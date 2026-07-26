Moss: The Forgotten Relic — сказочный сборник, сбежавший из VR-плена. Рецензия

Жанр Платформер, приключение Издатель Polyarc Разработчик Polyarc Минимальные требования Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц/AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX Vega 56, 15 Гбайт на жёстком диске Дата выхода 16 июля 2026 года Возрастной ценз От 7 лет Локализация Нет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Хотя шлемы виртуальной реальности до сих пор продаются, а новые игры для них по-прежнему появляются, не будет ложным утверждение о том, что технология так и не стала слишком уж популярной. Некоторые VR-эксклюзивы из-за этого перестают быть эксклюзивами и выходят спустя годы в более привычном формате. К примеру, зомби-шутер Arizona Sunshine — который, по заверениям создателей, купил каждый десятый владелец шлема, — скоро получит обычную версию для ПК и консолей. Дилогия Moss тоже была успешной, но и для неё шлем теперь не нужен. Обе части серии доступны на всех актуальных платформах в обновлённом виде, с которым они становятся похожи на классические экшен-платформеры.

⇡#Наблюдатель и участник

По большому счёту, ни Moss, ни Moss: Book II никогда не казались играми, в которых шлем необходим. Да, мы хватаем в них предметы курсором (то есть контроллером в руке при использовании VR-устройства) и иногда даём пять главной героине, но этим всё плюс-минус и ограничивается. Помогало повествование: по сюжету мышь по имени Квилл знает, что мы находимся по ту сторону экрана, периодически машет нам лапкой, показывает на что-то пальцем в надежде, что мы увидим, и так далее — и в шлеме это кажется как минимум забавным. Однако когда проходишь обычную версию и видишь те же сценки, не кажется, что что-то упускаешь, не обладая PS VR или его аналогами. Всё так же мило, симпатично и очаровательно.

В «плоском» формате две части серии, выходившие с промежутком в четыре года, объединили в коллекцию под названием Moss: The Forgotten Relic — в главном меню мы выбираем, с какой части хотим начать прохождение. В первой игре Квилл занимается поисками дяди, которого похитил огнедышащий змей, а вторая продолжает эту историю — дядя найден, враг повержен, но появляется новый антагонист, а мир по-прежнему находится в одном шаге от полного уничтожения. Всё оформлено в виде книг сказок с красочными иллюстрациями — вместо роликов на движке (которые есть, но их не очень много) большинство сюжетных событий нам показывают в толстенных фолиантах, страницы которых мы перелистываем, слушая рассказчицу.

В обеих играх истории ничем не удивляют и неожиданных поворотов очень мало (а те, что есть, можно так охарактеризовать лишь с натяжкой). Это просто уютные рассказы о симпатичной мышке с мечом, которые в первую очередь цепляют и запоминаются сказочной атмосферой и непривычным для такого жанра сломом «четвёртой стены». Даже если в самое банальное и предсказуемое приключение добавить взаимодействие со зрителем (или игроком, как в данном случае), это будет выглядеть свежо — и с Moss так и происходит. Хотя, стоит признать, в сиквеле история значительно интереснее — там и действующих лиц больше, и за пределами сценок с книгой экшен происходит на экране чаще.

В этом главная проблема сборника — вторая часть (без преувеличения) в два раза лучше первой. Оригинальная Moss напоминает если не демоверсию, то как минимум пролог, а не полноценную игру, и причин этому несколько. Во-первых, она очень короткая — проходишь её от силы за три часа. Во-вторых, в ней однообразные и очень маленькие локации, на которых и развернуться-то негде. Ну и наконец, игровой процесс в ней практически никак не развивается — чем занимаешься в первый час, тем же занимаешься и в последний.

Плохой первую Moss не назовёшь, но заядлых любителей играть в приключенческие платформеры она ничем не удивит — даже на фоне малоизвестных игр вроде Lucky’s Tale она не очень оригинальна, что уж говорить об Astro Bot и других хитах в этом жанре. Но фундамент был заложен хороший — особенно удачны несложные, но увлекательные головоломки, связанные с перемещением окружающих объектов. Плюс возможность управлять враждебно настроенными жуками, чтобы вести их в сторону кнопок или стрелять куда-то для решения загадок, не надоедает вплоть до конца игры. Но из-за крошечных локаций и малого числа интерактивных объектов почти всегда очевидно, что нужно делать, так что задумываться приходится редко.

