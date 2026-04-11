NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — когда футбол был настоящим. Рецензия

Жанр Футбольный менеджер, карточная игра Издатель Sесret Mode Разработчик Sumo Digital Минимальные требования Windows 10, процессор уровня Intel Core i5-8250U или AMD Ryzen 3 2200U, 4 Гбайт оперативной памяти, встроенная видеокарта уровня Intel UHD 620, Iris 655 или AMD Vega 6, 8 Гбайт на жестком диске Рекомендуемые требования Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 3 3100, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GTX 1050Ti с 4 Гбайт видеопамяти Дата выхода 26 марта 2026 года Возрастной ценз Не определен Локализация Нет Платформы PС, Steam Deck Официальный сайт

Играли на PC

Так уж вышло, что первой моей видеоигрой, не считая Prince of Persia, в которую я по-пелевински играл в мамином госучреждении времён развала СССР, стал футбольный менеджер. В какой-то момент папа купил для моего старшего брата ZX Spectrum (точнее, конечно же, какой-то его клон, его название мне не вспомнить никогда). И естественно, семи- или восьмилетний я тоже занял свое место перед клавиатурой, на которой можно было как по волшебству запускать игры с кассетного магнитофона. На одной из таких кассет была записана игра The Double, состоящая исключительно из табличек c текстом на английском языке. Благо в школу я пошел в шесть, а английский нам преподавали почему-то прямо с первого класса. Так что как минимум алфавит был мне знаком — и разобрать, что в табличках вписаны фамилии футболистов, я смог, а названия клубов я уже прекрасно знал — в том числе благодаря драгоценным альбомам с наклейками Panini. Дальше всё как в тумане — я совершал не всегда понятные самому себе манипуляции, но это было неважно.

Любопытно, что Dandy у нас тоже появилась, возможно, даже в том же году, но позже. Так что все эти «Черные плащи», «Утиные истории» и прочие «Индианы Джонсы», более соответствующие возрасту, тоже вскоре оказались в моей жизни. Но импринтинг случается лишь однажды. Ближе к подростковому возрасту на «Горбушке» был куплен Championship Manager 3 — и я до сих пор помню, как буквально издал вопль восторга, когда уже на мониторе снова появились те самые таблички с футболистами и их характеристиками — с обновляемым ежегодно творением Sports Interactive я провел времени больше, чем… с чем-либо еще в этой жизни?.. Ловлю яростный взгляд супруги, с которой мы женаты уже почти 20 лет, — ладно, что-то поспорить с футбольными менеджерами может, и всё же!

И всё же первая любовь всегда была со мной — я даже запускал The Double на эмуляторе и уплывал на волнах ностальгии. На которых, очевидно, до сих пор качаются и создатели NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — в её названии всё уже и так сказано. Как только я увидел первую новость о разработке этой игры, так понял, что её делали специально для меня и всех прочих, кто в конце 80-х и начале 90-х осознал — нет на свете развлечения лучше, чем рыться в виртуальном «Экселе» с фамилиями футболистов.

Что ж, вставляем кассету в магнитофон «Электроника», жмём кнопку на ПК, встроенном в клавиатуру, и поехали!

В названии игры примечательно слово Nutmeg — в переводе с английского это мускатный орех, но специя никакого отношения к игре не имеет, конечно. Так в английском сленге называется прокидывание мяча сопернику между ног, то, что по-русски называется «проверить в очко». Но более характерна не сленговая отсылка и не слово Nostalgic — тут как бы всё понятно с первого скриншота, где мы видим реальный рабочий стол с дисковым телефоном, пузатым телевизором, древним компом и другими атрибутами футбольного тренера (правильно даже говорить — менеджера) из Англии 80-х. Нас интересует слово Deckbuilding.

Просто взять старые, как игра The Double, механики — покупаем футболистов, продаём, пиво пьём, забиваем, продаём… А, ой, извините. В общем, просто освежить классический футбольный менеджмент интересной графикой, добавив в неё элементов, от которых пускаешь скупую и не очень слезу, было бы действительно странно. В мире, где серия Football Manager не просто существует, но даже вполне цветёт и развивается, простое сложение куда более (очевидно) казуальных механик и мира английского футбола времён старины далёкой могло бы сработать, но это элементарно даже скучно делать.

