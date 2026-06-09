Компьютер месяца — июнь 2026 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (10 000-12 000 рублей) или Core i5-13400F (10 000-12 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);

покупаем Radeon RX 6700 XT (18 000-20 000 рублей) или Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

С того момента, когда дефицитов чипов памяти разросся до поистине неадекватных масштабов, массовая платформа AM4, дебютировавшая в 2017 году, является неотъемлемой частью стартовой сборки. Основная причина ясна: так мы заметно экономим на памяти (по сравнению с AM5-конфигурациями с DDR5), а быстродействия процессоров Ryzen 5000 все еще достаточно для бюджетных систем. И даже в 2026 году любую AM4-сборку легко модернизировать — опять же в целях экономии.

Смотрите, летом в партнерском магазине продают:

Ryzen 3 3200G (4 ядра и 4 потока) за 5 000 рублей;

Ryzen 5 3500X (6 ядер и 6 потоков) за 5 000 рублей;

Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 Pro 3600 (6 ядер и 12 потоков) за 7 000 рублей;

Ryzen 5 4500 (6 ядер и 12 потоков) за 7 000 рублей;

Ryzen 5 5500 (6 ядер и 12 потоков) за 7 500 рублей;

Ryzen 5 5600 (6 ядер и 12 потоков) за 10 500 рублей;

Ryzen 7 5700 (8 ядер и 16 потоков) за 12 500 рублей;

Ryzen 5 5600X (6 ядер и 12 потоков) за 12 500 рублей;

Ryzen 5 Pro 5650G (6 ядер и 12 потоков) за 13 000 рублей;

Ryzen 5 5600GT (6 ядер и 12 потоков) за 14 000 рублей;

Ryzen 7 5700X (8 ядер и 16 потоков) за 15 000 рублей;

Ryzen 7 5700G (8 ядер и 16 потоков) за 17 500 рублей;

Ryzen 5 5500X3D (6 ядер и 12 потоков) за 18 500 рублей;

Ryzen 7 5800X (8 ядер и 16 потоков) за 22 500 рублей;

Ryzen 9 5950X (16 ядер и 32 потока) за 33 000 рублей.

Список неполный, но попавших в него моделей достаточно для того, чтобы массовую платформу AM4 все еще считать актуальной, — по крайней мере, это утверждение верно для игровых ПК начального уровня. С маркировкой чипов AMD все более-менее ясно: Ryzen 3 — 4-ядерные «камни», Ryzen 5 — 6-ядерные, Ryzen 7 — 8-ядерные, Ryzen 9 — 12- и 16-ядерные. Аналогичная сегментация наблюдается и среди процессоров для массовой платформы AM5. Приставки “X” и “XT” в названии устройств обозначают увеличенные тактовые частоты и, как следствие, более высокое энергопотребление. Литерой “G” и аббревиатурой “GT” обозначаются чипы, оснащенные встроенной графикой, а “X3D” — кристаллы с увеличенным объемом кеш-памяти третьего уровня.

В перечне приведены преимущественно 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen, использующие микроархитектуры Zen 2 и Zen 3. Действительно, в 2026 году чипы с 12-16 потоками являются своеобразным входным билетом в мир современных игр. Рекомендую прочитать статью «Какой процессор нужен игровому ПК? Часть 2 — массовая платформа AMD AM4». Она вышла в 2022 году, и уже тогда у сборок с 4-ядерными «ряженками» наблюдались заметные проблемы в играх. Я бы не сказал, что на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Пусть доказательством моих слов послужит относительно свежий материал, демонстрирующий, что те же Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F ненамного отстают от Core i5-13400F.

Как видите, актуальность некоторых моделей AMD равна нулю. Например, это касается «красных» CPU с приставками “G” и “GT” в названии — они оснащены встроенной графикой и стоят больше аналогов без нее. А еще такие чипы имеют меньше кеш-памяти третьего уровня: у Ryzen 5 5600 — 32 Мбайт, у Ryzen 5 5600G — всего 16 Мбайт. Последний стоит больше, но в играх с дискретной графикой постоянно оказывается в роли догоняющего.

