NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — когда футбол был настоящим. Рецензия

|Жанр
|Футбольный менеджер, карточная игра
|Издатель
|Sесret Mode
|Разработчик
|Sumo Digital
|Минимальные требования
Windows 10, процессор уровня Intel Core i5-8250U или AMD Ryzen 3 2200U, 4 Гбайт оперативной памяти, встроенная видеокарта уровня Intel UHD 620, Iris 655 или AMD Vega 6, 8 Гбайт на жестком диске
|Рекомендуемые требования
Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 3 3100, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GTX 1050Ti с 4 Гбайт видеопамяти
|Дата выхода
|26 марта 2026 года
|Возрастной ценз
|Не определен
|Локализация
|Нет
|Платформы
|PС, Steam Deck
Играли на PC
Так уж вышло, что первой моей видеоигрой, не считая Prince of Persia, в которую я по-пелевински играл в мамином госучреждении времён развала СССР, стал футбольный менеджер. В какой-то момент папа купил для моего старшего брата ZX Spectrum (точнее, конечно же, какой-то его клон, его название мне не вспомнить никогда). И естественно, семи- или восьмилетний я тоже занял свое место перед клавиатурой, на которой можно было как по волшебству запускать игры с кассетного магнитофона. На одной из таких кассет была записана игра The Double, состоящая исключительно из табличек c текстом на английском языке. Благо в школу я пошел в шесть, а английский нам преподавали почему-то прямо с первого класса. Так что как минимум алфавит был мне знаком — и разобрать, что в табличках вписаны фамилии футболистов, я смог, а названия клубов я уже прекрасно знал — в том числе благодаря драгоценным альбомам с наклейками Panini. Дальше всё как в тумане — я совершал не всегда понятные самому себе манипуляции, но это было неважно.
Любопытно, что Dandy у нас тоже появилась, возможно, даже в том же году, но позже. Так что все эти «Черные плащи», «Утиные истории» и прочие «Индианы Джонсы», более соответствующие возрасту, тоже вскоре оказались в моей жизни. Но импринтинг случается лишь однажды. Ближе к подростковому возрасту на «Горбушке» был куплен Championship Manager 3 — и я до сих пор помню, как буквально издал вопль восторга, когда уже на мониторе снова появились те самые таблички с футболистами и их характеристиками — с обновляемым ежегодно творением Sports Interactive я провел времени больше, чем… с чем-либо еще в этой жизни?.. Ловлю яростный взгляд супруги, с которой мы женаты уже почти 20 лет, — ладно, что-то поспорить с футбольными менеджерами может, и всё же!
И всё же первая любовь всегда была со мной — я даже запускал The Double на эмуляторе и уплывал на волнах ностальгии. На которых, очевидно, до сих пор качаются и создатели NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — в её названии всё уже и так сказано. Как только я увидел первую новость о разработке этой игры, так понял, что её делали специально для меня и всех прочих, кто в конце 80-х и начале 90-х осознал — нет на свете развлечения лучше, чем рыться в виртуальном «Экселе» с фамилиями футболистов.
Что ж, вставляем кассету в магнитофон «Электроника», жмём кнопку на ПК, встроенном в клавиатуру, и поехали!
В названии игры примечательно слово Nutmeg — в переводе с английского это мускатный орех, но специя никакого отношения к игре не имеет, конечно. Так в английском сленге называется прокидывание мяча сопернику между ног, то, что по-русски называется «проверить в очко». Но более характерна не сленговая отсылка и не слово Nostalgic — тут как бы всё понятно с первого скриншота, где мы видим реальный рабочий стол с дисковым телефоном, пузатым телевизором, древним компом и другими атрибутами футбольного тренера (правильно даже говорить — менеджера) из Англии 80-х. Нас интересует слово Deckbuilding.
Просто взять старые, как игра The Double, механики — покупаем футболистов, продаём, пиво пьём, забиваем, продаём… А, ой, извините. В общем, просто освежить классический футбольный менеджмент интересной графикой, добавив в неё элементов, от которых пускаешь скупую и не очень слезу, было бы действительно странно. В мире, где серия Football Manager не просто существует, но даже вполне цветёт и развивается, простое сложение куда более (очевидно) казуальных механик и мира английского футбола времён старины далёкой могло бы сработать, но это элементарно даже скучно делать.