Нужна была какая-то своя изюминка — и ей стало то самое составление колоды. Поданное, да-да, конечно же, через открывание бустеров с наклейками — ну чтобы уже окончательно добить всех, кто и так готов бежать искать на «Авито» растворимый сок Invite (кстати, я искал, он существует до сих пор). Правда, речи о накоплении карточек и серьёзном построении колоды тут не идёт (хотя, к слову, состав клуба выглядит как набор наклеек в журнале Panini, но это ещё одна из многих очаровательных визуальных виньеток).

Вне матча мы занимаемся исключительно привычными менеджерскими задачами: разбираемся с составом, улучшаем инфраструктуру вокруг стадиона и расширяем саму арену, назначаем тренировки (как командные, так и индивидуальные) и так далее. На самом деле, этот процесс выстроен одновременно и классически, и очень упрощённо. Возьмем для примера тактические изыски. Мы можем выбрать лишь одно из трёх построений (4-4-2, 4-3-3 и 5-3-2) и степень давления (грубо говоря, от «припарковать автобус» до «все вперёд»). На этом более-менее всё — глубина в переговорном процессе с футболистами, скаутинге или тренировках примерно на том же уровне.

И вот наступает день матча — мы вольны выбрать, отдать всё на волю симуляции или взять в свои руки. В стандартном варианте NUTMEG! за один месяц вам разрешено самостоятельно сыграть одну игру (и, иногда, один «товарняк») на выбор. И вот перед стартовым свистком мы расставляем футболистов по позициям (в симуляции даже это делает за вас сама игра, хотя метки «приоритетный выбор в основу» можно и проставить), выбираем ту самую немудрёную тактику и… надрываем пакетик, из которого на стол, покрытый зеленым сукном, высыпаются карточки. Выбираем себе из них стартовый набор — и звучит свисток.

Из колоды в произвольном порядке (он, на самом деле, зависит от силы футболистов в обеих командах и отчасти — выбранной тактики) вынимаются карты игровых действий. Вам предстоит либо обороняться, либо атаковать. По сути, происходит продвижение по футбольному полю: вынос от ворот, затем борьба, затем прорыв по флангу и так далее — до момента завершающего удара. В каждом из игровых эпизодов сравнивается сила вашего футболиста и игрока противника — и вы можете придать своему сил, выложив как раз таки те самые выбранные карточки. +30 % к атакующему действию, +20 % к контролю мяча, +10 % выносливости (здесь, по сути, выносливость напрямую коррелирует с общим уровнем футболиста — значение единое). И так далее. Карточки перед началом игры можно комбинировать, накладывая одну на другую, но эти возможности не произвольны, а открываются тренерами, которых вы набрали в клуб, или футболистами. Некоторые атлеты обладают особыми талантами, которые время от времени гарантируют успешные действия. Вот, собственно, и весь игровой процесс NUTMEG!

Есть пара особых игровых режимов — во-первых, можно попробовать провести сезон в хардкорном режиме, играя каждый матч самостоятельно. Сезон в итоге займёт намного больше времени (в обычном варианте на него уходит не более полутора часов), но возможностей добиться результата будет больше. Также можно сыграть один из выбранных знаковых матчей — никакой попсы, только истинный сок вроде финала Кубка Английской Лиги 1986 года «Оксфорд»—«Куинз Парк Рейнджерс». И да, конечно, как и в Double, нам доступен только английский футбол, но сразу в четырех лигах (и первый свой поход точно придется начинать с самого низа).

Но игровой процесс в любом случае незамысловатый и не имеет двойного дна. С годами (обычная карьера длится 20 сезонов — с 1980-го по 2000-й) количество замен увеличивается с одной до трёх, дисковый телефон сменяется на столе кнопочным, в числе доступных для покупки футболистов появляется все больше знакомых мне, выросшему в 90-е, фамилий, но игровые механики не меняются от начала и до конца.

