Moss: The Forgotten Relic — сказочный сборник, сбежавший из VR-плена. Рецензия

|Жанр
|Платформер, приключение
|Издатель
|Polyarc
|Разработчик
|Polyarc
|Минимальные требования
|Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц/AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX Vega 56, 15 Гбайт на жёстком диске
|Дата выхода
|16 июля 2026 года
|Возрастной ценз
|От 7 лет
|Локализация
|Нет
|Платформы
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PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2
|Официальный сайт
Играли на PlayStation 5
Хотя шлемы виртуальной реальности до сих пор продаются, а новые игры для них по-прежнему появляются, не будет ложным утверждение о том, что технология так и не стала слишком уж популярной. Некоторые VR-эксклюзивы из-за этого перестают быть эксклюзивами и выходят спустя годы в более привычном формате. К примеру, зомби-шутер Arizona Sunshine — который, по заверениям создателей, купил каждый десятый владелец шлема, — скоро получит обычную версию для ПК и консолей. Дилогия Moss тоже была успешной, но и для неё шлем теперь не нужен. Обе части серии доступны на всех актуальных платформах в обновлённом виде, с которым они становятся похожи на классические экшен-платформеры.
⇡#Наблюдатель и участник
По большому счёту, ни Moss, ни Moss: Book II никогда не казались играми, в которых шлем необходим. Да, мы хватаем в них предметы курсором (то есть контроллером в руке при использовании VR-устройства) и иногда даём пять главной героине, но этим всё плюс-минус и ограничивается. Помогало повествование: по сюжету мышь по имени Квилл знает, что мы находимся по ту сторону экрана, периодически машет нам лапкой, показывает на что-то пальцем в надежде, что мы увидим, и так далее — и в шлеме это кажется как минимум забавным. Однако когда проходишь обычную версию и видишь те же сценки, не кажется, что что-то упускаешь, не обладая PS VR или его аналогами. Всё так же мило, симпатично и очаровательно.
В «плоском» формате две части серии, выходившие с промежутком в четыре года, объединили в коллекцию под названием Moss: The Forgotten Relic — в главном меню мы выбираем, с какой части хотим начать прохождение. В первой игре Квилл занимается поисками дяди, которого похитил огнедышащий змей, а вторая продолжает эту историю — дядя найден, враг повержен, но появляется новый антагонист, а мир по-прежнему находится в одном шаге от полного уничтожения. Всё оформлено в виде книг сказок с красочными иллюстрациями — вместо роликов на движке (которые есть, но их не очень много) большинство сюжетных событий нам показывают в толстенных фолиантах, страницы которых мы перелистываем, слушая рассказчицу.
В обеих играх истории ничем не удивляют и неожиданных поворотов очень мало (а те, что есть, можно так охарактеризовать лишь с натяжкой). Это просто уютные рассказы о симпатичной мышке с мечом, которые в первую очередь цепляют и запоминаются сказочной атмосферой и непривычным для такого жанра сломом «четвёртой стены». Даже если в самое банальное и предсказуемое приключение добавить взаимодействие со зрителем (или игроком, как в данном случае), это будет выглядеть свежо — и с Moss так и происходит. Хотя, стоит признать, в сиквеле история значительно интереснее — там и действующих лиц больше, и за пределами сценок с книгой экшен происходит на экране чаще.
В этом главная проблема сборника — вторая часть (без преувеличения) в два раза лучше первой. Оригинальная Moss напоминает если не демоверсию, то как минимум пролог, а не полноценную игру, и причин этому несколько. Во-первых, она очень короткая — проходишь её от силы за три часа. Во-вторых, в ней однообразные и очень маленькие локации, на которых и развернуться-то негде. Ну и наконец, игровой процесс в ней практически никак не развивается — чем занимаешься в первый час, тем же занимаешься и в последний.
Плохой первую Moss не назовёшь, но заядлых любителей играть в приключенческие платформеры она ничем не удивит — даже на фоне малоизвестных игр вроде Lucky’s Tale она не очень оригинальна, что уж говорить об Astro Bot и других хитах в этом жанре. Но фундамент был заложен хороший — особенно удачны несложные, но увлекательные головоломки, связанные с перемещением окружающих объектов. Плюс возможность управлять враждебно настроенными жуками, чтобы вести их в сторону кнопок или стрелять куда-то для решения загадок, не надоедает вплоть до конца игры. Но из-за крошечных локаций и малого числа интерактивных объектов почти всегда очевидно, что нужно делать, так что задумываться приходится редко.