Как всегда, при разборе характеристик и возможностей процессоров AMD и Intel не обходится без путаницы. Так, в продаже встречаются Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600XT — по сути, речь идет об одинаковых чипах. Они работают на разной тактовой частоте и, соответственно, обладают разным энергопотреблением и нагревом. Поверьте, переплачивать 2 000 рублей за прирост в 100-200 МГц нет никакого смысла. А чем различаются Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500? По логике — тактовой частотой, и модель с цифрой «6» в названии будет работать чуточку быстрее при прочих равных характеристиках. На деле младшая версия 6-ядерника, как и G-модификации чипов Ryzen, тоже располагает вдвое меньшим объемом кеш-памяти третьего уровня, который очень важен для игр. В этой статье все показано: Ryzen 5 5600 обгоняет Ryzen 5 5500 в играх в среднем на 17 % при использовании дискретной графики уровня GeForce RTX 3090. Естественно, в сборке с GeForce RTX 5060 разница в быстродействии между этими моделями окажется еще меньше. Экономить или нет — решать вам, уважаемые читатели. Кстати, Ryzen 5 3600 по уровню игровой производительности почти равен Ryzen 5 5500.

Или вот еще один пример. Такие модели, как Ryzen 7 5700, Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5700X3D, роднят всего две вещи: общая микроархитектура Zen 3 и наличие восьми физических ядер. В остальном перед вами процессоры с разным объемом кеш-памяти. А вот Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800XT — отчего-то — одинаковые чипы, которые функционируют на разной частоте и с разным энергопотреблением. При этом неосведомленный пользователь будет думать, что Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800XT лучше Ryzen 7 5700X3D, — ведь GeForce RTX 5080 быстрее GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti.

Брать сейчас в игровой ПК с дискретной графикой процессоры серии Ryzen 4000 нет никакого смысла. Они используют микроархитектуру Zen 2 и имеют меньше кеш-памяти третьего уровня. В статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем системный блок под будущий апгрейд видеокарты» рассмотрена производительность Ryzen 7 PRO 4750G — восьмиядерника с iGPU и 8 Мбайт L3-кеша. В стенде с Radeon RX 5700 XT в разрешении Full HD в 16 играх этот «камень» уступил легендарному Ryzen 5 3600 в среднем 7-8 %.

Вот и выходит, что среди всего разнообразия AM4-чипов, которые подходят для стартовой сборки, под прицелом по факту оказываются всего две-три модели:

Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 3600 (если у вас на счету каждый рубль, — тогда берите тот 6-ядерник, который в магазине вашего города стоит меньше);

Ryzen 7 5700X.

В самом начале материала я было заикнулся, что платформа AM4 все еще актуальна для апгрейда. На проходящей в июне выставке Computex 2026 даже был представлен 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition. Его оценили в 349 долларов США. Речь идет о полной копии Ryzen 7 5800X3D, появившегося в продаже четыре года назад. Наш недавний материал «От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте» показал, что AM4-старичок, оснащенный дополнительной кеш-памятью, в играх в разрешении Full HD отстал от Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 9700X всего на 4 и 11 % соответственно (в стендах использовалась GeForce RTX 5090). Согласитесь, разница в игровом быстродействии оказалась ничтожной — даже при использовании монструозной видеокарты NVIDIA. Значит, массовая платформа AM4 все еще считается актуальной игровой системой. Воистину, легендарное поколение получилось у AMD!

Так вот, всем желающим обновить свою старенькую сборку рекомендую смотреть в сторону Ryzen 7 5700X3D — наши тесты показывают, что в играх он отстает от Ryzen 7 5800X3D всего на 6 %, но потребляет меньше электроэнергии и, как следствие, меньше греется. В сетевых магазинах этот 8-ядерник давно не продается, но на «Авито» чип реально купить за 23-25 тысяч рублей. Апгрейд системы до платформы AM5 выйдет заметно дороже, так как придется раскошелиться не только на процессор (Ryzen 7 7700 с рук продается за 12-14 тысяч рублей), но и на материнскую плату с набором памяти стандарта DDR5. Покупка же Ryzen 7 5700X3D точно имеет смысл для игровых сборок с 32 Гбайт ОЗУ. А вот спустя пару лет можно смело «переезжать» на Zen 6 или Nova Lake.

