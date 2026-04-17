Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик

Европейские стартапы, разрабатывающие альтернативы графическим процессорам Nvidia, стремятся к масштабированию на фоне бума ИИ. Они утверждают, что разрабатываемые ими технологии многократно превосходят по эффективности продукты Nvidia, изначально не предназначенные для инференса. Но европейская экосистема финансирования, а также ограниченный сектор производства полупроводников становятся серьёзным препятствием на пути развития этих перспективных предприятий.

Nvidia быстро стала самой дорогой компанией в мире, поскольку её графические процессоры, первоначально разработанные для игр и кодирования видео, были перепрофилированы для обучения моделей искусственного интеллекта, но теперь внимание обращается к наиболее эффективным способам использования этих моделей, известным как вывод ИИ (инференс). Группа молодых европейских компаний утверждает, что создаваемые ими технологии могут делать это более эффективно.

«Существующая архитектура GPU не была создана для этого в тех аспектах, которые наиболее важны в масштабе, — заявил директор Инновационного фонда NATO (NIF) Патрик Шнайдер-Сикорски (Patrick Schneider-Sikorsky). — Геополитические факторы очевидны: экспортный контроль США, риск концентрации вокруг [производителя чипов] TSMC и подлинный европейский суверенный императив в области вычислительных мощностей — все это подталкивает капитал к отечественным кремниевым разработкам».

Голландская компания Euclyd, основанная в 2024 году бывшим директором ASML Бернардо Каструпом (Bernardo Kastrup), в настоящий момент ведёт переговоры с инвесторами о раунде финансирования в размере не менее €100 млн. Британский полупроводниковый стартап Optalysys планирует привлечь более $100 млн в конце этого года, а британская компания Fractile и французская Arago, как сообщается, рассчитывают на девятизначные суммы инвестиций. На данный момент инвесторы уже вложили более $200 млн в нидерландскую Axelera и британскую Olix.

Euclyd утверждает, что её чипы для ИИ обеспечивают в 100 раз более высокую энергоэффективность для задач вывода ИИ по сравнению с чипами Vera Rubin от Nvidia. По словам Каструпа, графические процессоры тратят время и энергию на перемещение данных по стеку памяти, а чипы Euclyd будут обрабатывать данные распределённо, что повысит эффективность инференса, снизит энергопотребление и занимаемую площадь ЦОД. Однако, в отличие от чипов Nvidia, системы Euclyd ещё не прошли проверку в масштабируемом развёртывании с коммерческими партнёрами. Компания ведёт переговоры с четырьмя потенциальными клиентами, с двумя из которых она надеется начать поставки в следующем году, а с двумя — через год.

Компания Olix, разрабатывающая фотонные процессоры для ИИ, также планирует начать сотрудничество с первыми клиентами в следующем году, хотя в настоящее время находится на стадии исследований и разработок. «Электронная архитектура чипов, включая графические процессоры, действительно достигает пределов в плане их миниатюризации, а выделение тепла становится серьёзной проблемой. Мы твёрдо убеждены, что фотонные платформы станут следующей парадигмой», — заявили представители компании.

Nvidia также не собирается почивать на лаврах. В последнем полном финансовом году, завершившемся в январе 2026 года, компания потратила более $18 млрд на исследования и разработки. В декабре Nvidia за $20 млрд приобрела активы стартапа Groq, занимающегося разработкой решений для ИИ, а в марте объявила об инвестициях в размере $4 млрд в две компании, разрабатывающие фотонные технологии.

Европейские разработчики полупроводников обвиняют правительства стран-членов ЕС в «консервативности», когда дело касается инвестирования в продукцию новых компаний. В Европе нет аналога DARPA, исследовательской организации Министерства обороны США, которая финансирует стартапы и другие технологические проекты. В Европе также отсутствуют механизмы, стимулирующие потребление продукции местного производства, а разрозненное трудовое законодательство в разных странах затрудняет привлечение европейских специалистов.

По данным аналитической компании Dealroom, европейские стартапы, занимающиеся разработкой чипов для ИИ, отстают в финансировании, привлекая к 2026 году $800 млн, в то время как их американские коллеги получили $4,7 млрд инвестиций. В США Cerebras Systems привлекла в феврале $1 млрд, а MatX, Ayar Labs и Etched в этом году провели раунды финансирования на $500 млн.

«Сроки разработки чипов велики, путь от создания микросхем до массового внедрения сложен, и европейская экосистема полупроводникового производства ещё нуждается в развитии», — констатировал Шнайдер-Сикорски.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: разработка чипа, производство микросхем, евросоюз, масштабирование, инвестиции, финансирование, консервативность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
