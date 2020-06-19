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Ноутбуки на 10-нм процессорах Intel Tiger Lake поступят в продажу к концу июля

Компания Intel сейчас готовит к релизу процессоры семейства Tiger Lake для мобильных систем. Из слухов и утечек о новинках известно уже довольно много, а теперь ноутбуки на их основе случайно появились в ассортименте нидерландского магазина, благодаря чему выяснились сроки их появления в продаже и стоимость.

На страницах магазина Central Point были замечены две модификации ноутбука Acer Swift 5 на новых чипах Intel. Одна из них построена на процессоре среднего уровня Core i5-1135G7, тогда как в основе другой лежит старший Core i7-1165G7. Эти чипы, по всей видимости, имеют по четыре ядра и восемь потоков, а также оснащены наиболее продвинутой встроенной графикой Intel Xe с 96 исполнительными блоками. Ноутбуки оснащены твердотельными накопителями на 512 Гбайт и 1 Тбайт соответственно. В остальном обе модификации идентичны.

Стоимость более простой версии Acer Swift 5 на Core i5 поколения Tiger Lake составляет 934 евро без учёта НДС, тогда как версия на Core i7 оценена в 1140 евро. Если же добавить к этим ценникам НДС, который в Нидерландах составляет 21 %, то получится цена в 1130 и 1380 евро соответственно. Можно предположить, что в России цены будут находиться примерно на том же уровне, то есть выше 85 тыс. рублей. Для примера отметим, что сейчас Swift 5 на базе Core i5 (Ice Lake) продаётся за 75 тыс. рублей.

Но наиболее интересной частью этой утечки является то, что магазин указал не только цену, но и дату поступления ноутбуков на Tiger Lake в продажу — 27 июля. Если эта информация верна, то мы можем ждать анонса новых чипов Intel уже в самое ближайшее время. Напомним, раньше уже появлялись сообщения о том, что Intel готовит анонс Tiger Lake как раз на июль этого года.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: tiger lake, intel, acer, ноутбук, процессор
tiger lake, intel, acer, ноутбук, процессор
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