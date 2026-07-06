Сегодня 06 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Аналитика Выбор компьютера Компьютер месяца — июль 2026 года
реклама
Аналитика
Самое интересное в новостях

Компьютер месяца — июль 2026 года

 
Вы тоже заметили очередной приступ истерики на тему дефицита чипов памяти? Катализаторами стали Apple, поднявшая цены на свои побрякушки, и Valve, представившая необоснованно дорогую игровую консоль Steam Machine. По этому поводу у нас есть для вас две новости: хорошая и плохая
⇣ Содержание

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Компьютер месяца — июль 2026 года

Компьютер месяца — июль 2026 года

#Стартовая сборка

Конфигурации:

  • подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;
  • подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;
  • подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;
  • поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх;
  • не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.
Стартовая сборка
AMD Intel Цена
Процессор AMD Ryzen 5 5600, 6 ядер и 12 потоков, 3,5 (4,4) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-12400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,5 (4,4) ГГц, 18 Мбайт L3, LGA1700, OEM 11 000 руб. 13 500 руб.
Кулер Башенный кулер
Пример:
• Deepcool AG300		 1 000 руб.
Материнская плата AMD A520/B550
Пример:
• MSI A520M-A PRO		 Intel B660/B760
Пример:
• MAXSUN Challenger B760M-F		 5 000 руб. 6 500 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3000/3200/3600 9 000 руб.
Видеокарта Arc B580 12 Гбайт GDDR6
или
Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт GDDR6		 29 500 руб.
Накопитель SSD, 512 Гбайт, PCI Express 8 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Xastra A307M-2FC12BK-SI		 2 500 руб.
Блок питания Пример:
• Deepcool GAMERSTORM PF650X, 650 Вт		 3 500 руб.
Итого AMD — 69 500 руб.
Intel — 73 500 руб.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

  • покупаем Ryzen 7 5700X (10 000-12 000 рублей) или Core i5-13400F (10 000-12 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);
  • покупаем Radeon RX 6700 XT (18 000-20 000 рублей) или Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);
  • покупаем комплект ОЗУ DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

Начнем с плохой новости: цены на оперативную память, видеокарты и твердотельные накопители уверенно поползли вверх. Еще в мае мы зафиксировали определенное затишье… перед бурей, получается. Стоимость некоторых товаров ближе к лету опустилась, и в целом середина года выглядела лучшим периодом для покупки нового ПК. Данный факт я подсвечивал в рубрике. В этой ситуации июльский выпуск «Компьютера месяца» выступает своеобразным напоминанием о том, что поезд вскоре уйдет. Так, по данным аналитиков TrendForce, в третьем квартале 2026 года напряженность на рынке чипов DRAM никуда не денется. Да, спрос в потребительском сегменте заметно снизился, но сфера, обслуживающая рынок искусственного интеллекта, все еще требует больше «мозгов». Поэтому специалисты прогнозируют рост цен на чипы NAND на 10-15 % в квартальном исчислении. Кроме того, корпорации уже сейчас запланировали жить в эпоху дефицита минимум весь следующий год. Значит, оперативная память, видеокарты и твердотельные накопители еще долго не подешевеют. Если подешевеют вообще. Всем известно, что потребительский рынок для сильных мира сего уже давно не является приоритетным.

Но есть и хорошая новость: собирать игровые системные блоки все еще выгодно — в сравнении с покупкой готовых настольных ПК и ноутбуков, конечно же. Подробно эту тему я разбирал в марте. В одном крупном «оранжевом» магазине на момент написания статьи можно было приобрести:

  • сборку с Ryzen 5 5500 (плата — A520), 16 Гбайт DDR4, 480 Гбайт SATA SSD и GeForce RTX 3050 6 Гбайт за 63 000 рублей;
  • системный блок с Core i3-13100F (плата — H610), 16 Гбайт DDR4, 500 Гбайт PCI Express SSD и GeForce RTX 3050 6 Гбайт за 65 500 рублей;
  • конфигурацию с Ryzen 5 5500 (плата — A520), 16 Гбайт DDR4, 480 Гбайт SATA SSD и GeForce RTX 3050 8 Гбайт за 68 000 рублей;
  • настольный ПК с Core i5-12400F (плата — H610), 16 Гбайт DDR4, 1 Тбайт PCI Express SSD и GeForce RTX 5050 за 82 000 рублей;
  • десктоп с Core i5-12400F (плата — H610), 16 Гбайт DDR4, 1 Тбайт PCI Express SSD и GeForce RTX 5060 за 87 000 рублей.

