Deer & Boy — почти диснеевская история. Рецензия

Жанр Платформер Издатель Dear Villagers Разработчик Lifeline Games Минимальные требования Процессор Intel Core i3-8100 3,6 ГГц / AMD FX 6300 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 560, 6 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 Дата выхода 23 июня 2026 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

Со времён Limbo независимые разработчики любят создавать атмосферные платформеры с детьми в главных ролях, а иногда им ещё и компаньонов дают. Это могут быть как другие дети (достаточно вспомнить недавнюю Reanimal), так и странные существа вроде то ли обезьяны, то ли кошки в Planet of Lana. Эту традицию продолжили авторы Deer & Boy, которые сразу в названии игры написали, кем в ней предстоит управлять. Хотя на бумаге идея кажется не очень оригинальной, создатели постарались сделать всё возможное, чтобы проект не казался клоном существующих платформеров, — пускай и не всё получилось идеально.

⇡#Куда глаза глядят

Без долгих вступлений и объяснений нам практически сразу дают управлять безымянным мальчиком, который глубокой ночью покинул дом и решил убежать в неизвестном направлении. Непонятно, есть ли у него родители, обижали ли они его, или ему просто захотелось приключений, — в любом случае теперь ему нельзя попадаться на глаза полицейским, да и от остальных взрослых приходится прятаться, поскольку его портрет довольно быстро появляется в телевизионных сводках новостей. Видимо, родители у него всё-таки есть.

А вот у его будущего компаньона ситуация похуже. Очутившись в лесу, наш мальчик поневоле становится свидетелем того, как охотники убивают олениху. Её детёныш остаётся в живых, но он понимает, что в одиночку выжить ему будет трудно, да и главный герой в похожем положении — поэтому мальчик и оленёнок становятся друзьями и решают продолжить путь в неизвестность вместе. А вскоре оба узнают, что заботиться нужно не только о своих шкурах, — в мире появилась чужеродная, будто бы инопланетная энергия, одурманивающая животных и губящая флору липкой фиолетовой жижей.

История подаётся без слов, как и во многих подобных играх, — Deer & Boy здорово справляется с передачей эмоций и переживаний героев через чудесные анимации и отличный дизайн окружения. Да, здесь очень много заскриптованных сцен: машина проезжает именно в тот момент, когда мы переходим дорогу, или зверь на заднем плане не идёт дальше, пока мы не встанем куда надо, — но от этого приключение не становится менее увлекательным. Гораздо чаще внимание обращаешь на красоту леса с яркими светлячками или на то, как лучи солнца пробиваются через кроны деревьев на заснеженной вершине горы. Да даже мрачные коридоры складов и шахт выглядят нескучно благодаря грамотно расставленному освещению.

Для трёхчасового платформера локации достаточно разнообразны, и то же самое можно сказать об игровом процессе, в котором хватает сюрпризов. Прежде всего он интересен тем, что наш компаньон постоянно обзаводится новыми умениями, — среди них нет ничего необычного, но постоянное развитие дружелюбного оленя оригинальным образом вписано в повествование. Когда мы находим оленёнка, тот еле стоит на ногах и не умеет прыгать, так что нам надо сажать его в рюкзак и переносить. Потом он немного вырастает и уже может носиться по локации, помогая нам нажимать на кнопки. А со временем олень становится таким взрослым, что подсаживает нас, помогая добраться до труднодоступных платформ.

Суть головоломок меняется, а вот их сложность — нет. Всегда понятно, что нужно делать, чтобы что-то подвинуть, сломать или уронить, поскольку интерактивных объектов не так уж много, — в крайнем случае загадки решаешь перебором. Заковыристости разработчики предпочли разнообразие ситуаций, в которых оказываются главные герои. То мальчику нужно помочь оленю, то олень помогает ему, то мы прячемся в тени от других людей или существ, то двигаемся, только когда шумно, чтобы нас не услышали. Трудности не возникают и благодаря щедро расставленным контрольным точкам — они тут чуть ли не на каждом шагу.

Однако относить всё это к недостаткам кажется неправильным. Создателям Deer & Boy удалось найти баланс между зрелищностью и добротным игровым процессом, который не требует от игрока напрягать своё серое вещество слишком сильно, но и не настолько элементарен, чтобы игра казалась скучным интерактивным «кинцом». Хотя это справедливо только для первых двух часов из трёх — финальную треть авторы, кажется, доделывали в спешке. Там появляется ещё один компаньон, с которым связаны новые механики, и они объясняются очень плохо — некоторые загадки не удаётся быстро решить, потому что не понимаешь, что ты вообще можешь делать.

Повествование в последней трети тоже проигрывает по качеству тому, что было до неё, — в том числе из-за этого компаньона. Разбрасываться спойлерами не буду (скриншоты для статьи взяты из первой половины игры), но немного огорчает, что фокус смещается с дружбы мальчика и оленя в другую, не такую интересную сторону. Зато концовка удачная, да и в целом история оставляет по большей части хорошее впечатление — это такой сюжет в духе старого «Диснея», где есть и метафоричность, и красивые образы, и подтексты. Тут тебе и тема взросления, и тема дружбы, и поиск себя, и необходимость защищать слабых — возможно, что-то из этого додумываешь сам, но в процессе прохождения постоянно размышляешь об увиденном на экране, а не просто механически бежишь вправо.

***

Deer & Boy вышла совсем уж незаметно, но явно полюбилась немногочисленной аудитории — в Steam у неё 90 % положительных отзывов. Игру есть за что любить — это красивая и очень добрая история, затрагивающая разные струны души на протяжении трёхчасового прохождения. Под конец Deer & Boy немного «разрыхляется», когда одновременно и повествование проседает, и игровой процесс спотыкается из-за плохо объяснённых механик. Но о потраченном времени всё равно не жалеешь — мало того, есть ощущение, что в какой-то момент к игре захочется вернуться и снова получить удовольствие от этого почти диснеевского приключения.

Достоинства:

трогательная история о дружбе, поиске себя и многом другом;

красивые локации, оживающие благодаря здорово поставленному освещению и симпатичной графике;

развивающиеся по мере прохождения механики, с которыми связаны достаточно разнообразные головоломки;

загадки несложные, но разгадывать их всё равно приятно.

Недостатки:

финальная треть истории не так увлекательна из-за появления нового компаньона;

некоторые геймплейные механики под конец игры вводят без нормальных объяснений, из-за чего могут возникнуть трудности.

Графика Детализированные локации одна краше другой, особенно когда оказываешься на природе. Но и всякие заводы и склады тоже здорово выглядят. Звук Приятная и порой душераздирающая музыка — ещё одна причина, почему игра временами напоминает классический диснеевский мультфильм. Одиночная игра Одиночное приключение, в котором даже коллекционных предметов нет, — после завершения сюжета заняться будет нечем. Но со временем к игре наверняка захочется вернуться ради атмосферы и истории. Оценочное время прохождения 3 часа. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Очаровательный и трогательный платформер, который со стороны может показаться шаблонным и банальным, но на деле достаточно оригинальный и запоминающийся.

Оценка: 8,0/10

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Deer & Boy

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