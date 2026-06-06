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Gamesblender № 779: God of War про жену Кратоса, дата выхода Control Resonant и перенос Fable

 
E3 скончалась, но привычка крупных издателей и держателей платформ сыпать анонсами в начале лета никуда не делась. В GamesBlender на этот раз: самое интересное со State of Play от Sony

 
 
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Теги: gamesblender, игры, state of play, control resonant, bancho the chef
gamesblender, игры, state of play, control resonant, bancho the chef
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