Нужна была какая-то своя изюминка — и ей стало то самое составление колоды. Поданное, да-да, конечно же, через открывание бустеров с наклейками — ну чтобы уже окончательно добить всех, кто и так готов бежать искать на «Авито» растворимый сок Invite (кстати, я искал, он существует до сих пор). Правда, речи о накоплении карточек и серьёзном построении колоды тут не идёт (хотя, к слову, состав клуба выглядит как набор наклеек в журнале Panini, но это ещё одна из многих очаровательных визуальных виньеток).
Вне матча мы занимаемся исключительно привычными менеджерскими задачами: разбираемся с составом, улучшаем инфраструктуру вокруг стадиона и расширяем саму арену, назначаем тренировки (как командные, так и индивидуальные) и так далее. На самом деле, этот процесс выстроен одновременно и классически, и очень упрощённо. Возьмем для примера тактические изыски. Мы можем выбрать лишь одно из трёх построений (4-4-2, 4-3-3 и 5-3-2) и степень давления (грубо говоря, от «припарковать автобус» до «все вперёд»). На этом более-менее всё — глубина в переговорном процессе с футболистами, скаутинге или тренировках примерно на том же уровне.
И вот наступает день матча — мы вольны выбрать, отдать всё на волю симуляции или взять в свои руки. В стандартном варианте NUTMEG! за один месяц вам разрешено самостоятельно сыграть одну игру (и, иногда, один «товарняк») на выбор. И вот перед стартовым свистком мы расставляем футболистов по позициям (в симуляции даже это делает за вас сама игра, хотя метки «приоритетный выбор в основу» можно и проставить), выбираем ту самую немудрёную тактику и… надрываем пакетик, из которого на стол, покрытый зеленым сукном, высыпаются карточки. Выбираем себе из них стартовый набор — и звучит свисток.
Из колоды в произвольном порядке (он, на самом деле, зависит от силы футболистов в обеих командах и отчасти — выбранной тактики) вынимаются карты игровых действий. Вам предстоит либо обороняться, либо атаковать. По сути, происходит продвижение по футбольному полю: вынос от ворот, затем борьба, затем прорыв по флангу и так далее — до момента завершающего удара. В каждом из игровых эпизодов сравнивается сила вашего футболиста и игрока противника — и вы можете придать своему сил, выложив как раз таки те самые выбранные карточки. +30 % к атакующему действию, +20 % к контролю мяча, +10 % выносливости (здесь, по сути, выносливость напрямую коррелирует с общим уровнем футболиста — значение единое). И так далее. Карточки перед началом игры можно комбинировать, накладывая одну на другую, но эти возможности не произвольны, а открываются тренерами, которых вы набрали в клуб, или футболистами. Некоторые атлеты обладают особыми талантами, которые время от времени гарантируют успешные действия. Вот, собственно, и весь игровой процесс NUTMEG!
Есть пара особых игровых режимов — во-первых, можно попробовать провести сезон в хардкорном режиме, играя каждый матч самостоятельно. Сезон в итоге займёт намного больше времени (в обычном варианте на него уходит не более полутора часов), но возможностей добиться результата будет больше. Также можно сыграть один из выбранных знаковых матчей — никакой попсы, только истинный сок вроде финала Кубка Английской Лиги 1986 года «Оксфорд»—«Куинз Парк Рейнджерс». И да, конечно, как и в Double, нам доступен только английский футбол, но сразу в четырех лигах (и первый свой поход точно придется начинать с самого низа).
Но игровой процесс в любом случае незамысловатый и не имеет двойного дна. С годами (обычная карьера длится 20 сезонов — с 1980-го по 2000-й) количество замен увеличивается с одной до трёх, дисковый телефон сменяется на столе кнопочным, в числе доступных для покупки футболистов появляется все больше знакомых мне, выросшему в 90-е, фамилий, но игровые механики не меняются от начала и до конца.
