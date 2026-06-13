Gamesblender № 780: RE Veronica, Stellar Blade 2, Gears of War: E-Day, Senua — главные анонсы июня

Японцы создали безбатарейный электролизёр для эффектного синтеза топлива из воды, углекислого газа и солнечных лучей

Отключить доступ иностранцев к передовым моделям Anthropic пришлось по наводке главы Amazon

Почти как в «Дюне»: в Техасе создали куртку для сбора воды из окружающего воздуха

SpaceX решила сдать в аренду весь Colossus 1, поскольку не смогла найти для него лучшего применения

Авторитетное консалтинговое агентство KPMG опубликовало доклад об ИИ — и в нём нашли ИИ-галлюцинации