В прошлом месяце мы отметили печальную тенденцию: цены на чипы Intel медленно, но верно поползли вверх. По данным Commercial Times, на которые ссылается TrendForce, с марта цены на CPU потребительского класса выросли на 5-10 %. В третьем квартале этого года ожидается очередное повышение цен — оно связано с тем, что AMD и Intel в первую очередь обеспечивают крупные заказы по производству серверных чипов. В июне в «Икскоме» мы можем купить:

Core i3-12100F, Core i3-13100F и Core i3-14100F (4 ядра и 8 потоков) за 10 000 рублей;

Core i5-12400F (6 ядер и 12 потоков) за 13 000 рублей;

Core i3-12100 (4 ядра и 8 потоков) за 14 500 рублей;

Core i5-13400F и Core i5-14400F (10 ядер и 16 потоков) за 15 000 рублей;

Core i5-12600KF (10 ядер и 16 потоков) за 17 500 рублей;

Core i5-13600KF (14 ядер и 20 потоков) за 22 000 рублей;

Core i5-14600KF (14 ядер и 20 потоков) за 24 500 рублей;

Core i7-13700F (16 ядер и 24 потока) за 29 000 рублей;

Core i7-13700KF (16 ядер и 24 потока) за 29 500 рублей;

Core i7-14700F (20 ядер и 28 потоков) за 30 000 рублей;

Core i7-14700KF (20 ядер и 28 потоков) за 32 000 рублей.

Опять же, не вижу смысла приводить полный список центральных процессоров Intel, находящихся в продаже и совместимых с массовой платформой LGA1700. Чипы серии Core i3 — 4-ядерные, Core i5 — 6-ядерные или с шестью P-ядрами, Core i7 и Core i9 — с восемью P-ядрами. Схожая сегментация наблюдается и среди CPU для платформы LGA1851, где кристаллы Core Ultra 5 получили шесть P-ядер, а Core Ultra 7 и Core Ultra 9 — восемь. Буква “F” в названии говорит об отсутствии встроенной графики, “K” — о наличии разблокированного множителя (читай — упрощенной возможности разгона).

Впрочем, и здесь не обходится без путаницы. Модели Core i3-12100F, Core i3-13100F и Core i3-14100F — это, по сути, одинаковые чипы. Все они собраны на базе четырех производительных ядер Golden Cove. Разница заключается лишь в фабричном разгоне — тактовая частота в Boost-режиме у них достигает 4,3, 4,5 и 4,7 ГГц соответственно. В играх такой заводской оверклокинг обеспечит всего 2-3 % прироста FPS, а потому я всегда рекомендую для покупки самую доступную модель. Кстати, в магазине вашего города это совершенно не обязательно будет именно Core i3-12100F.

Core i5-12400F и Core i5-13400F — это разные процессоры с разными кристаллами, а Core i5-12600KF, Core i5-13400F и Core i5-14400F похожи как две капли воды. Если говорить о Core i5-12600KF и Core i5-13600KF, речь снова заходит о разных чипах, так как в старшей модели используется более продвинутая микроархитектура P-ядер Raptor Cove. А в случае с Core i5-13600KF и Core i5-14600KF мы снова говорим о кристаллах-близнецах. Должны ли при этом более современные модели опережать старые? Не всегда! Так, «дедуля» Core i5-12600KF в стенде с GeForce RTX 4090 в играх опережает Core i5-12400F и Core i5-13400F на 17 и 7 %.

Есть ли смысл гоняться за чипами с разблокированным множителем? Например, разгон Core i5-14600K до 5,6 ГГц по частоте P-ядер дает в играх «невероятную» прибавку в 2-3 % FPS. А ведь прочие старшие модели Intel для платформы LGA1700 разгонять еще сложнее в силу их довольно высокого энергопотребления. Вот и выходит, что выбор того же Core i5-13600KF (или Core i5-14600KF) обусловлен наличием быстрых P-ядер, использующих микроархитектуру Raptor Cove. Многие удивляются, но этот чип опережает Core i7-12700KF как в играх (на 5 % в среднем), так и в рабочих приложениях (на 3 %) — хотя последний стоит в «Икскоме» больше.

Сами видите: процессоров для платформы LGA1700 в продаже много, но выбор у нас откровенно невелик. С учетом цен в стартовую сборку рассматриваются 6-ядерный Core i5-12400F, в базовую — Core i5-13400F, в оптимальную — Core i5-13600KF или Core i5-14600KF, в продвинутую — Core i7-13700F или Core i7-14700F. Есть еще массовая платформа LGA1851, но о ней я расскажу позже.

