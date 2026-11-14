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Временная глава Nvidia Колетт Кресс конфликтовала с Хуангом из-за рискованных ставок на ИИ

Перед уходом с поста главы Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) критиковал и пренебрежительно отзывался о финансовом директоре Колетт Кресс (Colette Kress). По иронии судьбы именно она в итоге заняла его место в статусе исполняющей обязанности CEO.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как сообщает The Wall Street Journal, весной зять Хуанга, вице-президент Нико Капрез (Nico Caprez), начал предлагать кредитную поддержку начинающим облачным провайдерам и разработчикам дата-центров в надежде превратить их в долгосрочных клиентов. Во время запуска этой программы Кресс пыталась ограничивать действия Капреза, а также ставила вопросы о том, как отбирать сделки, оценивать финансовые гарантии и рассчитывать возврат инвестиций.

Nvidia всё равно продолжила развивать программу и вступила в переговоры с OpenAI о финансовом обеспечении крупнейшей в истории сделки по строительству дата-центра. Речь шла о гигантском комплексе в Огайо, который OpenAI планировала арендовать и заполнить чипами Nvidia примерно на $300 млрд, а гарантии Nvidia должны были убедить банки профинансировать проект.

В августе Хуанг вызвал Кресс и старших финансовых руководителей на совещание, чтобы обсудить нарастающую проблему с многомиллиардными гарантиями для компаний, которые не могли самостоятельно профинансировать закупки чипов Nvidia. По словам осведомлённого собеседника WSJ, на этой встрече он прервал выступление Кресс, назвав её «оленем в свете фар» (то есть совершенно растерянной) и финансовым директором, который готовит отчёты, а не помогает определять стратегию и принимать решения. По словам Хуанга, крупные облачные провайдеры планировали использовать альтернативные чипы и снижать зависимость от Nvidia. Одновременно на компанию надвигалась «лавина» из больших объёмов полупроводниковых пластин и памяти, которые она ранее обязалась выкупить.

Переговоры затянулись до конца лета. 26 июля The Wall Street Journal сообщила, что Nvidia рассматривает возможность предоставления гарантий на $250 млрд, после чего на следующий день акции компании упали на 5 %, потеряв $250 млрд рыночной стоимости. Хотя стороны были близки к закрытию сделки, в течение следующих двух недель Кресс добилась пересмотра её условий и существенного сокращения первоначальных финансовых обязательств Nvidia. 17 августа компания заключила соглашения с девелопером SB Energy, ограничив объём гарантий по первому этапу проекта суммой $105 млрд.

Вскоре после этого Хуанг сам потребовал от сотрудников разработать систему оценки целесообразности таких гарантий с учётом будущих продаж чипов, а в конце августа Nvidia приостановила часть сделок по кредитной поддержке облачных провайдеров, передав их на дополнительную проверку руководству и совету директоров. При этом тогда же Кресс публично защищала роль Nvidia как «банкира» для ИИ-индустрии от критиков, заявлявших, что искусственное поддержание спроса делает компанию уязвимой перед спадом рынка. Финдиректор называла эти сделки разумными инвестициями. Ранее она рассказывала, что пришла в Nvidia из-за «визионера» Хуанга и корпоративной культуры, которую описывала как «лишённую эго».

Теперь Кресс, занявшей пост временного CEO, предстоит стабилизировать положение компании, оказавшейся под прицелом федеральных и внутренних расследований. У одной из крупнейших корпораций мира не оказалось очевидного преемника Хуанга. В Nvidia заявили, что будут искать нового генерального директора как среди сотрудников, так и среди внешних претендентов. В служебной записке для персонала в четверг Кресс высоко отозвалась о Хуанге и пообещала продолжить «развивать тот исключительный фундамент, который Дженсен заложил за последние 33 года».

Сам Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 12 ноября на фоне стремительно разрастающегося скандала вокруг его личной жизни. После публичного признания в неверности жене СМИ сообщили в общей сложности о трёх предполагаемых внебрачных связях: с бывшей топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed Элис Хуан (Alice Huang, не родственница), которую спецслужбы США подозревают в работе на китайскую разведку, с вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), а также, по данным Reuters, с ещё одной неназванной сотрудницей компании. При этом Минюст США заявил, что пока не пришёл к заключению о том, была ли Элис Хуан китайской шпионкой.

На фоне опасений по поводу возможной утечки технологий в Китай три комитета Палаты представителей Конгресса США запросили у Хуанга закрытый брифинг. Изначально его предлагали провести 18 ноября, и глава комитета по иностранным делам Брайан Маст (Brian Mast) заявлял, что Хуанг предварительно согласился выступить до Дня благодарения (26 ноября). Однако после его отставки конгрессмены направили повторное письмо с требованием явиться на закрытое интервью с ведением стенограммы 1 декабря под угрозой выдачи обязательной повестки. Кроме того, Хуанга попросили выступить 3 декабря в банковском комитете Сената.

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Теги: дженсен хуанг, колетт кресс, nvidia, скандал, кадры
дженсен хуанг, колетт кресс, nvidia, скандал, кадры
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