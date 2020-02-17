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Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000

Компания AMD во время анонса своих мобильных процессоров Ryzen 4000-й серии не уточняла, когда именно ноутбуки на их основе поступят в продажу. Однако теперь благодаря фирменному швейцарскому магазину ASUS стала известна возможная дата выхода ноутбуков с Ryzen 4000, а также их стоимость.

Магазин случайно добавил в свой ассортимент ноутбуки ASUS TUF Gaming на базе процессоров AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H в конфигурациях с различными дискретными графическими ускорителями. В качестве даты доставки этих ноутбуков указано 3 апреля 2020 года, что соответствует прежним слухам о том, что продажи мобильных компьютеров на новом поколении процессоров AMD начнутся в марте или апреле текущего года.

Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти. Данная конфигурация оценена в 1094,6 швейцарских франков, что примерно равно $1120 или 71 000 российских рублей.

В свою очередь 17,3-дюймовый ноутбук ASUS TUF Gaming FA706II-H7005T в конфигурации аналогичной вышеописанному ноутбуку, но с процессором Ryzen 7 4800H оценён примерно $1270 или 80 500 рублей. В свою очередь похожий ASUS FA706IU-H7101T но уже с видеокартой GeForce GTX 1660 и 1-Тбайт твердотельным накопителем обойдётся в примерно $1525 или 97 000 рублей.

Наконец, самым дорогим и продвинутым ноутбуком из перечисленных является ASUS TUF Gaming FA506IV-AL032T, который обладает процессором Ryzen 7 4800H, видеокартой GeForce RTX 2060, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт. Такой ноутбук оценён примерно в $1625 или 103 000 рублей.

Тут стоит заметить, что швейцарские цены из-за весьма высоких налогов в этой стране будут выше европейских и мировых. Для сравнения, ноутбук ASUS G531GU-AZ517T на процессоре Core i7-9750H с видеокартой GeForce GTX 1660, 16 Гбайт ОЗУ и 1-Тбайт SSD в этом же магазине оценён в более чем $1800, то есть ощутимо дороже ноутбуков на AMD даже с лучшей видеокартой.

В конце же напомним, что процессор Ryzen 5 4600H обладает 6 ядрами Zen 2 и 12 потоками, а его тактовые частоты составляют 3,0/4,0 ГГц. В свою очередь Ryzen 7 4800H имеет восемь ядер Zen 2, которые работают на 16 потоков, и его тактовые частоты равны 2,9/4,2 ГГц. Оба процессора укладываются в TDP всего в 45 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: ryzen 4000, amd, asus, ноутбук, zen 2
ryzen 4000, amd, asus, ноутбук, zen 2
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