Что касается стартовой сборки, то рекомендовать для конфигурации Intel систему с 4-ядерным Core i3-12100F очень не хочется. Проще купить систему с 6-ядерным Ryzen 5 5600. Наши тесты показывают, что даже с графикой уровня GeForce RTX 4060 в играх в разрешении Full HD сборка с Core i5-12400F оказывается быстрее в среднем на 7 %. Четырехъядерник Intel попросту «захлебывается» в современных играх. Даже Core i5-12400F в большинстве случаев будет загружен на 100 %. Эпоха 6-ядерников планомерно движется к своему закату.

Интереснее выглядит смена Core i5-12400F на Core i5-13400F. В равных условиях старшая модель оказывается впереди в играх в среднем на 5 %. Разница небольшая, согласитесь. Однако и стоимость системного блока увеличится незначительно. При общем бюджете в 75-80 тысяч рублей рокировка Core i5-12400F и Core i5-13400F увеличит цену сборки всего на 3 %.

В этом примере важно указать на другое: далеко не всегда в «Компьютере месяца» центральные процессоры рекомендуются только исходя из их стоимости и игровой производительности. Стартовая сборка — самая компромиссная, и мы вынуждены в ее рамках экономить на материнской плате. Энергопотребление Core i5-12400F в рабочих задачах и ресурсоемких играх составляет 80-90 Вт в зависимости от того, насколько удачный чип вам достался. Мощность Core i5-13400F в тех же условиях достигает 110-120 Вт — далеко не каждая дешевая матплата обеспечит стабильную работу этого 10-ядерника. Подробно эта тема рассмотрена в статье «Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660».

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

(для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, но не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (11 000-13 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

Давайте сразу начнем с цен на процессоры для массовой платформы AM5. Летом в «Икскоме»:

Ryzen 5 8400F (6 ядер и 12 потоков) стоит 8 000 рублей;

Ryzen 5 7400F (6 ядер и 12 потоков) — 11 000 рублей;

Ryzen 5 7500F (6 ядер и 12 потоков) — 11 000 рублей;

Ryzen 7 8700F (8 ядер и 16 потоков) — 13 000 рублей;

Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X (6 ядер и 12 потоков) — 16 500 рублей;

Ryzen 5 9600X (6 ядер и 12 потоков) — 16 500 рублей;

Ryzen 7 7700 (8 ядер и 16 потоков) — 17 500 рублей;

Ryzen 7 7700X (8 ядер и 16 потоков) — 21 000 рублей;

Ryzen 7 9700X (8 ядер и 16 потоков) — 24 000 рублей;

Ryzen 5 7600X3D (6 ядер и 12 потоков) — 28 000 рублей;

Ryzen 7 7800X3D (8 ядер и 16 потоков) — 29 000 рублей;

Ryzen 9 7900X (12 ядер и 24 потока) — 33 500 рублей;

Ryzen 9 9900X (12 ядер и 24 потока) — 35 000 рублей;

Ryzen 7 9800X3D (8 ядер и 16 потоков) — 39 000 рублей.

Эх, если бы не дефицит памяти, то в «Компьютере месяца» все без исключения сборки AMD использовали бы массовую платформу AM5. Но пока приходится мириться с тем, что есть. Как видите, с выходом чипов поколения Zen 4 «красные» тоже взяли на вооружение стратегию по выпуску F-процессоров, в которых по разным причинам не работает встроенная графика. В целом уже в следующем году нас ждет четкое разделение кристаллов на игровые и рабочие, потому что Intel для массовой платформы LGA1954 тоже выпустит серию чипов с увеличенным объемом кеш-памяти — в противовес X3D-моделям от AMD.

Ни «красные», ни «синие», к сожалению, не могут обойтись без путаницы. Смотрите, модели Ryzen 5 7400F, Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X очень похожи. Они используют микроархитектуру Zen 4, но работают на разных частотах. Казалось бы, Ryzen 5 8400F должен опережать Ryzen 5 7400F, а Ryzen 7 8700F — Ryzen 7 7700. Однако на деле серия чипов Ryzen 8000F имеет вдвое меньше кеш-памяти третьего уровня.

