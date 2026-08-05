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Нашумевший ролевой боевик Crimson Desert стал новой жертвой пиратов

Спустя четыре с половиной месяца после релиза нашумевший фэнтезийный приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert от южнокорейского издателя и разработчика Pearl Abyss стал новой жертвой пиратов.

Источник изображения: Pearl Abyss

Источник изображения: Pearl Abyss

Напомним, Crimson Desert на ПК оснащена противоречивой антипиратской системой Denuvo (защитный механизм без предупреждения добавили в игру за неделю до релиза), которая до сих пор была неприступной.

Как подметили в DSOGaming, преодолеть защиту Denuvo в Crimson Desert удалось хакеру voices38, ранее взломавшему Doom: The Dark Ages, Stellar Blade, Hogwarts Legacy и Atomic Heart. Пиратская версия базируется на сборке 1.14.00.

Источник изображения: Pearl Abyss

Источник изображения: Pearl Abyss

Примечательно, что в один день с Crimson Desert хакер сообщил о взломе другой игры — вышедшего на исходе 2023 года приключенческого экшена от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora, разработанного Massive Entertainment для Ubisoft.

Стоит отметить, что вслед за другими релизами voices38 пиратские версии Crimson Desert и Avatar: Frontiers of Pandora не были целиком освобождены от Denuvo — хакер лишь обошёл защиту, а не удалил её.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Таким образом, Crimson Desert стала уже четвёртой крупной игрой 2026 года с Denuvo, взломанной voices38. Предыдущими тремя были хоррор-шутер Resident Evil Requiem, научно-фантастический боевик Pragmata и шпионский экшен 007 First Light.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 6 млн копий, заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи и продолжает получать обновления.

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Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен, denuvo
crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен, denuvo
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