Работа над ошибками
А вот Moss: Book II вызывает совсем другие эмоции. С первых минут замечаешь, насколько крупнее и детализированнее стали регионы, благодаря чему головоломки смогли сделать более комплексными и многоэтапными. Да и декорации намного разнообразнее — если в первой части наблюдаешь примерно одну и ту же гамму на протяжении всей игры, то в сиквеле путешествуешь по разным биомам и в какой-то момент из цветущего сада переносишься на заснеженную гору. Даже связанные с платформингом испытания меняются, появляются новые преграды и опасности вроде трескающегося льда или раскачивающихся платформ. Вдобавок все эти зоны связаны друг с другом, что тоже необычно после первой части, где структура очень линейна.
Развитие получила даже боевая система. В первой Moss маловато видов противников, практически нет крупных оппонентов (а-ля боссов), а арсенал недостаточно велик — есть разные вариации стартового меча, но в ближнем бою они ничем не отличаются. В продолжении всё куда интереснее: тут и меч, с которым можно совершать рывки, и тяжёлый молот, и метательный диск — и с каждым из этих видов оружия связаны уникальные головоломки. Диск, к примеру, может застрять в стене, после чего нажатием кнопки возвращаешь его к персонажу, и иногда таким образом нужно активировать труднодоступные переключатели.
Объединяет обе части серии то, что при переносе в «плоский» формат разработчики удачно переработали все элементы, которые в этом нуждались. Если в VR субтитры размещались на стенах и летали в воздухе, то в этой версии обошлись без экспериментов — текст просто появляется в нижней части экрана. Правда, куда-то делась русская локализация — изначально она была лишь в сиквеле, но в сборнике её вырезали даже оттуда. А камера, которая в VR-версиях была относительно свободной (можно было вертеть головой и рассматривать локации), здесь работает так же, как в других подобных платформерах, — иногда следует за персонажем, иногда приближается. Есть пара эпизодов, в которых она вызывает неудобства — к примеру, вы не поймёте, что под каким-то объектом можно пройти, потому что камера на это никак не намекает. Но в остальном управление не вызывает нареканий.
***
Moss и Moss: Book II не были выдающимися платформерами, даже когда являлись эксклюзивами для VR-шлемов, и с переходом в более привычный формат ничего не изменилось. Это просто очаровательные приключения с уютной сказочной атмосферой, забавной мышкой в главной роли и необычными способами взаимодействия с игроком, благодаря которым кажется, что принимаешь активное участие в приключениях Квилл, а не просто наблюдаешь за ними со стороны, как во многих других играх. Но стоит учитывать то, что во второй Moss практически все элементы геймплея — от масштабов локаций до боевой системы — получили развитие, так что проходить эти игры желательно в порядке выхода.
Достоинства:
- сказочная атмосфера, которая никуда не делась при переходе в «плоский» формат;
- увлекательные головоломки — даже в первой части, где они заметно проще;
- красочные локации, переполненные мелкими деталями, особенно в сиквеле — там много забавных картин с изображением мышей;
- приятный голос рассказчицы, меняющей тембр и интонации в зависимости от озвучиваемого персонажа.
Недостатки:
- первая часть проигрывает второй по многим параметрам, так что проходить игры следует по порядку;
- изредка возникают трудности из-за камеры, которая не поворачивается или не движется в нужный момент;
- из сиквела исчез русский перевод, который был в VR-версии.
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Графика
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В этой версии заметно «подтянули» графику — когда сравниваешь Moss для VR-шлемов с тем, что сделали в сборнике, замечаешь более чёткие текстуры и менее угловатые модельки.
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Звук
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Атмосферная сказочная музыка, поверх которой постоянно слышен приятный голос рассказчицы, озвучивающей в разной манере нескольких героев и описывающей происходящее в книге.
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Одиночная игра
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В главном меню позволяют выбрать, с какой части серии хотите начать прохождение. Желательно, конечно, играть сначала в первую — она короче и менее амбициозна. Плюс в каждой части есть множество коллекционных предметов, ради сбора которых можно возвращаться к любой главе.
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Оценочное время прохождения
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Три часа на первую Moss и около шести на вторую. Плюс на поиск «собирашек» можно потратить ещё парочку.
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Коллективная игра
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Не предусмотрена.
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Общее впечатление
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Очаровательные платформеры, которые не растеряли обаяние при смене формата. Главный минус сборника лишь в том, что вторая часть серии намного интереснее первой.
Оценка: 8/10
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