Еще в марте я подробно рассказал, почему вариант системы с Ryzen 5 7500F и 16 Гбайт DDR5 смотрится лучше, чем сборка с Ryzen 7 5700X и 32 Гбайт DDR4. Так что давайте смотреть исключительно на чипы для массовой платформы AM5. Наши тесты показывают, что Ryzen 5 7500F гораздо холоднее и энергоэффективнее Ryzen 5 7600X, а разница в играх составила всего 5 %. Учитывайте, что в стенде использовалась GeForce RTX 4090, — значит, в рамках базовой сборки разница в игровой производительности между этими процессорами окажется еще меньше. Важно и то, что Ryzen 5 7500F опережает в играх Ryzen 5 5600 в среднем на 16 %, а Ryzen 7 5700X — на 10 %. Если вы играете в низких разрешениях в проекты, в которых графика — не главное, выбор платформы AM5 точно не лишен смысла. К списку такого рода развлечений можно отнести киберспортивные дисциплины — те же Dota 2, CS 2 и PUBG. Игровая производительность Ryzen 5 7500F и Core i5-13400F находится примерно на одном уровне. Первый оказывается чуточку быстрее — на 4 % в среднем.

При этом самым дешевым «камнем» для платформы AM5 является 6-ядерный Ryzen 5 8400F. Он использует микроархитектуру Zen 4 и кристалл Phoenix. В нем отключена встроенная графика, а кеш третьего уровня уменьшен вдвое — до 16 Мбайт. К тому же в процессоре выделено всего восемь линий PCI Express 4.0, к которым подключится дискретная видеокарта. Тесты показывают, что Ryzen 5 8400F уступает Ryzen 5 7500F в играх в среднем 8-10 %, хотя есть приложения, в которых нехватка кеша сказывается серьезнее — разница в FPS доходит до 20 %.

Интересным вариантом для базовой сборки смотрится Ryzen 7 8700F — потому что это самый доступный 8-ядерник AMD, совместимый с платформой AM5. Одна незадача: чип является отбраковкой модели Ryzen 7 8700G — значит, он тоже оснащен всего 16 Мбайт кеша третьего уровня. Мы тестировали эти процессоры. Наши испытания показывают, что в играх в разрешении Full HD с использованием графики уровня GeForce RTX 5090 производительность Ryzen 7 8700F оказалась на 9 % ниже, чем у Ryzen 7 7700, и на 6 % — чем у Ryzen 5 7600X. То есть быстродействие этого 8-ядерника в играх сопоставимо с быстродействием Ryzen 5 7500F. В действительности все процессоры AMD, о которых я написал в этом абзаце, в рамках базовой сборки покажут себя в играх примерно одинаково. Экономить в данном случае или, наоборот, вложиться в покупку более дорогого «камня» — решать снова не мне.

Другие чипы серии Ryzen 8000, если мы говорим об игровых сборках, смотрятся откровенно неубедительно. В свое время на нашем сайте выходили обзоры 6-ядерных Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G. Младшая модель в играх в разрешении Full HD вместе с графикой GeForce RTX 4090 умудрилась проиграть даже Ryzen 5 5600 — разница составила 4 % в пользу старичка Zen 3 и системы с DDR4-памятью в целом. Отставание Ryzen 5 8500G от Ryzen 5 7500F достигло 19 %, а от Ryzen 5 7600X — всех 23 %.

Пожалуй, лишь сейчас процессоры серии Ryzen 9000 выглядят заметно интереснее аналогичных решений прошлого поколения. Потому что теперь разница в цене между моделями оказывается по-настоящему незначительной: Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X стоят ненамного больше Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7900X. С одной стороны, чипы Ryzen 9000 (за исключением моделей серии X3D) не предлагают заметного увеличения игрового быстродействия, хоть и используют более продвинутую микроархитектуру Zen 5. Да, шутки про +5 % прироста в год теперь адресуются и в сторону AMD. Наши последние тесты показывают, что в играх с графикой класса GeForce RTX 5090 тот же Ryzen 7 9700X опережает Ryzen 7 7700X всего на 8 %. Относительно небольшой прирост связан со снижением TDP с 105 до 65 Вт и, как следствие, откатом тактовых частот. С другой стороны, превосходство микроархитектуры Zen 5 над Zen 4 в некоторых сценариях превышает 20 % — и полностью раскрыть свой потенциал позволено решениям с приставкой X3D.

