Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия

Жанр Симулятор выживания Издатель Rokaplay Разработчик Cyberwave Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT, 5 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-13500 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 7600 3,8 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 8 июня 2026 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Киберпанк породил в искусстве множество поджанров, названия которых содержат слово «панк». Есть дизельпанк, NASA-панк, стимпанк (у которого тоже полно поджанров вроде теслапанка) — перечислять можно долго. А ещё встречается соларпанк — относительно новая придумка, идея которой заключается в зависимости человечества от сосуществования с природой. Этому посвящён симулятор выживания Solarpunk — правда, «панка» в нём никакого нет. А вот «солара» — то есть необходимости использовать солнечную энергию — хоть отбавляй. Правда, свежих идей при этом в игре маловато, несмотря на оригинальность задумки.

Дирижабль, ага

Начинается Solarpunk так же, как и многие другие игры такого жанра. Мы просыпаемся на земле, имея в кармане лишь пару блюд и несколько ягод, и идём куда глаза глядят — собирать палки и камни. Создаём на лету топор и кирку, после чего можем рубить деревья и крушить большие булыжники. Затем мастерим верстак, а после начинаем строить полноценный дом с кроватью — там нам предстоит спать, чтобы перематывать время ночью и не блуждать по миру в темноте.

Со временем в списке объектов для создания появляется док для дирижаблей. К тому моменту заканчиваются вступительные «обучающие» квесты — вас ничему толком не обучают, а просто просят что-то сделать, не углубляясь в детали. Как только пять этапов завершаются, игрока отправляют в свободное плавание, предлагая заниматься тем, чем он хочет. Никаких, даже минимальных повествовательных элементов здесь нет, додумывайтесь до следующих шагов сами. Что, стоит сказать, довольно легко. Если есть док для дирижаблей, значит, есть и дирижабли. А их наличие наверняка связано с тем, что наш стартовый регион — летающий в небе остров, и где-то вдалеке виднеются другие, до которых можно добраться.

На первых порах игроком движет любопытство — хочется поскорее исследовать соседние локации. Но приходится заниматься рутиной: рубить деревья, искать палки, бить камни, «дубасить» киркой по залежам железной руды… Это норма для симуляторов выживания, но здесь все эти процессы занимают многовато времени. А иногда ты собираешь ресурсы для создания объекта, который подошёл бы в момент сбора этих самых ресурсов, а не после него. Или просто слишком поздно разблокируешь рецепты, которые ожидаешь получить на ранних этапах. К примеру, возможность приготовить нормальные блюда появится спустя десяток часов — до этого придётся утолять голод и жажду килограммами малины и арбузов.

Жаль, что, когда создаёшь дирижабль, садишься за штурвал и отправляешься исследовать другие острова, то быстро понимаешь, что интересного там мало. Сюжета, напомню, нет вообще, поэтому другие локации — это просто клочки земли с такими же деревьями и камнями, только в залежах там можно найти другие минералы. Да, там могут быть какие-то новые растения, а иногда даже блуждают животные — курочек, свинюшек и овечек позволяют перевозить на свой остров, чтобы заниматься животноводством. Но смысла возвращаться в прежние регионы практически нет. По большому счёту, только залежи имеют там значение — либо берёшь с собой целый мешок кирок, чтобы добыть ресурсы, либо устанавливаешь бур и летаешь туда-сюда раз в несколько игровых дней, тратя кучу времени на сбор руды.

Со временем многие процессы упрощаются, в том числе благодаря солнечной энергии. Во вселенной Solarpunk никогда не меняются сезоны и не бывает исключительно пасмурных дней — всегда несколько часов светит солнце, к вечеру может пойти дождь, а ночью отправляешься в кровать и опять наступает яркое утро. Поэтому в этом мире очень эффективны солнечные панели, и по мере прохождения их требуется всё больше. Например, поначалу используешь обычные печи, которые топишь брёвнами, срубая десятки деревьев, — потом меняешь их на печи, работающие от генераторов. Грядки с посаженными семенами малины поливаешь из лейки, воду для которой набираешь в соседнем пруду, — потом с этим справляются дождеватели, расплёскивающие воду в небольшом радиусе.

Список приспособлений на верстаке растёт как на дрожжах: датчики дня и дождя, генераторы, батареи, беспроводные базы питания, светильники — и, конечно, кабели, с помощью которых всё это связываешь друг с другом. Становятся даже доступны транспортные дроны — подходишь к буру, автоматически добывающему руду, и привязываешь к нему робота-доставщика, который периодически будет забирать ресурсы и привозить на базу. Но придётся поломать голову, прежде чем удастся всё правильно настроить, и это касается не только дронов — игра довольно плохо объясняет, как пользоваться тем или иным предметом после его создания. Даже руководство по выживанию не всегда помогает — это книжечка, в которой вкратце описываются механики игры. Толку от неё не очень много из-за отсутствия важных деталей.