Манипулировать карточками «на берегу» нельзя, но можно выполнять дающиеся раз в месяц задания и получать дополнительные наборы — порой с весьма интересными карточками, сулящими разносторонние эффекты. Как бы то ни было, уже примерно через пару часов ты попробуешь в NUTMEG! более-менее все, что игра может предложить.
Тогда почему я пишу эту статью, пройдя уже более 10 сезонов — а это более 24 часов? Дело, конечно, и в ностальгическом вайбе — графически, да и в звуковом плане NUTMEG! практически идеальна в своей аутентичности и тактильности. Nostalgic — ✓.
Дело и в том, что эти матчи с перекидыванием карточками до определённого момента действительно развлекают — пока вы не становитесь действительно сильной командой. Тогда проиграть уже сложно, а вот выжать победу, будучи андердогом, за счёт аккуратной работы с колодой, можно. Deckbuilding — ✓.
Ну и наконец, покупать и продавать футболистов никогда не надоедает, видимо, рабовладение у нас в крови. Сама возможность взять себе в нападение Бергкампа и Батистуту, обоих моих самых любимых нападающих из детства, греет душу — тут, правда, должно повезти: каждый месяц скауты приносят вам набор футболистов для приобретения, свободно пойти и купить Марадону нельзя, доступа к глобальной базе данных не предоставляют; остаётся полагаться на везение. Можно только попытаться сманить футболистов команд, против которых вы играете. Вся эта возня неизменно аддиктивна, и NUTMEG! не исключение. В любом случае Football Manager — ✓.
***
Само собой, сбросить сам Football Manager с его грёбаного насеста у NUTMEG! не получается, но такой амбициозной задачи его создатели (из не самой примечательной, но при этом плодовитой студии Sumo Digital) и не ставили. Даже сделать с ним то, что сделал Винни Джонс с Газзой, никто не собирался. Целью, очевидно, было вызвать множество добрых улыбок при столкновении с маленькими (или не очень маленькими, понимаю, что я по-своему уникум в столь раннем знакомстве с жанром) самими собой и возможность окунуться в мир настоящего футбола. Который был настоящим, понятное дело, только в нашем детстве. Или хотя бы в молодости. Тогда, когда он был гораздо важнее, чем вопрос жизни и смерти.
Достоинства:
- превосходное графическое исполнение и в прямом смысле слова тёплая и ламповая атмосфера;
- возможность собрать команду из легенд футбола 80-х и 90-х;
- недурной (поначалу) игровой процесс с карточками — которые, к слову, очень забавно оформлены;
- возможность читать новости по встроенному «телетексту» и ловить убийственные заряды ностальгии.
Недостатки:
- игровой процесс совсем уж неглубокий;
- примерно через 10 сезонов, как только вы достигаете вершин высшей лиги, игра выдыхается;
- некоторые проблемы с лицензиями — клубы нынешней Премьер-лиги носят иносказательные названия, как в былых PES.
Графика
Игра и выглядит, и ощущается ровно так, как тебе бы хотелось от «ностальгического футбольного менеджера». Идеальное сочетание формы и содержания — но, к сожалению, очень не хватает фотографий на карточках футболистов.
Звук
Не самая примечательная и не слишком характерная для восьмидесятых музыка фоном, но приятные звуки при возне с карточками и матчи с комментатором. Как и в любом футбольном менеджере, в определённый момент ты начинаешь играть или под свою музыку, или под какой-то подкаст.
Одиночная игра
Простенький футбольный менеджер с минимальными элементами построения карточной колоды.
Коллективная игра
Не предусмотрена.
Ориентировочное время прохождения
По полтора-два часа на сезон. Соответственно, примерно 30-40 часов на двадцатилетнюю карьеру. Но вообще в таком жанре нет понятия «прохождение».
Общее впечатление
Простой и довольно плоский по сути, NUTMEG! берёт своё ретроочарованием и на самом деле затягивающим игровым процессом. Глубины на сотни и тысячи часов, как у лучших представителей жанра, у игры даже близко нет, но подарить несколько (десятков) очень тёплых часов она может легко.
Оценка: 7,5/10