Другое дело, что в серии Ryzen 7000 есть чипы без встроенной графики и процессоры без буквы “X” в названии, — они оказываются заметно дешевле, но ненамного медленнее. Собственно говоря, вам вообще не составит труда самостоятельно подтянуть производительность того же Ryzen 7 7700 до уровня Ryzen 7 7700X. При этом младшая модель даже после разгона будет меньше греться и меньше потреблять энергии. Подробности ищите в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё о настройке игрового ПК». Именно поэтому даже в 2026 году использование процессоров серии Ryzen 9000 в сборках «Компьютера месяца» не выглядит идеей фикс.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9700X (17 000-19 000 рублей) или Core Ultra 5 250K Plus (20 000-22 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9070 XT (65 000-67 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

Массовая платформа LGA1851 вышла осенью 2024 года. За это время сборки с чипами Arrow Lake ни разу не попадали в таблицы «Компьютера месяца». Однако разговоры о процессорах Intel последнего поколения велись постоянно. Кажется, только сейчас игровые системные блоки на базе платформы LGA1851 стали максимально актуальными — во многом за счет появления в продаже Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus.

Впрочем, я несколько опережаю события. Сначала давайте посмотрим на цены чипов Arrow Lake. В июне в партнерском магазине можно купить:

Core Ultra 5 225F (10 ядер и 10 потоков) за 13 000 рублей;

Core Ultra 5 225 (10 ядер и 10 потоков) за 17 000 рублей;

Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 245KF (14 ядер и 14 потоков) за 17 000 рублей;

Core Ultra 5 235 (14 ядер и 14 потоков) за 26 000 рублей;

Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 265KF (20 ядер и 20 потоков) за 28 500 рублей.

Как видите, Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus на момент написания статьи в продаже не было. В других сетевых магазинах страны наблюдается схожая ситуация: чипов мало, они довольно быстро раскупаются. Младшая модель сейчас стоит около 26 000 рублей, старшая — еще на десять тысяч больше. На «Авито» эти процессоры стоят 20 000 и 28 000 рублей соответственно.

Тестовая лаборатория 3DNews изучила все значимые модификации чипов Arrow Lake. В статье «Core Ultra 5 против Core i5 и Ryzen 5: обзор и тест процессоров Intel Core Ultra 5 245K, 235 и 225» друг с другом сравниваются 14 моделей для платформ AM5, LGA1700 и LGA1851. В стендах использовались комплект оперативной памяти DDR5-6400 и GeForce RTX 5090. В разрешении Full HD 10-ядерный Core Ultra 5 225 опередил Core i5-14400 на 3 %, но отстал от Ryzen 5 7500F на 1 %. В целом между этими тремя чипами можно смело ставить знак равенства. А еще одинаковым уровнем быстродействия в играх обладают Core Ultra 5 245KF и Core Ultra 5 235 — только последний отчего-то стоит на 8,5 тысяч рублей больше. Эти процессоры равны по производительности с Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 7700X, но уступают Ryzen 7 9700X, Core Ultra 7 265K и Core i5-14600K 6 %, а Core i7-14700K — все 13 %.

У LGA1851-чипов есть еще один неоспоримый плюс: они меньше потребляют электроэнергии и, очевидно, меньше греются. Следовательно, на их основе мы можем либо собрать более холодную и тихую систему, либо сэкономить на материнской плате. Так, мощность Core Ultra 5 245K в рабочих приложениях составляет 130-140 Вт. Энергопотребление Core i5-14600K в тех же условиях достигает 180 Вт. Мощность Core Ultra 5 235 и вовсе требует не более 105 Вт электричества, а Core Ultra 5 225 — не более 90 Вт. Мощность Core Ultra 7 265K не превышает 225 Вт. В это же время Core i7-14700K «упирается» в 253-ваттное ограничение. Если его снять в меню BIOS материнской платы, то процессор в рабочих приложениях «сожрет» все 300 Вт. Далеко не каждая необслуживаемая СЖО справится с такой нагрузкой.

Обзоры Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus тоже выходили на нашем сайте. Эти чипы относятся к серии Arrow Lake Refresh, представленной в этом году. Новинки вместо традиционного заводского разгона ядер на 100-200 МГц обзавелись еще одним кластером E-ядер, получили больше кеш-памяти, удостоились переработки внутренних интерфейсов и приобрели более аппетитные рекомендуемые цены. В результате оба «камня» оказались не просто улучшенными версиями Core Ultra 5 245K и Core Ultra 7 265K. Фактически речь идет о новых продуктах для массовой платформы LGA1851.

