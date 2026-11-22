Жанр Шутер Издатель Retrovibe Разработчик Targim Минимальные требования Процессор Intel или AMD Ryzen с тактовой частотой 1,6 ГГц, 1 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 128 Мбайт памяти, 5 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Двухъядерный процессор Intel или AMD с тактовой частотой 3 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти Дата выхода 29 октября 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

В современные высокобюджетные игры добавляют так много геймплейных механик, что некоторые инди-релизы преподносят сокращение их числа как достоинство и особенность. Даже в «мясных» шутерах от первого лица нередко видишь хорошо срежиссированные сюжетные ролики, записки с кучей текста, древо прокачки… А вот Cop Bastard, к примеру, всего этого лишена. Во вступительной главе игрока быстренько обучают паре ключевых механик, после чего дают в руки пистолет и отправляют вершить правосудие в практически безостановочном экшене.

Главный герой — офицер полиции по имени Такаши, который готовится выйти на пенсию. В бандитском мире репутация у него так себе, поскольку разговорам с преступниками он предпочитает действия — зачастую приводящие к летальным исходам для нарушителей порядка. Под конец карьеры он оказывается втянут в криминальные разборки с подпольной организацией якудза. Что ж, придётся устранять негодяев одного за другим и посещать разные районы Осаки в попытках уничтожить всех бандюганов.

Завязка максимально примитивная, да и в целом сюжет Cop Bastard можно уместить в двух предложениях. Между миссиями показывают коротенькие комиксные вставки, напоминающие Max Payne, но в плане качества они, конечно, бесконечно далеки от классики Remedy: простенькие изображения (которые ещё и повторяются), бедное повествование и очень странное озвучивание. Здесь говорят на английском, имитируя японский акцент, и это сделано настолько стереотипно, насколько вообще возможно. Источниками вдохновения называют боевики конца прошлого века вроде картин Джона Ву и Такеши Китано, но там персонажи не звучали карикатурно — здесь же всё это попахивает чуть ли не расистским надругательством над акцентами. Ладно бы только враги так общались (что тоже вызывало бы лёгкое недоумение), но и главный герой еле разговаривает на языке Шекспира.

К игровому процессу вопросов меньше. Вот вам пистолет с бесконечными патронами, вот открытая дверь, вы туда заходите, видите противников и начинаете по ним стрелять, после чего двигаетесь дальше и повторяете процесс. Никаких головоломок, никаких платформенных испытаний (персонаж даже прыгать не умеет), никаких поисков ключей или шифров — только экшен и пальба по головам. Чтобы игра была похожей на старые фильмы, по умолчанию включен VHS-фильтр, накладывающий на все объекты в кадре хроматическую аберрацию, — иногда он мне надоедал, так что я убирал его, но потом включал обратно, поскольку некоторые локации выглядят с ним лучше.

Именно за локации, к слову, Cop Bastard хочется хвалить в первую очередь — даже в рамках одной главы бегаешь между непохожими друг на друга помещениями, благодаря чему игровой процесс не кажется слишком уж однообразным. То на многоэтажной парковке устраиваешь перестрелку, то в ночном клубе наводишь шороху, то проводишь дуэли на улице. Офисы, стройплощадки, квартиры — на протяжении трёх часов, которых достаточно для полного прохождения, видишь разные декорации, в которых ещё и разрушаемость есть: от стен отваливается штукатурка, огнетушители беспорядочно летают туда-сюда и взрываются, бумага взмывает к потолку, машины немного «потряхивает» при попадании пуль. Плюс кровища, много кровищи, ведь враги даже в маленьких комнатах расставлены щедро.

⇡#На пути лучше не стоять

Видов противников, откровенно говоря, маловато. Есть обычные члены якудза, есть те, которые носят маски, — их одним хедшотом не победить. Иногда встречаются старшие члены группировки, над головами которых висят предупреждающие жёлтые стрелочки, — в них стрелять нужно раза в три дольше, чем в рядовых бандитов. Но больше всего проблем доставляют камикадзе, выбегающие из-за угла в самый неожиданный момент и орущие, как их братья по несчастью в Serious Sam. Стреляешь в надетую на них броню — не успеваешь их добить, из-за чего они взрываются рядом. Стреляешь в оголённые участки тела — на их трупах остаётся взрывчатка, о которой каждый раз забываешь, случайно вставая рядом и получая урон.

