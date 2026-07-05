Сегодня 05 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры D Deer & Boy — почти диснеевская истор...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Deer & Boy — почти диснеевская история. Рецензия

 
Инди-платформер про бегущего слева направо ребёнка — задумка отнюдь не новая, но в Deer & Boy хватает оригинальных идей, благодаря которым игра выделяется на фоне остальных подобных проектов. Рассказываем, почему на неё стоит обратить внимание любителям душевных приключений
⇣ Содержание
Жанр Платформер
Издатель Dear Villagers
Разработчик Lifeline Games
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-8100 3,6 ГГц / AMD FX 6300 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 560, 6 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования

Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470
Дата выхода 23 июня 2026 года
Возрастной ценз От 12 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PC

Со времён Limbo независимые разработчики любят создавать атмосферные платформеры с детьми в главных ролях, а иногда им ещё и компаньонов дают. Это могут быть как другие дети (достаточно вспомнить недавнюю Reanimal), так и странные существа вроде то ли обезьяны, то ли кошки в Planet of Lana. Эту традицию продолжили авторы Deer & Boy, которые сразу в названии игры написали, кем в ней предстоит управлять. Хотя на бумаге идея кажется не очень оригинальной, создатели постарались сделать всё возможное, чтобы проект не казался клоном существующих платформеров, — пускай и не всё получилось идеально.

#Куда глаза глядят

Без долгих вступлений и объяснений нам практически сразу дают управлять безымянным мальчиком, который глубокой ночью покинул дом и решил убежать в неизвестном направлении. Непонятно, есть ли у него родители, обижали ли они его, или ему просто захотелось приключений, — в любом случае теперь ему нельзя попадаться на глаза полицейским, да и от остальных взрослых приходится прятаться, поскольку его портрет довольно быстро появляется в телевизионных сводках новостей. Видимо, родители у него всё-таки есть.

Страшно в игре не бывает, но элементы лёгкого хоррора присутствуют

Страшно в игре не бывает, но элементы лёгкого хоррора присутствуют

А вот у его будущего компаньона ситуация похуже. Очутившись в лесу, наш мальчик поневоле становится свидетелем того, как охотники убивают олениху. Её детёныш остаётся в живых, но он понимает, что в одиночку выжить ему будет трудно, да и главный герой в похожем положении — поэтому мальчик и оленёнок становятся друзьями и решают продолжить путь в неизвестность вместе. А вскоре оба узнают, что заботиться нужно не только о своих шкурах, — в мире появилась чужеродная, будто бы инопланетная энергия, одурманивающая животных и губящая флору липкой фиолетовой жижей.

История подаётся без слов, как и во многих подобных играх, — Deer & Boy здорово справляется с передачей эмоций и переживаний героев через чудесные анимации и отличный дизайн окружения. Да, здесь очень много заскриптованных сцен: машина проезжает именно в тот момент, когда мы переходим дорогу, или зверь на заднем плане не идёт дальше, пока мы не встанем куда надо, — но от этого приключение не становится менее увлекательным. Гораздо чаще внимание обращаешь на красоту леса с яркими светлячками или на то, как лучи солнца пробиваются через кроны деревьев на заснеженной вершине горы. Да даже мрачные коридоры складов и шахт выглядят нескучно благодаря грамотно расставленному освещению.

Даже надписи выполнены на вымышленном языке — в повествовании решили не использовать ни одного слова

Даже надписи выполнены на вымышленном языке — в повествовании решили не использовать ни одного слова

Для трёхчасового платформера локации достаточно разнообразны, и то же самое можно сказать об игровом процессе, в котором хватает сюрпризов. Прежде всего он интересен тем, что наш компаньон постоянно обзаводится новыми умениями, — среди них нет ничего необычного, но постоянное развитие дружелюбного оленя оригинальным образом вписано в повествование. Когда мы находим оленёнка, тот еле стоит на ногах и не умеет прыгать, так что нам надо сажать его в рюкзак и переносить. Потом он немного вырастает и уже может носиться по локации, помогая нам нажимать на кнопки. А со временем олень становится таким взрослым, что подсаживает нас, помогая добраться до труднодоступных платформ.

