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Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия

 
Квестов с каждым годом выходит всё меньше и меньше, и во многом это связано с нехваткой новых идей у разработчиков. А вот у создателей Crushed in Time они нашлись — их квест в каком-то смысле можно назвать инновационным. Рассказываем, в чём это заключается
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Жанр Квест, приключение
Издатель Draw Me a Pixel
Разработчик Draw Me a Pixel
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 7 2600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560, 5 Гбайт на жёстком диске
Дата выхода 10 июня 2026 года
Возрастной ценз От 7 лет
Локализация Текст
Платформы PC
Официальный сайт

То, что в наших краях величают квестами, на Западе имеет совсем другое название — point & click. Это игры, в которых нужно водить курсором по экрану и нажимать на объекты, чтобы персонаж взаимодействовал с ними или просто к ним подходил. Создатели Crushed in Time решили поменять эту формулу и сделали так называемый point & drag — мы не просто нажимаем на объекты на экране, а тянем их в стороны. Причём тянуть придётся даже кнопки в меню, чтобы открыть настройки или загрузить сохранение. Идея классная, а реализация — ещё лучше, хоть в игре и не обошлось без обычных для квестов «болячек».

#Элементарно

На скриншотах можно увидеть персонажей, похожих на Шерлока Холмса и доктора Ватсона, и они действительно есть среди действующих лиц. Однако Crushed in Time — не совсем их история. В начальной заставке нам показывают студию Draw Me a Pixel (создателей игры), в стенах которой паника — из выпущенной игры пропал один из героев. Это вызвало критический баг, из-за которого покупатели заваливают игру отрицательными отзывами. Заниматься расследованием действительно будут знаменитые англичане с Бейкер-стрит, но они станут своего рода марионетками в наших руках.

Здешние Холмс и Ватсон имеют мало общего с книжными версиями

Здешние Холмс и Ватсон имеют мало общего с книжными версиями

Настоящий главный герой здесь — сам игрок, который является то ли программистом, то ли тестировщиком, наблюдающим со стороны за Холмсом и Ватсоном и помогающим им чинить релизную версию проекта прямо внутри его кода. С ходу и не вспомнишь, где было что-то подобное, — в квестах вроде Monkey Island мы управляем конкретным персонажем и указываем, что ему делать, а здесь мы влияем на окружающий мир, в котором герои вообще едва понимают, что происходит. Шерлок делает вид, что находит решения благодаря дедукции, Ватсон тщетно пытается разобраться в том, почему окружение так часто меняется. А игрок тем временем разгадывает загадки, причём иногда делает это в комнатах, в которых нет ни Холмса, ни Ватсона. Иногда они вообще мешают и надо их отодвинуть или прогнать.

Такая задумка позволила разработчикам написать весёлый и увлекательный сюжет, в котором полно забавных диалогов (все полностью озвучены) и шуток, связанных как с персонажами Артура Конан Дойла, так и с разработкой видеоигр. Тут есть и путешествия между разными версиями игры, включая альфа-сборки с не до конца прорисованными предметами и героями, которые общаются повторяющимися фразами; и разные головоломки с алгоритмами, где мы чуть ли не в текстовый квест играем; и отсылки к разного рода классическим проектам, включая Game & Watch, более известную у нас как «Волк ловит яйца». Очень хочется рассказать обо всех классных моментах, но лучше увидеть их самому — это одна из тех игр, в которых не знаешь, что ждёт тебя после решения очередной головоломки.

Тянуть верёвки и провода, конечно, тоже иногда придётся

Тянуть верёвки и провода, конечно, тоже иногда придётся

Разнообразие ситуаций не удивляет, когда знаешь, что Crushed in Time создали авторы There Is No Game: Wrong Dimension — игры, притворяющейся, что она вовсе не игра. Это был то ли квест, то ли набор развлечений, которые со стороны казались плохо связанными друг с другом, но оторваться от прохождения было трудно именно благодаря непредсказуемости сценария. Правда, там чуть ли не каждую минуту ломал четвёртую стену рассказчик, который постоянно общался с игроком полунамёками, а в Crushed in Time такое происходит значительно реже. Здесь упор сделан скорее на курьёзные моменты, связанные с растерянностью персонажей, но абсурдности при этом не меньше, чем в прошлом проекте студии.

#Не затянуто

Поэтому и оригинальность геймплейных механик не кажется чем-то необычным — этот коллектив точно не стал бы создавать стандартный, шаблонный квест. Тут нет инвентаря, в который персонажи что-то складывали бы, равно как нет и нескольких вылезающих кнопок при нажатии на предметы — не нужно выбирать, должен ли персонаж посмотреть на вещь, взять её или что-то о ней сказать. Вместо этого мы выбираем направление, куда тянем мышь после того, как схватили объект левой кнопкой, и в зависимости от предмета результат может отличаться. Например, бочка — тянем её влево, отпускаем, и она наклоняется, а потом заваливается на бок.