Думаю, дальше продолжать смысла нет. Очевидно, что сборки «Компьютера месяца» за те же деньги предлагают более высокие уровень игровой производительности и качество в целом. О том, как обстоят дела на рынке игровых ноутбуков, вы можете прочесть в статье «Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей».

Помилуйте, здесь нет никакого хвастовства. Мы просто констатируем факт: к сожалению, готовые решения, доступные на российском рынке, бюджет геймера не сберегут. Да, интересные и выгодные исключения бывают — ищите, и обязательно найдете. Однако за ту же стартовую сборку всегда можно заплатить меньше, если скрупулезно подойти к решению этого вопроса. Я никогда не стеснялся открыто говорить об этом. Здесь, в «Компьютере месяца», указан только примерный ориентир.

На мой взгляд, предложения крупных сетевых магазинов, включая «Икском», можно называть адекватными. Небольшие частные конторы по сборке ПК, обитающие на просторах «ВКонтакте» и «Авито», просят не меньше, но нередко — больше. Элитные сборщики… тут, если честно, очень сложно оценивать их продукцию. В таких местах за 140 тысяч рублей вам легко продадут систему с Ryzen 5 7500F, 16 Гбайт DDR5-5600, SSD на 500 Гбайт и… GeForce RTX 5060.

Еще одной «жертвой» дефицита памяти стала новоиспеченная игровая консоль Steam Machine. По сути, мы имеем дело с компактной сборкой на базе комплектующих AMD. Перечень основных характеристик выглядит так:

  • 6-ядерный центральный процессор на базе микроархитектуры Zen 4 с TDP 30 Вт;
  • твердотельный накопитель на 512 Гбайт или 2 Тбайт;
  • графика Radeon RX на базе микроархитектуры RDNA 3 (28 блоков Compute Unit), оснащенная 8 Гбайт GDDR6-памяти;
  • 16 Гбайт ноутбучной оперативной памяти стандарта DDR5-5600;
  • модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

За сборку с 512-гигабайтным накопителем просят 1 049 долларов США, за 2-терабайтную конфигурацию — на 300 «баксов» больше. Цены указаны без учета доплаты за геймпад Steam Controller. Центральный процессор в «паровой машине» — аналог 6-ядерного Ryzen 5 8500G, но с уменьшенным энергопотреблением. Этот чип оснащен 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и имеет урезанный интерфейс PCI Express. А еще ядра работают по формуле “2 × Zen 4 + 4 × Zen 4c”. В свое время на нашем сайте выходил обзор Ryzen 5 8500G. В играх в разрешении Full HD вместе с графикой GeForce RTX 4090 этот чип умудрился проиграть даже Ryzen 5 5600 — разница составила 4 % в пользу старичка Zen 3 и системы с DDR4-памятью в целом. Отставание Ryzen 5 8500G от Ryzen 5 7500F достигло 19 %, а от Ryzen 5 7600X — всех 23 %. Плюс владельцы Steam Machine участвуют в своеобразной лотерее: некоторые версии игровой консоли комплектуются 16 Гбайт ОЗУ, работающей в одноканальном режиме.

Графика RDNA 3 c 28 блоками Compute Unit и 8 Гбайт GDDR6 — это урезанный вариант дискретной видеокарты Radeon RX 7600. Значит, с учетом пониженного энергопотребления (110 Вт) реальный уровень игрового быстродействия Steam Machine будет соответствовать уровню системных блоков с графикой класса Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 Гбайт.