#Преодолимые преграды

Суть головоломок меняется, а вот их сложность — нет. Всегда понятно, что нужно делать, чтобы что-то подвинуть, сломать или уронить, поскольку интерактивных объектов не так уж много, — в крайнем случае загадки решаешь перебором. Заковыристости разработчики предпочли разнообразие ситуаций, в которых оказываются главные герои. То мальчику нужно помочь оленю, то олень помогает ему, то мы прячемся в тени от других людей или существ, то двигаемся, только когда шумно, чтобы нас не услышали. Трудности не возникают и благодаря щедро расставленным контрольным точкам — они тут чуть ли не на каждом шагу.

Для сбежавшего мальчика взрослые люди не менее опасны, чем агрессивные животные и природные преграды

Для сбежавшего мальчика взрослые люди не менее опасны, чем агрессивные животные и природные преграды

Однако относить всё это к недостаткам кажется неправильным. Создателям Deer & Boy удалось найти баланс между зрелищностью и добротным игровым процессом, который не требует от игрока напрягать своё серое вещество слишком сильно, но и не настолько элементарен, чтобы игра казалась скучным интерактивным «кинцом». Хотя это справедливо только для первых двух часов из трёх — финальную треть авторы, кажется, доделывали в спешке. Там появляется ещё один компаньон, с которым связаны новые механики, и они объясняются очень плохо — некоторые загадки не удаётся быстро решить, потому что не понимаешь, что ты вообще можешь делать.

Повествование в последней трети тоже проигрывает по качеству тому, что было до неё, — в том числе из-за этого компаньона. Разбрасываться спойлерами не буду (скриншоты для статьи взяты из первой половины игры), но немного огорчает, что фокус смещается с дружбы мальчика и оленя в другую, не такую интересную сторону. Зато концовка удачная, да и в целом история оставляет по большей части хорошее впечатление — это такой сюжет в духе старого «Диснея», где есть и метафоричность, и красивые образы, и подтексты. Тут тебе и тема взросления, и тема дружбы, и поиск себя, и необходимость защищать слабых — возможно, что-то из этого додумываешь сам, но в процессе прохождения постоянно размышляешь об увиденном на экране, а не просто механически бежишь вправо.

Пока олень не вырос и сидит в рюкзаке за спиной, особо не попрыгаешь

Пока олень не вырос и сидит в рюкзаке за спиной, особо не попрыгаешь

***

Deer & Boy вышла совсем уж незаметно, но явно полюбилась немногочисленной аудитории — в Steam у неё 90 % положительных отзывов. Игру есть за что любить — это красивая и очень добрая история, затрагивающая разные струны души на протяжении трёхчасового прохождения. Под конец Deer & Boy немного «разрыхляется», когда одновременно и повествование проседает, и игровой процесс спотыкается из-за плохо объяснённых механик. Но о потраченном времени всё равно не жалеешь — мало того, есть ощущение, что в какой-то момент к игре захочется вернуться и снова получить удовольствие от этого почти диснеевского приключения.

Достоинства:

  • трогательная история о дружбе, поиске себя и многом другом;
  • красивые локации, оживающие благодаря здорово поставленному освещению и симпатичной графике;
  • развивающиеся по мере прохождения механики, с которыми связаны достаточно разнообразные головоломки;
  • загадки несложные, но разгадывать их всё равно приятно.

Недостатки:

  • финальная треть истории не так увлекательна из-за появления нового компаньона;
  • некоторые геймплейные механики под конец игры вводят без нормальных объяснений, из-за чего могут возникнуть трудности.

Графика

Детализированные локации одна краше другой, особенно когда оказываешься на природе. Но и всякие заводы и склады тоже здорово выглядят.

Звук

Приятная и порой душераздирающая музыка — ещё одна причина, почему игра временами напоминает классический диснеевский мультфильм.

Одиночная игра

Одиночное приключение, в котором даже коллекционных предметов нет, — после завершения сюжета заняться будет нечем. Но со временем к игре наверняка захочется вернуться ради атмосферы и истории.

