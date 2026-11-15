Жанр Приключение Издатель Critical Reflex Разработчик Denkiworks Минимальные требования Четырёхъядерный процессор Intel / AMD с частотой 2,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750, 3 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5 с частотой 3 ГГц / AMD Ryzen с частотой 3 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon HD 7970 Дата выхода 10 ноября 2026 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

По скриншотам Tanuki: Pon’s Summer легко спутать с другими «уютными» приключениями и симуляторами жизни. Небольшой город, специфический мультяшный визуальный стиль и очаровательный главный герой — всё это здесь действительно есть (хотя на деле город оказывается крупнее, чем видится на первый взгляд). От остальных этот проект отличается тем, как часто здесь принимаешь участие в мини-играх, длящихся от силы несколько минут, и как много несочетающихся на бумаге элементов переплетаются и сливаются в единое целое, из-за чего оторваться от игры становится непросто — всегда интересно, что ждёт тебя дальше.

Хотя протагонист напоминает енота, на деле это млекопитающее тануки — японская енотовидная собака. Его зовут Пон, и он живёт в храмовом комплексе, стражем которого является. Правда, обязанности свои он не выполняет, предпочитая валяться на диване, спать и играть в видеоигры, что не нравится великому богу тануки Данзапону — тот телепатически связывается с Поном в попытках его образумить. Кое-как сделать это получается, ведь на носу праздник мацури — событие, важное для каждого тануки. Мацури отмечается раз в 50 лет, и следующее празднование состоится через месяц, так что Пону нужно подготовить храм и за короткий срок сделать его привлекательной достопримечательностью.

Проблема в том, что храмом уже давно никто не занимался, и он пришёл в полный упадок — в последний раз горожане посещали его очень давно. Особенно плохо выглядят священные сооружения: врата-тории покосились, статуи развалились, каменная чаша у входа треснула, а к стойке для размещения молитв и желаний даже подходить не хочется. У храма был резервный фонд, который можно было бы потратить на ремонт, но Пон спустил все деньги на развлечения, а самостоятельно чинить что-либо он не может. Приходится устраиваться на работу — довольно быстро наш тануки становится почтальоном и начинает зарабатывать доставкой писем и посылок, попутно знакомясь с жителями вымышленного городка.

Каждое утро Пон едет на своём верном велосипеде в почтовое отделение, собирает посылки и затем колесит от одной точки к другой, выдавая заветные коробочки получателям. Однако здешние горожане редко отпускают нашего тануки просто так — очень часто оказывается, что их беспокоят какие-то проблемы. Девушка, заказавшая штатив, не может ничего нормально сфотографировать. Владелец ресторана распугал своим хамством работников. Еле ходящему деду нужно куда-то добраться, поэтому он прикрепляет к нашему велосипеду прицеп и садится, ожидая, что мы его подвезём.

Иногда проблем у людей нет — они просто предлагают поучаствовать в развлекательных мини-играх или дают нам новые инструменты. В одном из первых квестов мы будем изображать из себя сумоиста и сталкивать оппонента за пределы арены. А в другом задании нам подарят удочку и научат рыбачить, и этот навык не раз пригодится для следующих квестов. Все эти поручения забавны как содержанием, так и механиками — например, разливать пиво для посетителей бара, сохраняя пену на том уровне, который они просят, оказывается очень увлекательно. Даже жаль, что подобные мини-игры очень быстро заканчиваются и не дают возможности как-то их переиграть или побить свой рекорд. С другой стороны, Pon’s Summer целиком состоит из таких весёлых мимолётных моментов, так что по завершении одного испытания быстро переходишь к следующему.

А в перерывах между этими эпизодами путешествуешь по городу и натыкаешься на многочисленные испытания, которые тоже сильно отличаются друг от друга. Подавляющее их большинство связано с ездой на велосипеде и исполнением трюков: тут и грайнды на перилах, и сальто, и прыжки на рампах, расставленных буквально на каждом углу. Можно крутиться после прыжка в разные стороны, удерживать кнопку для продления комбо, перескакивать с обрыва на провода (если они покрашены в жёлтый цвет) и либо ездить по ним, либо падать вниз — зависит от того, какие кнопки нажимаешь. В испытаниях требуется то ездить по небольшой области и собирать буквы, то исполнять указанные трюки, то набивать определённое количество очков. Перед стартом «челленджа» видишь его сложность, но максимальные пять звёзд далеко не всегда означают, что придётся долго мучиться, так что не стоит бояться трудных испытаний.