Судите сами:

Core Ultra 7 270K Plus в играх в разрешении Full HD опережает Ryzen 7 9700X на 19 %, Core Ultra 7 265K и Core i5-14600K — на 8 %, Core i7-14700K — на 1 %;

Core Ultra 5 250K Plus обгоняет Ryzen 7 9700X на 13 %, Core Ultra 5 245K — на 9 %, Core i5-14600K — на 3 %, но отстает от Core i7-14700K на 4 %.

При этом в рабочих приложениях энергопотребление Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus составляет 157 и 231 Вт соответственно. В общем, оба чипа видятся мне идеальными кандидатами в оптимальную и продвинутую сборки. Однако, повторюсь, в «Икскоме» в продаже на момент написания этого материала их не было. А еще стоимость этих процессоров в июне кажется мне несколько завышенной.

Обе платформы Intel — LGA1700 и LGA1851 — имеют законченный вид. Новых чипов для них больше не предвидится. Уверен, даже после появления в продажеплатформы LGA1954 актуальность конфигураций, рекомендуемых сейчас в «Компьютере месяца», снизится ненамного. В этом году в оптимальной сборке я рекомендовал преимущественно Core i5-13600KF. В июне ставка сделана на заметно подешевевший Core Ultra 5 245K, но только из-за отсутствия в партнерском магазине Core Ultra 5 250K Plus. Если собирать оптимальную систему с учетом последующего апгрейда, то у нас вырисовываются два пути:

Core i5-13600KF впоследствии будет заменен чипом класса Core i7-14700F — прирост производительности в процессорозависимых играх составит 10 %;

Core Ultra 5 245K передаст эстафету Core Ultra 7 270K Plus — тогда ваша система станет быстрее в играх на 15 %.

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (30 000-32 000 рублей) или Core Ultra 7 270K Plus (28 000-30 000 рублей) — плюс меняем для сборки Intel матплату (16 000-18 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 5070 Ti (78 000-80 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

Думаю, вы заметили, что до сих пор мы не обсуждали центральные процессоры, стоимость которых превышает 40 000 рублей. Действительно, в сборках «Компьютера месяца» такие чипы используются нечасто. В июне в партнерском магазине можно купить:

Core i9-13900KF (24 ядра и 32 потока) за 35 000 рублей;

Ryzen 9 7950X (16 ядер и 32 потока) за 42 500 рублей;

Core i9-14900KF (24 ядра и 32 потока) за 43 000 рублей;

Ryzen 9 9950X (16 ядер и 32 потока) за 48 500 рублей;

Ryzen 7 9850X3D (8 ядер и 16 потоков) за 48 500 рублей;

Ryzen 9 9900X3D (12 ядер и 24 потока) за 50 500 рублей;

Core Ultra 9 285K (24 ядра и 24 потока) за 55 000 рублей;

Ryzen 9 7950X3D (16 ядер и 32 потока) за 55 000 рублей;

Ryzen 9 9950X3D (16 ядер и 32 потока) за 68 500 рублей.

Напомню, что Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в «Икскоме» стоят 29 000 и 39 000 рублей соответственно. Плюс летом в продаже появится более доступный по цене Ryzen 7 7700X3D.

Нужны ли эти «монстры» в продвинутой сборке? С точки зрения игровой производительности — однозначно нет. Обратимся к статье «Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов». Вводные данные все те же: в стенде использовались набор ОЗУ DDR5-6400 и GeForce RTX 5090. Примем за 100 % результаты сборки с восьмиядерным Ryzen 7 7800X3D. Тогда в играх в разрешении Full HD:

Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K оказались медленнее на 7 и 1 % соответственно;

Ryzen 9950X3D, Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D вырвались вперед на 10, 14 и 18 % соответственно.

На мой взгляд, оно того не стоит — тем более в продвинутой сборке рекомендуется графика уровня GeForce RTX 5070 Ti. Скажу больше: я не вижу смысла тратиться даже на Ryzen 7 9800X3D. Особенно в свете скорого выпуска процессоров поколения Zen 6. Так, если использовать в системе графику уровня GeForce RTX 5080, она уступит конфигурации с Ryzen 7 9800X3D 5 % в среднем. Ясное дело, с GeForce RTX 5070 Ti эта разница окажется еще меньше.

Вот, собственно, и весь разговор про дорогущие чипы AMD и Intel. Напоследок отмечу, что продвинутая сборка готова «приютить» любой существующий процессор в рамках выбранной платформы, обеспечив его стабильную работу.