Арсенал тоже не слишком велик, хоть и достаточен для трёхчасовой игры. Пистолет, пистолет-пулемёт, дробовик и так далее — всё, чего ожидаешь от «мясного» шутера, имеется. Периодически патроны в одной пушке заканчиваются, ты спешно переключаешься на другую, потом опять возвращаешься к прежней — поводов для частой смены экипировки хватает. Вышеупомянутых камикадзе, к примеру, приятно отстреливать издалека с помощью револьвера, равно как и снайперов, а вот в узких коридорах дробовику нет равных. В любом случае все пушки хороши, когда используешь замедление времени, — устраняя врагов, персонаж заполняет шкалу злобы, и нажатием на «пробел» можно включить слоу-мо и даже совершать рывки в разные стороны. Рывками я не пользовался (это не очень удобно делать, да и с видом из глаз не так полезно, как прыжки в Max Payne), а вот простое замедление не раз спасало.

В то же время шкалу иногда стоит экономить, а не тратить на каждом шагу, поскольку та же шкала злобы тратится на… плевки. Победив врага, можно плюнуть на него, чтобы восстановить здоровье, — либо немного, если заполнена лишь половина шкалы, либо изрядно, если злобы у персонажа много. Этим приходится пользоваться, поскольку аптечек на локациях разбросано довольно мало.

И вот этим Cop Bastard хороша — ты не бездумно бегаешь из комнаты в комнату, стреляя налево и направо, а должен принимать разного рода решения и на ходу, и в спокойные моменты. В кого стрелять в первую очередь? Куда встать, чтобы камикадзе не зашли со спины? Плеваться или сэкономить шкалу для замедления? Прогресс сохраняется на редких контрольных точках, но здоровье с их помощью не восстановить — мало того, если вы часто будете погибать, игра сжалится и подарит вам дополнительные «жизни», предварительно показав унизительное всплывающее окно. В этот момент перестаёшь чувствовать себя героем боевика и надеешься, что после прохождения выступишь лучше в усложнённом режиме, который открывается после титров.

***

Cop Bastard — весёлое и зрелищное развлечение на один вечер, от которого получаешь именно то, что показано в трейлере: безостановочный экшен, кровавое месиво после каждой перестрелки и атмосферу старого боевика, записанного отцом на кассете. Никаких инноваций, никаких попыток удивить, никаких лишних механик — просто увлекательная трёхчасовая «стрелялка», к которой, возможно, захочется вернуться, чтобы перепройти её на повышенном уровне сложности. Жаль, сюжет абсолютно никакой, да и озвучены персонажи кошмарно, но геймплей спасает положение — пускай игра и выветрится из памяти спустя несколько дней.

Достоинства:

разнообразные локации, вдохновлённые криминальной жизнью Японии девяностых годов;

приятная стрельба из каждого вида оружия;

замедление времени ещё ни одну игру не делало хуже, и эта — не исключение.

Недостатки:

сюжет практически отсутствует, несмотря на наличие комиксов между главами;

ужасно озвученные персонажи;

геймплей почти не меняется на протяжении всей игры, да и новых идей для жанра нет.

Графика Простой дизайн локаций (нужно учитывать, что игру делал один человек), который успешно замаскирован VHS-фильтром — по крайней мере, в большинстве случаев. Звук Саундтрек не такой ритмичный и заводной, как во многих других аркадных шутерах, но нет желания его выключить. А вот актёрская игра вызывает чувство стыда. Одиночная игра Сюжетная кампания проходится за один вечер, после чего открывается её усложнённый режим. Ещё можно заглянуть в «Бесконечные коридоры», где от стрельбы не отвлекают комиксные сюжетные вставки. Оценочное время прохождения 3 часа. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Весёлый, кровавый, но иногда заставляющий краснеть от неловкости боевик.

Оценка: 7,0/10

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Cop Bastard

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