В открытом мире есть и другие развлечения — когда заходишь в меню паузы, оформленное в виде альбома, на разных страницах видишь трекеры коллекционных предметов. Тут и жуки, которых по всему острову надо ловить сачком, и десятки видов рыб, обитающих в разных районах, и головные уборы, и святилища, служащие точками быстрого перемещения. В первой главе (до починки ворот) телепорты кажутся не очень нужными, зато потом, когда открываешь новые регионы и должен долго ездить туда на велосипеде, в них начинаешь испытывать необходимость — хорошо, что на карте их хватает. Так что контента в Tanuki довольно много — даже если не отвлекаться на всё это и просто выполнять заказы, за один вечер пробежать игру будет трудно.

А отвлекаться захочется — погружаться в уютную атмосферу и терять счёт времени, изредка негодуя из-за отдельных геймплейных решений. Например, во время ходьбы Пон не умеет нормально прыгать (хотя способен делать это на велосипеде), а лишь совершает нырок вперёд, который мало где может пригодиться. А вот стандартный прыжок был бы уместен, учитывая большое количество всяких ограждений, кустов и других препятствий, которые приходится обходить или объезжать на велосипеде, чтобы добраться до очередного клиента. Гонять на велике тоже не очень комфортно — в игре есть два типа управления, но ни один из них не кажется очень удобным. То после прыжка на рампе тебя не туда поведёт (что сильно усложняет некоторые опциональные испытания), то между платформами или островками не получается с первого раза пропрыгать — это не сильно портит впечатление, но иногда громко вздыхаешь, отъезжая назад и пытаясь заново пройти какой-то участок.

В то же время и удобных «фишек» хватает, и речь не только о вышеупомянутых телепортах. Велосипед, к примеру, в любой момент можно призвать к себе — не нужно бежать к нему, если оставили транспорт где-то далеко. А исследовать мир позволяют как угодно долго, пока вы не отвезли последнюю на сегодняшний день посылку (в сутки их обычно меньше десяти) — можете ездить от одного испытания к другому и лишь потом, когда это надоест, заняться доставками. За выполнение заказов и «челленджей» получаешь различные предметы и валюту для покупки новых безделушек — они используются для украшения пустых пространств перед нашим храмом. Всякие стены, скамейки, статуи, автоматы, лавки — не обязательно всё это расставлять, но если такие механики вам по душе, то к времени, которое предстоит потратить на прохождение, можно прибавить ещё пару часов.

***

Tanuki: Pon’s Summer оказалась именно той игрой, которую представляешь себе после просмотра трейлера — бесконечно очаровательным приключением, в котором и юмора хватает, и разнообразных мини-игр, и симпатичных локаций из небольших районов, в каждом из которых предстоит побывать. Возможность исполнять трюки на велосипеде на первый взгляд кажется неуместной, но чем чаще эти механики используются в разных заданиях и испытаниях, тем сложнее вообразить игру без них. Управление не самое удобное, а кнопки прыжка в пешем режиме остро не хватает, но в остальном к игре трудно придраться — и даже становится немного грустно, когда ремонт храма закончен, а карта изучена вдоль и поперёк.

Достоинства:

большая карта с крупными регионами и богатой инфраструктурой для исполнения трюков на велосипеде;

множество заказов, нередко связанных с забавными и уникальными мини-играми;

десятки испытаний, коллекционных предметов и других причин регулярно отвлекаться от сюжетных доставок;

очаровательный визуальный стиль, благодаря которому даже благоустройством пустых пространств перед храмом легко увлечься.

Недостатки:

на велосипеде тануки прыгать умеет, а вот как только с него слезает, то лишается этой возможности;

управлять велосипедом не очень удобно, какую раскладку ни выбирай.

Графика Симпатичная мультяшная графика — вроде бы она повсеместно используется в таких «уютных» играх, но японский антураж делает здешний дизайн локаций особенным. Звук «Чилловые» композиции сочетаются с заводными треками во время езды на велосипеде — саундтрек вряд ли запомнится, но и выключать его во время прохождения точно не хочется. Одиночная игра Симулятор курьера с большим количеством опциональных развлечений, от мини-игр до испытаний, проверяющих вашу способность исполнять трюки на велосипеде. Оценочное время прохождения От 10 до 15 часов — зависит от того, как сильно увлечётесь прохождением испытаний и заполнением коллекционного альбома. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Уютное и доброе приключение с приятной графикой, хорошим юмором и изрядным количеством опционального контента, на который постоянно хочется отвлекаться.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Tanuki: Pon’s Summer

Видео: