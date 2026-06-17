Полный комплект комплектующих и аксессуаров Asus ROG 20th Anniversary Collection Edition оценён в $16 580 в Китае

Китайский офис компании Asus озвучил цены на компьютерные компоненты и аксессуары, выпущенные по случаю 20-летия игрового бренда ROG. Полная коллекция предметов ROG 20th Anniversary Collection Edition оценивается в 112 026 юаней, или около $16 580 по текущему курсу.

Продукты серии ROG 20th Anniversary Collection Edition будут выставлены на продажу в рамках специального мероприятия, которое будет проходить в Шанхае с 20 июня по 19 июля. Продажи будут осуществляться только на месте и по системе лотереи.

В состав ROG 20th Anniversary Collection Edition входят не только отдельные компоненты, но также и целый игровой компьютер на базе процессора Ryzen 9 9950X3D2, оснащённый видеокартой ROG Astral GeForce RTX 5090D v2 Edition 20, материнской платой ROG Crosshair X870E, СЖО ROG Ryujin Edition 20 AIO, ОЗУ ROG DDR5 RGB Edition 20, SSD ZhiTai TiPlus9100 ёмкостью 4 Тбайт, корпусом ROG GR20 Edition 20 и блоком питания ROG Thor III 3000W Titanium Edition 20.

Совокупная стоимость комплекта ROG 20th Anniversary Collection Edition составляет 112 026 юаней. Комплект включает 12 предметов:

Отдельно производитель будет предлагать компактные игровые ПК ROG NUC 16 Edition 20 с 64 Гбайт ОЗУ и 2 Тбайт SSD за 43 999 юаней (около $6510), а также ROG NUC 16 Edition 20 со 128 Гбайт ОЗУ и 2 Тбайт SSD за 51 999 юаней (около $7700). Эти системы оснащены мобильными видеокартами GeForce RTX 5080.

ROG 20th Anniversary Collection Edition

Возможность приобрести все обозначенные продукты потребует от пользователей регистрации и участия в лотерее на право покупки. Нельзя будет просто прийти на мероприятие и купить любую понравившуюся вещь.