Работа над ошибками

А вот Moss: Book II вызывает совсем другие эмоции. С первых минут замечаешь, насколько крупнее и детализированнее стали регионы, благодаря чему головоломки смогли сделать более комплексными и многоэтапными. Да и декорации намного разнообразнее — если в первой части наблюдаешь примерно одну и ту же гамму на протяжении всей игры, то в сиквеле путешествуешь по разным биомам и в какой-то момент из цветущего сада переносишься на заснеженную гору. Даже связанные с платформингом испытания меняются, появляются новые преграды и опасности вроде трескающегося льда или раскачивающихся платформ. Вдобавок все эти зоны связаны друг с другом, что тоже необычно после первой части, где структура очень линейна.

Развитие получила даже боевая система. В первой Moss маловато видов противников, практически нет крупных оппонентов (а-ля боссов), а арсенал недостаточно велик — есть разные вариации стартового меча, но в ближнем бою они ничем не отличаются. В продолжении всё куда интереснее: тут и меч, с которым можно совершать рывки, и тяжёлый молот, и метательный диск — и с каждым из этих видов оружия связаны уникальные головоломки. Диск, к примеру, может застрять в стене, после чего нажатием кнопки возвращаешь его к персонажу, и иногда таким образом нужно активировать труднодоступные переключатели.

Объединяет обе части серии то, что при переносе в «плоский» формат разработчики удачно переработали все элементы, которые в этом нуждались. Если в VR субтитры размещались на стенах и летали в воздухе, то в этой версии обошлись без экспериментов — текст просто появляется в нижней части экрана. Правда, куда-то делась русская локализация — изначально она была лишь в сиквеле, но в сборнике её вырезали даже оттуда. А камера, которая в VR-версиях была относительно свободной (можно было вертеть головой и рассматривать локации), здесь работает так же, как в других подобных платформерах, — иногда следует за персонажем, иногда приближается. Есть пара эпизодов, в которых она вызывает неудобства — к примеру, вы не поймёте, что под каким-то объектом можно пройти, потому что камера на это никак не намекает. Но в остальном управление не вызывает нареканий.

***

Moss и Moss: Book II не были выдающимися платформерами, даже когда являлись эксклюзивами для VR-шлемов, и с переходом в более привычный формат ничего не изменилось. Это просто очаровательные приключения с уютной сказочной атмосферой, забавной мышкой в главной роли и необычными способами взаимодействия с игроком, благодаря которым кажется, что принимаешь активное участие в приключениях Квилл, а не просто наблюдаешь за ними со стороны, как во многих других играх. Но стоит учитывать то, что во второй Moss практически все элементы геймплея — от масштабов локаций до боевой системы — получили развитие, так что проходить эти игры желательно в порядке выхода.

Достоинства:

сказочная атмосфера, которая никуда не делась при переходе в «плоский» формат;

увлекательные головоломки — даже в первой части, где они заметно проще;

красочные локации, переполненные мелкими деталями, особенно в сиквеле — там много забавных картин с изображением мышей;

приятный голос рассказчицы, меняющей тембр и интонации в зависимости от озвучиваемого персонажа.

Недостатки:

первая часть проигрывает второй по многим параметрам, так что проходить игры следует по порядку;

изредка возникают трудности из-за камеры, которая не поворачивается или не движется в нужный момент;

из сиквела исчез русский перевод, который был в VR-версии.

Графика В этой версии заметно «подтянули» графику — когда сравниваешь Moss для VR-шлемов с тем, что сделали в сборнике, замечаешь более чёткие текстуры и менее угловатые модельки. Звук Атмосферная сказочная музыка, поверх которой постоянно слышен приятный голос рассказчицы, озвучивающей в разной манере нескольких героев и описывающей происходящее в книге. Одиночная игра В главном меню позволяют выбрать, с какой части серии хотите начать прохождение. Желательно, конечно, играть сначала в первую — она короче и менее амбициозна. Плюс в каждой части есть множество коллекционных предметов, ради сбора которых можно возвращаться к любой главе. Оценочное время прохождения Три часа на первую Moss и около шести на вторую. Плюс на поиск «собирашек» можно потратить ещё парочку. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Очаровательные платформеры, которые не растеряли обаяние при смене формата. Главный минус сборника лишь в том, что вторая часть серии намного интереснее первой.

Оценка: 8/10

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