Выходит, стартовая сборка окажется и быстрее, и дешевле — особенно если раскошелиться на покупку GeForce RTX 5060.

В комментариях к прошлому выпуску вместо стартовой сборки предложили рассмотреть для покупки мини-ПК. Например, на момент написания статьи за 38 000 рублей (с учетом таможенной пошлины) из Китая вам привезут компактную систему с Ryzen 7 H 255, 24 Гбайт ОЗУ в одноканальном режиме и SSD на 512 Гбайт. Вариант — рабочий, если вы не играете в современные игры с высокими системными требованиями. Смотрите, 8-ядерный Ryzen 7 H 255 оснащен встроенной графикой Radeon 780M. Такой же iGPU используется в Ryzen 7 8700G. Наши тесты показывают, что графическое ядро Radeon 780M уступает системе с дискретной GeForce GTX 1650 в играх в среднем 13 %. Да, быстродействие iGPU и всей AM5-системы можно увеличить: смена комплекта DDR5-5200 на DDR5-7600 поднимает средний FPS в играх на 18 %, а переход от DDR5-6000 к DDR5-7600 дает 11-процентную прибавку кадровой частоты. Однако такие советы я считал спорными даже в эпоху дешевой оперативной памяти. А если мы говорим о мини-ПК, то там и вовсе используются довольно медленные ноутбучные «мозги». А еще память нередко работает в одноканальном режиме. Нет, в 2026 году такие системы точно нельзя рекомендовать для современных игр. Для прочих домашних задач — пожалуйста.

Есть еще вариант: в июне в комментариях предлагали купить вместе с мини-ПК бокс для подключения дискретного 3D-ускорителя при помощи интерфейсов USB4 или OCuLink — и получить комплект «гораздо мощнее вашей сборки». Правда, более функциональные компактные системы со схожим набором железа (Ryzen 7 H 255, 16/24 Гбайт ОЗУ, SSD на 512 Гбайт) стоят уже стабильно больше 45 000 рублей. Опять же, речь идет о доставке товара из Китая. В такой ситуации дополнительные траты на внешний корпус — и вы сами прекрасно это понимаете — не оправдают себя, если под рукой не окажется подходящего условно-бесплатного графического ускорителя.

Тему мини-ПК я обязательно раскрою в одном из спецвыпусков «Компьютера месяца».

#Базовая сборка

Конфигурации:

  • подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;
  • подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;
  • поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;
  • (для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;
  • (для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;
  • позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, н не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.
Базовая сборка
AMD Intel Цена
Процессор AMD Ryzen 5 7500F, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (5,0) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM Intel Core i5-13400F, 6+4 ядер и 16 потоков, 1,8 (4,6) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM 11 500 руб. 15 000 руб.
Кулер Воздушный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-224-XTS		 2 000 руб.
Материнская плата AMD B650/B840/B850
Пример:
• ASUS PRIME B650M-R		 Intel B660/B760
Пример:
• MSI PRO B760M-A DDR4 II		 7 000 руб. 11 000 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR5-5600/6000/6400 32 Гбайт DDR4-3200/3600 18 500 руб. 19 500 руб.
Видеокарта Radeon RX 9060 XT, 16 Гбайт GDDR6 43 500 руб.
Накопитель SSD, 1 Тбайт, PCI Express 12 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• HSPD M521		 4 000 руб.
Блок питания Пример:
• Deepcool GAMERSTORM PF650X, 650 Вт		 3 500 руб.
Итого AMD — 102 500 руб.
Intel — 111 000 руб.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

  • покупаем Ryzen 7 7700 (11 000-13 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);
  • покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);
  • покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

В этом году мы столкнулись с довольно странной ситуацией. С одной стороны, начальные сборки «Компьютера месяца» — это самые популярные конфигурации среди геймеров. Ничего удивительного здесь нет, ведь далеко не каждый может позволить себе потратить на новенький системный блок свыше 120 000 рублей. С другой стороны, стартовая и базовая сборки еще долгое время не подвергнутся существенным изменениям. Точнее, изменениям в сторону заметного увеличения игровой производительности. Потому что новинки AMD, Intel и NVIDIA, когда они появятся в продаже, будут метить в сегмент high-end. И если дефицит памяти в 2027 году не закончится, то те же видеокарты серии GeForce RTX 50 SUPER окажутся очень дорогим удовольствием. Если сегодня GeForce RTX 5060 стоит в сетевых магазинах страны стабильно больше 33 000 рублей, представляете, сколько товарищ Хуанг попросит за версию GeForce RTX 5060 SUPER с 12 Гбайт GDDR7-памяти? То-то же! Еще одним звоночком, сигнализирующим о том, что массовые платформы AM4 и LGA1700 в бюджетных системах с нами надолго, стало возобновление производства чипов серий Core 13 и Core 14.

Как бы то ни было, если все удачно сложится, летом выйдет большой разбор игровой производительности стартовой и базовой сборок, а также альтернативных вариантов, которые геймер может себе позволить, имея в кошельке около 100 000 рублей.

#Оптимальная сборка

Конфигурации:

  • подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;
  • подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;
  • (для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;
  • позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.
Оптимальная сборка
AMD Intel Цена
Процессор AMD Ryzen 7 7700, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (5,3) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM Intel Core Ultra 5 245KF, 6+8 ядер и 14 потоков, 3,6 (5,2) ГГц, 26 Мбайт L3, LGA1851, OEM 18 000 руб. 17 000 руб.
Кулер Воздушный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-224-XTS		 2 000 руб.
Материнская плата AMD B650/B840/B850
Пример:
• GIGABYTE B850M FORCE		 Intel B860
Пример:
• MSI PRO B860-P		 11 500 руб. 13 500 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR5-5600/6000/6400 42 000 руб.
Видеокарта Radeon RX 9070 XT, 16 Гбайт GDDR6 71 500 руб.
Накопитель SSD, 1 Тбайт, PCI Express 12 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Raijintek ARCADIA 41-MS4		 5 500 руб.
Блок питания Пример:
• PCCooler P5-YN750-G1F, 750 Вт		 6 500 руб.
Итого AMD — 169 500 руб.
Intel — 170 500 руб.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

  • покупаем Ryzen 7 9700X (17 000-19 000 рублей) или Core Ultra 5 250K Plus (20 000-22 000 рублей);
  • покупаем Radeon RX 9070 XT (55 000-58 000 рублей);
  • покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

В рамках оптимальной сборки в июле я затрону две темы. Платформа LGA1851 дебютировала в «Компьютере месяца» еще в прошлом выпуске. Мы выяснили, что чипы Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus — это лучшее, что есть у Intel на данный момент. Проблема заключается лишь в том, что новые процессоры Arrow Lake Refresh в сетевых магазинах страны стоят неадекватно много. В «Икскоме» в начале июля за младшую модель просят 27 тысяч рублей, а за старшую — все 40. Хотите — берите, не вижу никакого криминала в этом действии. Однако я бы поступил хитрее. Смотрите, в оптимальной сборке указан 14-ядерный Core Ultra 5 245KF, но тот же Core Ultra 5 250K Plus реально достать у перекупов за 20 000 рублей. Оба варианта, если мы рассуждаем об игровой производительности системы, окажутся вполне рабочими. Альтернативой выступит покупка Core i5-13600KF (23 000 рублей) или Core i5-14600KF (24 500 рублей). Как видите, за последнее время эти чипы заметно подорожали. Надеюсь, с возобновлением выпуска серий процессоров Core 13 и Core 14 ситуация изменится в лучшую сторону. Чем больше выбор — тем лучше.