Не всегда ясно не только как использовать вещь, но и для чего это вообще нужно делать. Когда перевозишь к себе на базу курочек, ставишь поилки и строишь для них домики, они начинают нести яйца, но пригодятся ли они и зачем ты так долго со всем этим возился, на протяжении ещё нескольких часов остаётся загадкой — и такое случается раз за разом. Или наоборот — тебе нужно что-то найти или вырастить, а никто не объясняет, каким образом это можно сделать. Нужно ли лететь на другой остров? Или необходимо засунуть что-то в печь? Насколько часто потребуется перемещаться между локациями, тратить ли ресурсы на создание нескольких доков для дирижаблей? Без них судно легко разбить, а для починки придётся добывать железо, потом в печи делать из него слитки, затем идти к верстаку, создавать ремонтный набор…

Кое-как с ролью персонажа, ставящего перед игроком задачи, справляется робот на соседнем острове. Диалогов с ним нет — от нашего героя ему нужны только ресурсы. То 12 помидоров ему захочется, то 30 кирпичей, то три ягодных торта. Не уточняется, куда всё это в итоге уходит, но главное, что за выполнение таких «квестов» открываются новые чертежи и возможности. В том числе улучшения дирижабля, позволяющие исследовать острова, которые расположены очень далеко от стартовой локации. Это, пожалуй, единственная мотивация что-либо делать в Solarpunk, но нужно быть готовым к тому, что путешествия на дальние рубежи не принесут ничего особенно нового или интересного.

С мотивацией тут большие проблемы — даже выживания как такового нет. Персонаж может проголодаться или начать терять здоровье из-за жажды, но к концу игры с обеими проблемами справляешься теми же методами, что и в начале — собирая дождевую воду и поглощая ягоды. А новых трудностей не возникает, если не считать грозу в дождливую погоду. Нужно умудриться встать так, чтобы в тебя попала молния, но даже если это случится, то сразу не погибнешь — просто потеряешь часть здоровья, которая быстро восстановится. А ещё разряд может уничтожить ваши посевы, но это решается ещё быстрее — можно собрать с повреждённой грядки семена и сразу же на том же месте их посадить. Впоследствии вообще удастся построить полноценную оранжерею, так что и об этом думать не придётся.

При всех её недостатках, Solarpunk всё равно увлекает так, что порой теряешь счёт времени. Спокойный и едва слышимый саундтрек вместе с симпатичным (хотя и уже приевшимся) визуальным стилем создают расслабляющую атмосферу — строить собственный домик, который потом увеличится в несколько раз за счёт этажей и пристроек, редко бывает совсем уж скучно. Но как только начинаешь получать от игры удовольствие, она подкидывает неприятные баги. То курица «остолбенеет» и откажется сходить с одной точки, то дерево так неудачно посадишь, что топором его не удастся срубить, даже если стоишь к нему вплотную. Плюс в кооперативном режиме бывают странности вроде исчезающих дирижаблей или бага с неработающим инвентарём, причём на стороне хоста — у приглашённых игроков всё плюс-минус нормально.

***

За несколько дней до релиза создатели Solarpunk опубликовали в Steam пост, в котором расписали многие недостатки игры. И отсутствие повествовательного прогресса через задания, и скудный редактор персонажа, и наличие лишь двух биомов, и возможность увидеть весь контент за 20 часов — дескать, если всё это вас пугает, то не покупайте игру. Такая честность приветствуется, но от критики она не защищает, особенно когда пост больше выглядит как оправдание, а в список плюсов авторы занесли «созданные вручную острова» (которые выглядят как нечто процедурно сгенерированное). Задумка интересная, но реализация подкачала — игры хватит на пару вечеров, после чего о ней и не вспомнишь.

Достоинства:

оригинальная для жанра идея с техникой, работающей от солнечной энергии;

приятная и умиротворяющая атмосфера благодаря симпатичному визуальному стилю;

довольно увлекательный (несмотря на недостатки) игровой процесс.

Недостатки:

полное отсутствие повествовательных элементов и чётко поставленных целей;

многие процессы кажутся затянутыми, а немало изобретений становятся доступны позже, чем хотелось бы;

«созданные вручную острова» чаще всего разочаровывают, когда спустя несколько часов их впервые посещаешь.

Графика Визуальный стиль симпатичный, но ничем особенным не выделяется на фоне множества других подобных игр, копирующих графику Firewatch. Звук Спокойный саундтрек и приятное урчание генераторов. Хотя трудно представить тех, кто будет играть в это, не включив на фоне свою музыку или подкаст. Одиночная игра Игру можно проходить в одиночку, но для некоторых изобретений потребуется так много ресурсов и путешествий между островами, что лучше позвать товарищей. Оценочное время прохождения 20 часов, чтобы разблокировать всё, в том числе доступ к самым дальним островам. Коллективная игра Кооператив на четверых с неудобной (но терпимой) системой приглашения друзей в сессию. Общее впечатление На бумаге идея Solarpunk была более интересной и необычной, чем получилось в итоге. Не самая плохая «убивалка» времени, но хочется большего — даже с учётом того, что разработчики заранее предупредили о недостатках игры.

Оценка: 6,0/10

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Solarpunk

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