд странных решений усугубляют ситуацию. Например, вы можете в любой момент вернуться к последнему посещенному алтарю и уже от него переместиться к любому иному из доступных. Почему не дать сделать это сразу с карты? Или же взять продавцов: они разбросаны по миру, и извольте запомнить, кто, где и чем торгует. Улучшение экипировки тоже доступно лишь у определенных NPC. Постоянные телепортации — раздражающая трата времени. Хуже только смерть на шипах, когда вы сдвинули стик всего на долю секунды позже.

Типичная дорога в школу из воспоминаний

* * *

Grime 2 все еще восхищает художественным стилем. Она умеет быть величественной и пугающей, завораживающей и жуткой. Боевая система стала быстрее, а вражеские формы дают больше вариантов действий в схватках. Но чем дальше, тем больше игра начинает угнетать. Битвами не наслаждаешься, а мчишь мимо врага, потому что уже пятый раз пытаешься пройти этот злосчастный участок, не понимаешь, куда идти, а героя после падения в кислоту телепортирует внутрь шипов, и он погибает снова. Гигантомания — это плохо.

Достоинства:

  • красивые сюрреалистичные пейзажи;
  • боевая система со множеством активных навыков;
  • уникальные и интересные боссы.

Недостатки:

  • во второй половине игры начинаешь теряться и не всегда понимаешь, куда бежать;
  • раздражающий возврат на уже пройденные участки и много лишних действий ради перемещения между областями, улучшения экипировки и покупки товаров;
  • перегруженное управление в поздних платформенных секциях.

Графика

Потрясающий художественный дизайн не перестает восхищать на протяжении всего прохождения.

Звук

Фоновая музыка почти незаметна, а вот музыкальное оформление битв с боссами получилось запоминающимся и даже эпическим.

Одиночная игра

Классическая метроидвания, по большей части хорошо исполненная: и сражения, и исследования вышли удачными. Но раздутые масштабы и ряд раздражающих проблем навредили темпу.

Оценочное время прохождения

Порядка тридцати часов на внимательное изучение всех локаций.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Grime 2 — игра неплохая. Но хорошо иллюстрирует, что больше — не значит лучше.

Оценка: 7,5/10

Подробнее о системе оценок

