Call of the Elder Gods — уют неизведанного. Рецензия

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Жанр Приключение, квест Издатель Kwalee Разработчик Out of the Blue Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10600KF 4,1 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,8 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570, 25 Гбайт на твердотельном накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-11600K 3,9 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5800 Дата выхода 12 мая 2026 года Возрастной ценз От 13 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 Официальный сайт

Call of the Sea стала ярким во всех смыслах дебютом для студии Out of the Blue Games. Она на удивление гармонично соединила мифы Ктулху с сочной и красочной картинкой, дополнив все это слегка меланхоличной, но в целом уютной атмосферой. Спустя несколько лет разработчики закрепили успех динамичной и сатирической American Arcadia. Теперь же они решили вернуться к истокам и продолжить, казалось бы, вполне цельную и уже завершенную историю семейства Эверхарт.

⇡#Генри Эверхарт и загадки былых эпох

События Call of the Sea разворачивались в тридцатых годах XX века. Нора Эверхарт исследовала тропический остров в поисках пропавшей экспедиции, которую возглавлял ее муж Гарри. Чем это приключение закончилось — понятно сразу из синопсиса продолжения, который переносится на несколько десятилетий вперед.

Постаревший Гарри, ныне уважаемый преподаватель Мискатоникского университета, так и не оправился от потери жены. И призраки прошлого не дают ему покоя. Одновременно с этим, юная студентка Эванджелин Дрейден страдает от краткосрочной амнезии — из воспоминаний выпал целый год жизни. Во снах же девушка видит невероятный город и странных существ…

Впрочем, Нора осталась частью истории — она в Call of the Elder Gods выступает в роли рассказчика. Учитывая ее судьбу, сперва это решение кажется странным. История первой части была в целом закончена и самодостаточна, поэтому наличие сиквела вызывает вопросы. Тем не менее, по мере прохождения сомнения рассеиваются. Главные герои попадают в центр мистического заговора, корни которого уходят к той самой экспедиции, и еще дальше в прошлое. Намного дальше. И, в конечном счете, становится ясно, почему именно Нора продолжает свой рассказ.

Но до финальных откровений еще предстоит добраться. Пока же Гарри топит тоску в работе и проходит опостылевшие сеансы психотерапии. Доктор заставляет уставшего профессора вернуться к воспоминаниям о приятном прошлом, когда он устраивал жене квест с поиском подарка на Рождество. Но как в эти воспоминания попал таинственный артефакт… Тем временем Эванджелин видит тот же артефакт в своих снах, где она посещает странный фантастический город. Загадочная сфера и сводит героев вместе.

Call of the Elder Gods меняет и эпоху, и общую атмосферу. Если первая часть целиком проходила на острове близ Таити, то продолжение сильно расширяет географию событий. Вступительный акт разворачивается в шикарном особняке Эверхартов, но это лишь первая остановка. Вы посетите обширные пещеры с древними развалинами, заброшенную военную базу в ледяной тундре, музей, ставший прибежищем культа, — и это далеко не полный список. Приключенческий дух роднит историю с «Индианой Джонсом», а участие в истории бывших нацистов лишь усиливает ассоциацию.

Но с точки зрения игрового процесса Call of the Elder Gods остается неспешным квестом. Мы по очереди примеряем роль то Гарри, то Эвы, но разницы между ними нет. Прохождение разбито на несколько глав, в каждой из которых нас ждет множество загадок, а между ними, в качестве передышки, можно будет просто побродить и полюбоваться симпатичными пейзажами.

В сиквеле нас ждут более замысловатые головоломки, чем в первой части. В Call of the Sea пазлы были интересными и в меру сложными, но в основном выстраивались в линейную цепочку — решение одного приводило к следующему, и так далее. Продолжение же делает ставку на многослойные головоломки, где мелкие задачки вложены друг в друга, словно матрешки.

Логово культа — очень показательный пример. Вам на откуп дается несколько этажей музея, которые потребуется очень внимательно изучить, чтобы в конечном счете подобрать верную комбинацию для вызова лифта. Некоторые подсказки на поверхности, другие же требуют решения отдельных задач. А затем вам придется поломать голову, чтобы сложить из всех зацепок цельную картину.

К счастью, верный блокнот, где герои самостоятельно делают все важные пометки, сильно экономит время. Он убирает лишнюю рутину (вам пришлось бы вооружиться бумагой и ручкой, чтобы фиксировать разбросанные подсказки) и позволяет сфокусироваться именно на задаче. Поиски верного ответа — целиком ваша ответственность. Впрочем, даже если застрянете, всегда можно спросить совета у игры, прямо в главном меню. Но я бы не рекомендовал, ведь вы лишите себя удовольствия от личной победы — в конце концов, ради этого и запускают квесты. Для самых смелых (или самоуверенных) предусмотрен и хардкорный режим без внутриигрового блокнота.

Чаще всего Гарри и Эванджелин действуют по очереди, но иногда на взаимодействии героев завязано и решение задачек. На словах идея звучит интригующе, но, во-первых, встречается лишь пару раз за прохождение, а во-вторых, не придает особой глубины самим головоломкам. Передать предмет между локациями или подглядеть код от двери с за одного персонажа, чтобы другой мог его ввести и пройти дальше, — ничего более серьезного.

Но дуэт придает динамики самому повествованию. Если Нора путешествовала в гордом одиночестве и лишь озвучивала для игрока свои мысли, то Гарри и Эвой постоянно общаются друг с другом: то спорят, то подшучивают, а то и просто ведут задушевные беседы. Разработчики не поскупились на озвучку и позвали узнаваемые голоса: Юрия Ловенталя (Человек-паук в дилогии Insomniac) и Сисси Джонс (Делайла из Firewatch).

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Call of the Elder Gods, к счастью, не стала пятым колесом для уже рассказанной истории. Сиквел развивает сильные стороны предшественницы: предлагает больше локаций, больше событий, более комплексные головоломки. Но эффект новизны она утеряла, ведь мы уже знаем, какие мистические силы таятся в сердце истории.

Достоинства:

увлекательные головоломки — в меру сложные, но не слишком мудреные;

симпатичная картинка;

между героями развивается приятная химия.

Недостатки:

игре попросту нечем удивить: ни в повествовании, ни в механиках.

Графика Яркая стилизованная картинка радует глаз, а частая смена пейзажей не дает заскучать. Звук Профессиональное озвучение делает героев более живыми. Саундтрек вряд ли запомнится, но удачно дополняет атмосферу приключения. Одиночная игра Красивый приключенческий квест, заставляющий использовать серое вещество, но при этом и дружелюбный к современному игроку. Оценочное время прохождения Порядка шести часов, если не отключать внутриигровой блокнот и иногда подвисать на загадках. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Достойный сиквел, делающий ставку на сильные стороны первой части, но лишенный ощущения новизны.

Оценка: 8,0/10

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Call of the Elder Gods

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