Незавершённые локации из альфа-версий забавно сравнивать с «нормальными» из версии 1.0

Незавершённые локации из альфа-версий забавно сравнивать с «нормальными» из версии 1.0

Иногда мир реагирует на наши действия более предсказуемо — если тянешь ручку двери или ящика, то они откроются. А иногда механика вытягивания предметов кажется ничем не отличающейся от простых нажатий. Например, в одном из эпизодов нужно хвататься за фонтан и поворачивать его растягиваниями — если заменить их обычными кликами, как во всех квестах, суть останется прежней. Но с этой механикой локации кажутся более интерактивными и даже осязаемыми, особенно когда появляются своего рода мини-игры: то мы хватаемся за объект и несколько раз двигаем мышью по часовой стрелке, то отводим в сторону мышь и выбираем направление, в котором хотим запустить предмет.

Разнообразных головоломок хватает, и, даже если они не всегда оригинальны, нестандартное управление вдыхает в них новую жизнь. Но и без неудачных загадок не обошлось. Чуть выше я упоминал, что Холмса и Ватсона иногда нужно прогонять со своих мест — делать что-то, чтобы они отошли от двери, замка или ещё какого-то объекта, благодаря которому продвинешься по сюжету. Вот только отходят и отворачиваются персонажи обычно всего на пару секунд, после чего возвращаются на прежнюю позицию. Это не только усложняет отдельные головоломки (не всегда ясно, что в конкретный момент герой должен отвлечься), но и мешает экспериментировать — нужно повторно слушать одинаковые реплики, смотреть на одни и те же анимации и так далее.

Некоторые сюжетные диалоги кажутся затянутыми

Некоторые сюжетные диалоги кажутся затянутыми

Здесь на помощь приходит система подсказок — столь же щедрая, как в прошлом проекте студии. Независимо от того, в какую ситуацию попали персонажи, в углу экрана всегда можно нажать на кнопку (вернее, потянуть её), открывающую меню с советами. Там есть две или даже три подсказки: первая довольно расплывчатая и лишь намекает на то, каким должно быть ваше следующее действие, а в остальных об этом говорится прямо, практически в лоб. Правда, точные шаги там не описывают — то есть игра может сказать, что вам нужно забросить такой-то предмет в окно, но искать способ сделать это придётся самостоятельно. Функция по большей части полезная, но не всегда помогает даже после третьей подсказки — как и во многих других квестах, некоторые загадки решаются не самыми логичными способами.

К этому недостатку относишься как к данности — так уж сложилось, что разработчики квестов не могут обойтись без пары-тройки бредовых головоломок. А в остальном к Crushed in Time трудно придраться. Сюжет интригующий, персонажи интересные и забавные, вдобавок они развиваются по ходу игры — следить за отношениями доктора Ватсона и таинственной незнакомки каждый раз весело. Шутки смешные, а очаровательная графика делает каждую сцену ещё красочнее. А благодаря периодической смене стилей и даже жанров никогда не знаешь, что ждёт тебя после решения очередной загадки: уморительный ролик, новые геймплейные механики или вообще что-то, что ты никак не мог предсказать.

Это далеко не единственный момент, в котором меняется жанр игры

Это далеко не единственный момент, в котором меняется жанр игры

***

В отличие от бесконечных метроидваний и роглайков, квесты выходят далеко не так часто — в год появляются от силы один или два релиза, которые достойны внимания. В этом году таким релизом стала Crushed in Time, одновременно и напоминающая о классических юмористических квестах эпохи LucasArts, и пытающаяся привнести в жанр что-то новое. Не обошлось без недостатков, типичных для квестов, но необычный «эластичный» геймплей и добротный юмор перевешивают и без того немногочисленные минусы — не терпится увидеть, что ещё могут придумать эти разработчики. Запас идей Draw Me a Pixel кажется бесконечным.

Достоинства:

  • увлекательный и забавный сюжет, полный действительно удачных шуток и разнообразных ситуаций;
  • симпатичный визуальный стиль;
  • удачная попытка привнести в жанр квестов что-то новое путём смены кликов на растягивания;
  • периодическая смена жанров делает сценарий непредсказуемым в самом хорошем смысле;
  • отлично озвученные диалоги.

Недостатки:

  • подсказки не всегда помогают отгадать заковыристые загадки;
  • головоломки, связанные со сменой местоположения персонажей, могут запутать.

Графика

Жанр квестов прежде всего ассоциируется с Monkey Island и другими яркими приключениями с уникальным стилем, и в Crushed in Time графика тоже необычна. А уж когда многие предметы можно тянуть в разные стороны, тем более трудно найти что-то похожее.

Звук

Хороший мультяшно-детективный саундтрек и отлично озвученные диалоги, которых в игре немало.

Одиночная игра

Помимо сюжетной кампании, предложить игре больше нечего, что нормально для квеста. Но есть повод вернуться после титров ради «ачивки», которую дают за прохождение без использования системы подсказок.

Оценочное время прохождения

От 6 до 7 часов — зависит от того, как охотно вы будете обращаться к подсказкам. В любом случае игра затянутой не покажется.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Замечательный квест с оригинальными геймплейными механиками и весёлым сюжетом, который наглядно демонстрирует, что жанр рано хоронить.

Оценка: 8,0/10

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Видео:

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