Оценочное время прохождения

3 часа.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Очаровательный и трогательный платформер, который со стороны может показаться шаблонным и банальным, но на деле достаточно оригинальный и запоминающийся.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Deer & Boy
Deer_and_Boy_review_1.jpg
Смотреть все изображения (15)
Deer_and_Boy_review_2.jpg
Deer_and_Boy_review_3.jpg
Deer_and_Boy_review_4.jpg
Deer_and_Boy_review_5.jpg
Deer_and_Boy_review_6.jpg
Deer_and_Boy_review_7.jpg
Deer_and_Boy_review_8.jpg
Deer_and_Boy_review_9.jpg
Deer_and_Boy_review_10.jpg
Deer_and_Boy_review_11.jpg
Deer_and_Boy_review_12.jpg
Deer_and_Boy_review_13.jpg
Deer_and_Boy_review_14.jpg
Deer_and_Boy_review_15.jpg
Смотреть все
изображения (15)

Видео:

     
     
    ⇣ Содержание
    Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
    Материалы по теме
    Отправление задерживается: безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! не выйдет 17 июня
    Кроссовер с Clair Obscur, онлайн-кооператив и элементы 3D: инсайдеры поделились новыми подробностями ремейка Rayman Legends
    «Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами
    Gamesblender № 783: PlayStation без дисков, грантовая «Смута 3» и последняя игра Виктора Антонова
    EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор
    The Adventures of Elliot: The Millenium Tales — возвращение старой школы. Рецензия
    Теги: deer & boy, игра, рецензия
    deer & boy, игра, рецензия
    ⇣ Комментарии
    Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
    Все комментарии премодерируются.
    Комментарии загружаются...

    © 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

    выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

    При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
    российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

    Яндекс.Метрика

    window-new
    Контакты Поиск Реклама О сайте
    Soft
    Hard
    Тренды 🔥
    Власти Сингапура арестовали особняк стоимостью $42 млн у подозреваемых в контрабанде ИИ-ускорителей Nvidia
    Японцы намерены переводить ДВС на водород вместо использования топливных ячеек
    Anthropic, Google и Meta всерьёз задумались о зарождении самосознания у ИИ
    Аукцион Sotheby’s выставит на благотворительные торги кожаную куртку с автографом основателя Nvidia Дженсена Хуанга
    Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе
    Новая статья: Deer & Boy — почти диснеевская история. Рецензия 6 ч.
    NVIDIA втихую сделала платформу Omniverse бесплатной, но есть нюанс 6 ч.
    Новая статья: Gamesblender № 783: PlayStation без дисков, грантовая «Смута 3» и последняя игра Виктора Антонова 6 ч.
    Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года 14 ч.
    Microsoft добавила в браузер Edge поддержку аккаунтов Google 15 ч.
    Microsoft ускоряет внедрение постквантовой криптографии 16 ч.
    В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро? 19 ч.
    В Meta уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ 20 ч.
    Новая статья: EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор 04-07 00:05
    Корейское отделение Netflix проговорилось о дате выхода Cyberpunk: Edgerunners 2 03-07 22:53
    TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США 12 ч.
    Вместо тысяч датчиков одна дешёвая камера — роботов научили чувствовать пальцами 12 ч.
    В 2028 году Samsung планирует выпустить серийный смартфон с рулонным дисплеем 14 ч.
    Портативная консоль AyaNeo Next 2 на AMD Strix Halo выйдет на мировой рынок — цена флагмана составит $5300 14 ч.
    Micron начала строительство ещё одного завода по производству памяти в Хиросиме — он заработает в 2028 году 14 ч.
    Из-за складного iPhone цены на складные смартфоны вырастут в среднем почти на 20 % 14 ч.
    Производители памяти призвали власти США отказаться от регулирования рынка, чтобы не стало ещё хуже 15 ч.
    Alibaba представила ИИ-агента для поиска сверхпроводников — он сразу открыл четыре новых 15 ч.
    Ampera напечатала на 3D-принтере малый ториевый реактор для питания дата-центров 16 ч.
    DriveNets представила коммутаторы 2600SL и 2601S с 64 портами на 1,6 Тбит/с 16 ч.