Манипулировать карточками «на берегу» нельзя, но можно выполнять дающиеся раз в месяц задания и получать дополнительные наборы — порой с весьма интересными карточками, сулящими разносторонние эффекты. Как бы то ни было, уже примерно через пару часов ты попробуешь в NUTMEG! более-менее все, что игра может предложить.

Тогда почему я пишу эту статью, пройдя уже более 10 сезонов — а это более 24 часов? Дело, конечно, и в ностальгическом вайбе — графически, да и в звуковом плане NUTMEG! практически идеальна в своей аутентичности и тактильности. Nostalgic — ✓.

Дело и в том, что эти матчи с перекидыванием карточками до определённого момента действительно развлекают — пока вы не становитесь действительно сильной командой. Тогда проиграть уже сложно, а вот выжать победу, будучи андердогом, за счёт аккуратной работы с колодой, можно. Deckbuilding — ✓.

Ну и наконец, покупать и продавать футболистов никогда не надоедает, видимо, рабовладение у нас в крови. Сама возможность взять себе в нападение Бергкампа и Батистуту, обоих моих самых любимых нападающих из детства, греет душу — тут, правда, должно повезти: каждый месяц скауты приносят вам набор футболистов для приобретения, свободно пойти и купить Марадону нельзя, доступа к глобальной базе данных не предоставляют; остаётся полагаться на везение. Можно только попытаться сманить футболистов команд, против которых вы играете. Вся эта возня неизменно аддиктивна, и NUTMEG! не исключение. В любом случае Football Manager — ✓.

Само собой, сбросить сам Football Manager с его грёбаного насеста у NUTMEG! не получается, но такой амбициозной задачи его создатели (из не самой примечательной, но при этом плодовитой студии Sumo Digital) и не ставили. Даже сделать с ним то, что сделал Винни Джонс с Газзой, никто не собирался. Целью, очевидно, было вызвать множество добрых улыбок при столкновении с маленькими (или не очень маленькими, понимаю, что я по-своему уникум в столь раннем знакомстве с жанром) самими собой и возможность окунуться в мир настоящего футбола. Который был настоящим, понятное дело, только в нашем детстве. Или хотя бы в молодости. Тогда, когда он был гораздо важнее, чем вопрос жизни и смерти.

Достоинства:

превосходное графическое исполнение и в прямом смысле слова тёплая и ламповая атмосфера;

возможность собрать команду из легенд футбола 80-х и 90-х;

недурной (поначалу) игровой процесс с карточками — которые, к слову, очень забавно оформлены;

возможность читать новости по встроенному «телетексту» и ловить убийственные заряды ностальгии.

Недостатки:

игровой процесс совсем уж неглубокий;

примерно через 10 сезонов, как только вы достигаете вершин высшей лиги, игра выдыхается;

некоторые проблемы с лицензиями — клубы нынешней Премьер-лиги носят иносказательные названия, как в былых PES.

Графика Игра и выглядит, и ощущается ровно так, как тебе бы хотелось от «ностальгического футбольного менеджера». Идеальное сочетание формы и содержания — но, к сожалению, очень не хватает фотографий на карточках футболистов. Звук Не самая примечательная и не слишком характерная для восьмидесятых музыка фоном, но приятные звуки при возне с карточками и матчи с комментатором. Как и в любом футбольном менеджере, в определённый момент ты начинаешь играть или под свою музыку, или под какой-то подкаст. Одиночная игра Простенький футбольный менеджер с минимальными элементами построения карточной колоды. Коллективная игра Не предусмотрена. Ориентировочное время прохождения По полтора-два часа на сезон. Соответственно, примерно 30-40 часов на двадцатилетнюю карьеру. Но вообще в таком жанре нет понятия «прохождение». Общее впечатление Простой и довольно плоский по сути, NUTMEG! берёт своё ретроочарованием и на самом деле затягивающим игровым процессом. Глубины на сотни и тысячи часов, как у лучших представителей жанра, у игры даже близко нет, но подарить несколько (десятков) очень тёплых часов она может легко.

Оценка: 7,5/10

