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Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия
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То, что в наших краях величают квестами, на Западе имеет совсем другое название — point & click. Это игры, в которых нужно водить курсором по экрану и нажимать на объекты, чтобы персонаж взаимодействовал с ними или просто к ним подходил. Создатели Crushed in Time решили поменять эту формулу и сделали так называемый point & drag — мы не просто нажимаем на объекты на экране, а тянем их в стороны. Причём тянуть придётся даже кнопки в меню, чтобы открыть настройки или загрузить сохранение. Идея классная, а реализация — ещё лучше, хоть в игре и не обошлось без обычных для квестов «болячек».
⇡#Элементарно
На скриншотах можно увидеть персонажей, похожих на Шерлока Холмса и доктора Ватсона, и они действительно есть среди действующих лиц. Однако Crushed in Time — не совсем их история. В начальной заставке нам показывают студию Draw Me a Pixel (создателей игры), в стенах которой паника — из выпущенной игры пропал один из героев. Это вызвало критический баг, из-за которого покупатели заваливают игру отрицательными отзывами. Заниматься расследованием действительно будут знаменитые англичане с Бейкер-стрит, но они станут своего рода марионетками в наших руках.
Настоящий главный герой здесь — сам игрок, который является то ли программистом, то ли тестировщиком, наблюдающим со стороны за Холмсом и Ватсоном и помогающим им чинить релизную версию проекта прямо внутри его кода. С ходу и не вспомнишь, где было что-то подобное, — в квестах вроде Monkey Island мы управляем конкретным персонажем и указываем, что ему делать, а здесь мы влияем на окружающий мир, в котором герои вообще едва понимают, что происходит. Шерлок делает вид, что находит решения благодаря дедукции, Ватсон тщетно пытается разобраться в том, почему окружение так часто меняется. А игрок тем временем разгадывает загадки, причём иногда делает это в комнатах, в которых нет ни Холмса, ни Ватсона. Иногда они вообще мешают и надо их отодвинуть или прогнать.
Такая задумка позволила разработчикам написать весёлый и увлекательный сюжет, в котором полно забавных диалогов (все полностью озвучены) и шуток, связанных как с персонажами Артура Конан Дойла, так и с разработкой видеоигр. Тут есть и путешествия между разными версиями игры, включая альфа-сборки с не до конца прорисованными предметами и героями, которые общаются повторяющимися фразами; и разные головоломки с алгоритмами, где мы чуть ли не в текстовый квест играем; и отсылки к разного рода классическим проектам, включая Game & Watch, более известную у нас как «Волк ловит яйца». Очень хочется рассказать обо всех классных моментах, но лучше увидеть их самому — это одна из тех игр, в которых не знаешь, что ждёт тебя после решения очередной головоломки.
Разнообразие ситуаций не удивляет, когда знаешь, что Crushed in Time создали авторы There Is No Game: Wrong Dimension — игры, притворяющейся, что она вовсе не игра. Это был то ли квест, то ли набор развлечений, которые со стороны казались плохо связанными друг с другом, но оторваться от прохождения было трудно именно благодаря непредсказуемости сценария. Правда, там чуть ли не каждую минуту ломал четвёртую стену рассказчик, который постоянно общался с игроком полунамёками, а в Crushed in Time такое происходит значительно реже. Здесь упор сделан скорее на курьёзные моменты, связанные с растерянностью персонажей, но абсурдности при этом не меньше, чем в прошлом проекте студии.
⇡#Не затянуто
Поэтому и оригинальность геймплейных механик не кажется чем-то необычным — этот коллектив точно не стал бы создавать стандартный, шаблонный квест. Тут нет инвентаря, в который персонажи что-то складывали бы, равно как нет и нескольких вылезающих кнопок при нажатии на предметы — не нужно выбирать, должен ли персонаж посмотреть на вещь, взять её или что-то о ней сказать. Вместо этого мы выбираем направление, куда тянем мышь после того, как схватили объект левой кнопкой, и в зависимости от предмета результат может отличаться. Например, бочка — тянем её влево, отпускаем, и она наклоняется, а потом заваливается на бок.
Иногда мир реагирует на наши действия более предсказуемо — если тянешь ручку двери или ящика, то они откроются. А иногда механика вытягивания предметов кажется ничем не отличающейся от простых нажатий. Например, в одном из эпизодов нужно хвататься за фонтан и поворачивать его растягиваниями — если заменить их обычными кликами, как во всех квестах, суть останется прежней. Но с этой механикой локации кажутся более интерактивными и даже осязаемыми, особенно когда появляются своего рода мини-игры: то мы хватаемся за объект и несколько раз двигаем мышью по часовой стрелке, то отводим в сторону мышь и выбираем направление, в котором хотим запустить предмет.
Разнообразных головоломок хватает, и, даже если они не всегда оригинальны, нестандартное управление вдыхает в них новую жизнь. Но и без неудачных загадок не обошлось. Чуть выше я упоминал, что Холмса и Ватсона иногда нужно прогонять со своих мест — делать что-то, чтобы они отошли от двери, замка или ещё какого-то объекта, благодаря которому продвинешься по сюжету. Вот только отходят и отворачиваются персонажи обычно всего на пару секунд, после чего возвращаются на прежнюю позицию. Это не только усложняет отдельные головоломки (не всегда ясно, что в конкретный момент герой должен отвлечься), но и мешает экспериментировать — нужно повторно слушать одинаковые реплики, смотреть на одни и те же анимации и так далее.
Здесь на помощь приходит система подсказок — столь же щедрая, как в прошлом проекте студии. Независимо от того, в какую ситуацию попали персонажи, в углу экрана всегда можно нажать на кнопку (вернее, потянуть её), открывающую меню с советами. Там есть две или даже три подсказки: первая довольно расплывчатая и лишь намекает на то, каким должно быть ваше следующее действие, а в остальных об этом говорится прямо, практически в лоб. Правда, точные шаги там не описывают — то есть игра может сказать, что вам нужно забросить такой-то предмет в окно, но искать способ сделать это придётся самостоятельно. Функция по большей части полезная, но не всегда помогает даже после третьей подсказки — как и во многих других квестах, некоторые загадки решаются не самыми логичными способами.
К этому недостатку относишься как к данности — так уж сложилось, что разработчики квестов не могут обойтись без пары-тройки бредовых головоломок. А в остальном к Crushed in Time трудно придраться. Сюжет интригующий, персонажи интересные и забавные, вдобавок они развиваются по ходу игры — следить за отношениями доктора Ватсона и таинственной незнакомки каждый раз весело. Шутки смешные, а очаровательная графика делает каждую сцену ещё красочнее. А благодаря периодической смене стилей и даже жанров никогда не знаешь, что ждёт тебя после решения очередной загадки: уморительный ролик, новые геймплейные механики или вообще что-то, что ты никак не мог предсказать.
***
В отличие от бесконечных метроидваний и роглайков, квесты выходят далеко не так часто — в год появляются от силы один или два релиза, которые достойны внимания. В этом году таким релизом стала Crushed in Time, одновременно и напоминающая о классических юмористических квестах эпохи LucasArts, и пытающаяся привнести в жанр что-то новое. Не обошлось без недостатков, типичных для квестов, но необычный «эластичный» геймплей и добротный юмор перевешивают и без того немногочисленные минусы — не терпится увидеть, что ещё могут придумать эти разработчики. Запас идей Draw Me a Pixel кажется бесконечным.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 8,0/10
Видео:
Crushed in Time
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