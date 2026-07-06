Компьютер месяца — июль 2026 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (10 000-12 000 рублей) или Core i5-13400F (10 000-12 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);

покупаем Radeon RX 6700 XT (18 000-20 000 рублей) или Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

Начнем с плохой новости: цены на оперативную память, видеокарты и твердотельные накопители уверенно поползли вверх. Еще в мае мы зафиксировали определенное затишье… перед бурей, получается. Стоимость некоторых товаров ближе к лету опустилась, и в целом середина года выглядела лучшим периодом для покупки нового ПК. Данный факт я подсвечивал в рубрике. В этой ситуации июльский выпуск «Компьютера месяца» выступает своеобразным напоминанием о том, что поезд вскоре уйдет. Так, по данным аналитиков TrendForce, в третьем квартале 2026 года напряженность на рынке чипов DRAM никуда не денется. Да, спрос в потребительском сегменте заметно снизился, но сфера, обслуживающая рынок искусственного интеллекта, все еще требует больше «мозгов». Поэтому специалисты прогнозируют рост цен на чипы NAND на 10-15 % в квартальном исчислении. Кроме того, корпорации уже сейчас запланировали жить в эпоху дефицита минимум весь следующий год. Значит, оперативная память, видеокарты и твердотельные накопители еще долго не подешевеют. Если подешевеют вообще. Всем известно, что потребительский рынок для сильных мира сего уже давно не является приоритетным.

Но есть и хорошая новость: собирать игровые системные блоки все еще выгодно — в сравнении с покупкой готовых настольных ПК и ноутбуков, конечно же. Подробно эту тему я разбирал в марте. В одном крупном «оранжевом» магазине на момент написания статьи можно было приобрести:

сборку с Ryzen 5 5500 (плата — A520), 16 Гбайт DDR4, 480 Гбайт SATA SSD и GeForce RTX 3050 6 Гбайт за 63 000 рублей;

системный блок с Core i3-13100F (плата — H610), 16 Гбайт DDR4, 500 Гбайт PCI Express SSD и GeForce RTX 3050 6 Гбайт за 65 500 рублей;

конфигурацию с Ryzen 5 5500 (плата — A520), 16 Гбайт DDR4, 480 Гбайт SATA SSD и GeForce RTX 3050 8 Гбайт за 68 000 рублей;

настольный ПК с Core i5-12400F (плата — H610), 16 Гбайт DDR4, 1 Тбайт PCI Express SSD и GeForce RTX 5050 за 82 000 рублей;

десктоп с Core i5-12400F (плата — H610), 16 Гбайт DDR4, 1 Тбайт PCI Express SSD и GeForce RTX 5060 за 87 000 рублей.

Думаю, дальше продолжать смысла нет. Очевидно, что сборки «Компьютера месяца» за те же деньги предлагают более высокие уровень игровой производительности и качество в целом. О том, как обстоят дела на рынке игровых ноутбуков, вы можете прочесть в статье «Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей».

Помилуйте, здесь нет никакого хвастовства. Мы просто констатируем факт: к сожалению, готовые решения, доступные на российском рынке, бюджет геймера не сберегут. Да, интересные и выгодные исключения бывают — ищите, и обязательно найдете. Однако за ту же стартовую сборку всегда можно заплатить меньше, если скрупулезно подойти к решению этого вопроса. Я никогда не стеснялся открыто говорить об этом. Здесь, в «Компьютере месяца», указан только примерный ориентир.

На мой взгляд, предложения крупных сетевых магазинов, включая «Икском», можно называть адекватными. Небольшие частные конторы по сборке ПК, обитающие на просторах «ВКонтакте» и «Авито», просят не меньше, но нередко — больше. Элитные сборщики… тут, если честно, очень сложно оценивать их продукцию. В таких местах за 140 тысяч рублей вам легко продадут систему с Ryzen 5 7500F, 16 Гбайт DDR5-5600, SSD на 500 Гбайт и… GeForce RTX 5060.

Еще одной «жертвой» дефицита памяти стала новоиспеченная игровая консоль Steam Machine. По сути, мы имеем дело с компактной сборкой на базе комплектующих AMD. Перечень основных характеристик выглядит так:

6-ядерный центральный процессор на базе микроархитектуры Zen 4 с TDP 30 Вт;

твердотельный накопитель на 512 Гбайт или 2 Тбайт;

графика Radeon RX на базе микроархитектуры RDNA 3 (28 блоков Compute Unit), оснащенная 8 Гбайт GDDR6-памяти;

16 Гбайт ноутбучной оперативной памяти стандарта DDR5-5600;

модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

За сборку с 512-гигабайтным накопителем просят 1 049 долларов США, за 2-терабайтную конфигурацию — на 300 «баксов» больше. Цены указаны без учета доплаты за геймпад Steam Controller. Центральный процессор в «паровой машине» — аналог 6-ядерного Ryzen 5 8500G, но с уменьшенным энергопотреблением. Этот чип оснащен 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и имеет урезанный интерфейс PCI Express. А еще ядра работают по формуле “2 × Zen 4 + 4 × Zen 4c”. В свое время на нашем сайте выходил обзор Ryzen 5 8500G. В играх в разрешении Full HD вместе с графикой GeForce RTX 4090 этот чип умудрился проиграть даже Ryzen 5 5600 — разница составила 4 % в пользу старичка Zen 3 и системы с DDR4-памятью в целом. Отставание Ryzen 5 8500G от Ryzen 5 7500F достигло 19 %, а от Ryzen 5 7600X — всех 23 %. Плюс владельцы Steam Machine участвуют в своеобразной лотерее: некоторые версии игровой консоли комплектуются 16 Гбайт ОЗУ, работающей в одноканальном режиме.

Графика RDNA 3 c 28 блоками Compute Unit и 8 Гбайт GDDR6 — это урезанный вариант дискретной видеокарты Radeon RX 7600. Значит, с учетом пониженного энергопотребления (110 Вт) реальный уровень игрового быстродействия Steam Machine будет соответствовать уровню системных блоков с графикой класса Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 Гбайт.

Выходит, стартовая сборка окажется и быстрее, и дешевле — особенно если раскошелиться на покупку GeForce RTX 5060.

В комментариях к прошлому выпуску вместо стартовой сборки предложили рассмотреть для покупки мини-ПК. Например, на момент написания статьи за 38 000 рублей (с учетом таможенной пошлины) из Китая вам привезут компактную систему с Ryzen 7 H 255, 24 Гбайт ОЗУ в одноканальном режиме и SSD на 512 Гбайт. Вариант — рабочий, если вы не играете в современные игры с высокими системными требованиями. Смотрите, 8-ядерный Ryzen 7 H 255 оснащен встроенной графикой Radeon 780M. Такой же iGPU используется в Ryzen 7 8700G. Наши тесты показывают, что графическое ядро Radeon 780M уступает системе с дискретной GeForce GTX 1650 в играх в среднем 13 %. Да, быстродействие iGPU и всей AM5-системы можно увеличить: смена комплекта DDR5-5200 на DDR5-7600 поднимает средний FPS в играх на 18 %, а переход от DDR5-6000 к DDR5-7600 дает 11-процентную прибавку кадровой частоты. Однако такие советы я считал спорными даже в эпоху дешевой оперативной памяти. А если мы говорим о мини-ПК, то там и вовсе используются довольно медленные ноутбучные «мозги». А еще память нередко работает в одноканальном режиме. Нет, в 2026 году такие системы точно нельзя рекомендовать для современных игр. Для прочих домашних задач — пожалуйста.

Есть еще вариант: в июне в комментариях предлагали купить вместе с мини-ПК бокс для подключения дискретного 3D-ускорителя при помощи интерфейсов USB4 или OCuLink — и получить комплект «гораздо мощнее вашей сборки». Правда, более функциональные компактные системы со схожим набором железа (Ryzen 7 H 255, 16/24 Гбайт ОЗУ, SSD на 512 Гбайт) стоят уже стабильно больше 45 000 рублей. Опять же, речь идет о доставке товара из Китая. В такой ситуации дополнительные траты на внешний корпус — и вы сами прекрасно это понимаете — не оправдают себя, если под рукой не окажется подходящего условно-бесплатного графического ускорителя.

Тему мини-ПК я обязательно раскрою в одном из спецвыпусков «Компьютера месяца».

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

(для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, н не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (11 000-13 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (35 000-37 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (10 000-12 000 рублей).

В этом году мы столкнулись с довольно странной ситуацией. С одной стороны, начальные сборки «Компьютера месяца» — это самые популярные конфигурации среди геймеров. Ничего удивительного здесь нет, ведь далеко не каждый может позволить себе потратить на новенький системный блок свыше 120 000 рублей. С другой стороны, стартовая и базовая сборки еще долгое время не подвергнутся существенным изменениям. Точнее, изменениям в сторону заметного увеличения игровой производительности. Потому что новинки AMD, Intel и NVIDIA, когда они появятся в продаже, будут метить в сегмент high-end. И если дефицит памяти в 2027 году не закончится, то те же видеокарты серии GeForce RTX 50 SUPER окажутся очень дорогим удовольствием. Если сегодня GeForce RTX 5060 стоит в сетевых магазинах страны стабильно больше 33 000 рублей, представляете, сколько товарищ Хуанг попросит за версию GeForce RTX 5060 SUPER с 12 Гбайт GDDR7-памяти? То-то же! Еще одним звоночком, сигнализирующим о том, что массовые платформы AM4 и LGA1700 в бюджетных системах с нами надолго, стало возобновление производства чипов серий Core 13 и Core 14.