Да, с другой стороны, материнские платы для массовой платформы LGA1700, поддерживающие DDR5-память, заметно подешевели. И все же варианты сборок с Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus смотрятся интереснее. Мы тестировали оба центральных процессора. Напомню, что Core Ultra 5 250K Plus обгоняет Ryzen 7 9700X на 13 %, Core Ultra 5 245K — на 9 %, Core i5-14600K — на 3 %, но отстает от Core i7-14700K на 4 %. Core Ultra 7 270K Plus, в свою очередь, опережает эти же чипы на 19, 15, 8 и 1 %. Правда, в тестовых стендах использовалась дискретная графика GeForce RTX 5090, и речь идет о разрешении Full HD.

Вторая тема касается заметного подорожания видеокарт NVIDIA. В июле в сетевых магазинах:

  • различные версии Arc B580 стоят от 27 500 рублей;
  • Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт — от 29 000 рублей;
  • GeForce RTX 5060 — от 33 000 рублей;
  • GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт — от 37 000 рублей;
  • Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт — от 40 000 рублей;
  • GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — от 52 000 рублей;
  • Radeon RX 9070 — от 57 000 рублей;
  • GeForce RTX 5070 — от 64 000 рублей;
  • Radeon RX 9070 XT — от 65 000 рублей;
  • GeForce RTX 5070 Ti — от 97 000 рублей;
  • GeForce RTX 5080 — от 115 000 рублей.

Как видите, в последнее время подорожали все графические ускорители NVIDIA, но заметнее всех — GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti. На этом фоне в оптимальную сборку так и просится Radeon RX 9070 XT. Если принять за 100 % игровую производительность Radeon RX 9070, наши свежие тесты указывают на следующую расстановку:

  • в фокусном разрешении 2560 × 1440 точек в играх без трассировки лучей Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti оказываются быстрее в среднем на 12 %, а GeForce RTX 5070 медленнее на 8 %;
  • после включения RT-опций Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti вырываются вперед на 17, 18 и 76 %.

Вы все верно поняли: если мы говорим об игровой производительности, то у GeForce RTX 5070 при почти такой же, как у Radeon RX 9070 XT, цене есть всего один козырь в рукаве — продвинутый набор технологий DLSS. В остальном видеокарта AMD оказывается заметно быстрее адаптера NVIDIA в играх без трассировки лучей и равна ей — с рейтрейсингом. В партнерском магазине кастомных версий Radeon RX 9070 XT за 65 000 рублей я не нашел. Самая дешевая XT-модель там стоит 71 500 рублей. За GeForce RTX 5070 в «Икскоме» просят от 65 000 рублей. Выходит, мы, замахнувшись на Radeon RX 9070 XT, увеличим бюджет сборки всего на 4 %, но получим систему, которая в ряде игр окажется быстрее почти на четверть. Отличная рокировка, я считаю.

Нельзя не отметить, что в играх без трассировки лучей Radeon RX 9070 XT равна GeForce RTX 5070 Ti. Поэтому я не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать эту видеокарту в том числе и в продвинутой сборке.

#Продвинутая сборка

Конфигурации:

  • подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;
  • позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;
  • готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.
Продвинутая сборка
AMD Intel Цена
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 ядер и 16 потоков, 4,2 (5,0) ГГц, 96 Мбайт L3, AM5, OEM Intel Core i7-14700F, 8+12 ядер и 28 потоков, 3,4 (5,4) ГГц, 33 Мбайт L3, LGA1700, OEM 29 000 руб. 30 000 руб.
Кулер Суперкулер или СЖО
Пример:
• ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360		 9 000 руб.
Материнская плата AMD B850/X870/X870E
Пример:
• ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI		 Intel B660/B760/Z790
Пример:
• MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI		 19 500 руб. 16 000 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR5-5600/6000/6400 42 000 руб.
Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti, 16 Гбайт GDDR7 98 000 руб.
Накопитель SSD, 2 Тбайт, PCI Express 19 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• MONTECH HS01 PRO		 8 500 руб.
Блок питания Пример:
• Lian Li RS1000G, 1000 Вт		 10 500 руб.
Итого AMD — 235 500 руб.
Intel — 233 000 руб.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

  • покупаем Ryzen 7 9800X3D (30 000-32 000 рублей) или Core Ultra 7 270K Plus (28 000-30 000 рублей) — плюс меняем для сборки Intel матплату (16 000-18 000 рублей);
  • покупаем GeForce RTX 5070 Ti (78 000-80 000 рублей);
  • покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

Вот 2026 год и пересек свой экватор. Еще в январе казалось, что ситуация на рынке компьютерной техники может сложиться еще хуже, однако вышло как вышло. Про продвинутую сборку за последние полгода сказано немало. Судите сами:

  • в январе было подробно рассказано, на что способна эта категория в играх, на примере системы с GeForce RTX 5070 Ti и Ryzen 7 7800X3D;
  • в феврале мы посмотрели, на чем можно сэкономить — и нужно ли это делать в принципе;
  • в марте мы присматривались к очередным новинкам AMD и Intel — например, Ryzen 7 9850X3D;
  • в апреле я сравнил игровую производительность различных видеокарт сегмента high-end;
  • в мае было отмечено подорожание центральных процессоров Intel;
  • в июне я наглядно показал, почему в продвинутую сборку нет смысла покупать CPU дороже 40 000 рублей.
 
 
Реклама ООО «М-Инвест» ИНН 7743553167 xcom-shop.ru erid: F7NfYUJCUneVdSdHTyGa
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Компьютер месяца — июнь 2026 года
Компьютер месяца — май 2026 года
Компьютер месяца — апрель 2026 года
Обзор мини-ПК MSI Cubi Z AI 8M: размеры — меньше, портов — больше
Компьютер месяца — март 2026 года
Робофон, модульный ноутбук, смартфон с прикуривателем и не только: чем удивила MWC 2026
Теги: компьютер месяца, аналитика
компьютер месяца, аналитика
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Стартап Джима Келлера собрался поставить производство фабрик по выпуску чипов на конвейер
Прежде чем стать безопасными соседями для людей, роботам предстоит ещё сильно усовершенствоваться
NVIDIA втихую сделала платформу Omniverse бесплатной, но есть нюанс
TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США
Доля выпущенных в Китае электромобилей Tesla опустилась ниже 30 % мирового объёма поставок впервые с 2020 года
Отказ Sony от выпуска игр на дисках навсегда перекроит игровой рынок 22 ч.
Новая статья: Deer & Boy — почти диснеевская история. Рецензия 05-07 00:05
Новая статья: Gamesblender № 783: PlayStation без дисков, грантовая «Смута 3» и последняя игра Виктора Антонова 04-07 23:32
Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года 04-07 15:27
Microsoft добавила в браузер Edge поддержку аккаунтов Google 04-07 14:26
Anthropic, Google и Meta всерьёз задумались о зарождении самосознания у ИИ 04-07 14:17
Microsoft ускоряет внедрение постквантовой криптографии 04-07 13:34
В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро? 04-07 11:10
В Meta уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ 04-07 10:14
Новая статья: EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор 04-07 00:05
Как ожидается, квартальная прибыль Samsung взлетела в 18 раз на фоне бума ИИ 23 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — июль 2026 года 6 ч.
Crusoe рассчитывает привлечь $3 млрд при оценке в $30 млрд 10 ч.
Рог изобилия ИИ продолжает разгонять Foxconn — выручка взлетела почти на 40 % во втором квартале 13 ч.
Sony разрабатывала геймпад DualShock со встроенной первой PlayStation, но проект отменили 16 ч.
Вместо тысяч датчиков одна дешёвая камера — роботов научили чувствовать пальцами 04-07 17:35
В 2028 году Samsung планирует выпустить серийный смартфон с рулонным дисплеем 04-07 16:24
Портативная консоль AyaNeo Next 2 на AMD Strix Halo выйдет на мировой рынок — цена флагмана составит $5300 04-07 16:22
Micron начала строительство ещё одного завода по производству памяти в Хиросиме — он заработает в 2028 году 04-07 16:16
Sony ограничила продажи дисководов для PS5 Digital Edition и PS5 Pro — из-за подскочившего спроса 04-07 15:38