Как бы то ни было, если все удачно сложится, летом выйдет большой разбор игровой производительности стартовой и базовой сборок, а также альтернативных вариантов, которые геймер может себе позволить, имея в кошельке около 100 000 рублей.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9700X (17 000-19 000 рублей) или Core Ultra 5 250K Plus (20 000-22 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9070 XT (55 000-58 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

В рамках оптимальной сборки в июле я затрону две темы. Платформа LGA1851 дебютировала в «Компьютере месяца» еще в прошлом выпуске. Мы выяснили, что чипы Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus — это лучшее, что есть у Intel на данный момент. Проблема заключается лишь в том, что новые процессоры Arrow Lake Refresh в сетевых магазинах страны стоят неадекватно много. В «Икскоме» в начале июля за младшую модель просят 27 тысяч рублей, а за старшую — все 40. Хотите — берите, не вижу никакого криминала в этом действии. Однако я бы поступил хитрее. Смотрите, в оптимальной сборке указан 14-ядерный Core Ultra 5 245KF, но тот же Core Ultra 5 250K Plus реально достать у перекупов за 20 000 рублей. Оба варианта, если мы рассуждаем об игровой производительности системы, окажутся вполне рабочими. Альтернативой выступит покупка Core i5-13600KF (23 000 рублей) или Core i5-14600KF (24 500 рублей). Как видите, за последнее время эти чипы заметно подорожали. Надеюсь, с возобновлением выпуска серий процессоров Core 13 и Core 14 ситуация изменится в лучшую сторону. Чем больше выбор — тем лучше.

Да, с другой стороны, материнские платы для массовой платформы LGA1700, поддерживающие DDR5-память, заметно подешевели. И все же варианты сборок с Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus смотрятся интереснее. Мы тестировали оба центральных процессора. Напомню, что Core Ultra 5 250K Plus обгоняет Ryzen 7 9700X на 13 %, Core Ultra 5 245K — на 9 %, Core i5-14600K — на 3 %, но отстает от Core i7-14700K на 4 %. Core Ultra 7 270K Plus, в свою очередь, опережает эти же чипы на 19, 15, 8 и 1 %. Правда, в тестовых стендах использовалась дискретная графика GeForce RTX 5090, и речь идет о разрешении Full HD.

Вторая тема касается заметного подорожания видеокарт NVIDIA. В июле в сетевых магазинах:

различные версии Arc B580 стоят от 27 500 рублей;

Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт — от 29 000 рублей;

GeForce RTX 5060 — от 33 000 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт — от 37 000 рублей;

Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт — от 40 000 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — от 52 000 рублей;

Radeon RX 9070 — от 57 000 рублей;

GeForce RTX 5070 — от 64 000 рублей;

Radeon RX 9070 XT — от 65 000 рублей;

GeForce RTX 5070 Ti — от 97 000 рублей;

GeForce RTX 5080 — от 115 000 рублей.

Как видите, в последнее время подорожали все графические ускорители NVIDIA, но заметнее всех — GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti. На этом фоне в оптимальную сборку так и просится Radeon RX 9070 XT. Если принять за 100 % игровую производительность Radeon RX 9070, наши свежие тесты указывают на следующую расстановку:

в фокусном разрешении 2560 × 1440 точек в играх без трассировки лучей Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti оказываются быстрее в среднем на 12 %, а GeForce RTX 5070 медленнее на 8 %;

после включения RT-опций Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti вырываются вперед на 17, 18 и 76 %.

Вы все верно поняли: если мы говорим об игровой производительности, то у GeForce RTX 5070 при почти такой же, как у Radeon RX 9070 XT, цене есть всего один козырь в рукаве — продвинутый набор технологий DLSS. В остальном видеокарта AMD оказывается заметно быстрее адаптера NVIDIA в играх без трассировки лучей и равна ей — с рейтрейсингом. В партнерском магазине кастомных версий Radeon RX 9070 XT за 65 000 рублей я не нашел. Самая дешевая XT-модель там стоит 71 500 рублей. За GeForce RTX 5070 в «Икскоме» просят от 65 000 рублей. Выходит, мы, замахнувшись на Radeon RX 9070 XT, увеличим бюджет сборки всего на 4 %, но получим систему, которая в ряде игр окажется быстрее почти на четверть. Отличная рокировка, я считаю.

Нельзя не отметить, что в играх без трассировки лучей Radeon RX 9070 XT равна GeForce RTX 5070 Ti. Поэтому я не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать эту видеокарту в том числе и в продвинутой сборке.

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (30 000-32 000 рублей) или Core Ultra 7 270K Plus (28 000-30 000 рублей) — плюс меняем для сборки Intel матплату (16 000-18 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 5070 Ti (78 000-80 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

Вот 2026 год и пересек свой экватор. Еще в январе казалось, что ситуация на рынке компьютерной техники может сложиться еще хуже, однако вышло как вышло. Про продвинутую сборку за последние полгода сказано немало. Судите сами: