3DNewsНовости Hardwareинтересности из мира хай-текНовые гибкие аппараты на подходе: Huawei...
Новости Hardware

Новые гибкие аппараты на подходе: Huawei и Xiaomi разместили заказы на ультратонкое гибкое стекло

С последнего квартала 2018 года мы наблюдаем попытки производителей предложить новый формат складных смартфонов с гибкими дисплеями. В октябре 2018 года у нас появился первый такой аппарат в лице Royole Flexpai. В начале 2019 года на рынок вышли также решения от Samsung и Huawei. С тех пор список только растёт.

Многие складные устройства будут защищать изгибаемый экран с помощью ультратонкого гибкого стекла, и потому спрос на него увеличивается. Согласно последним сообщениям, Huawei и Xiaomi приобретают значительные объёмы такого ультратонкого гибкого стекла для продуктов с большим уровнем кривизны. Речь идёт о складных смартфонах или аппаратах, «завёрнутых» в экран.

Ультратонкое гибкое стекло (UTG) можно назвать оптимизированной версией полиимидной пленки (CPI). Первое поколение складных мобильных аппаратов (Samsung GALAXY Fold и Huawei Mate X) использовали именно CPI. Однако UTG более долговечный, относительно прочный, более тонкий и изгибаемый материал. В настоящее время Huawei предлагает два поколения складных смартфонов. В последнем, Huawei Mate Xs, используется уже UTG наряду с другими улучшениям.

Xiaomi же пока не предложила рынку своё видение складных аппаратов. Фактически, Xiaomi Mi MIX Alpha, который не является складным смартфоном, всё ещё не поступил на рынок. MIX Alpha — это концептуальный флагман, в котором используется гибкий экран AMOLED от Visionox, огибающий корпус со всех сторон. Этот смартфон также использует уникальную технологию склеивания стекла.

В настоящее время нет новостей о следующем поколении Mate X или MIX Alpha. Однако, если верить сообщению, что обе компании размещают заказы на UTG, вполне возможно, что-то действительно готовится. Рыночная привлекательность следующего складного смартфона будет определённо выше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G показался в Geekbench
Инсайдер поделился подробностями о складном Apple iPhone
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
IPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат 120-Гц дисплеи и более тонкие корпуса
Смартфон Honor X10 Pro получит 6,53" дисплей формата Full HD+
Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: huawei, xiaomi, гибкий дисплей, гибкая электроника, смартфон
huawei, xiaomi, гибкий дисплей, гибкая электроника, смартфон
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами 176
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic 168
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 135
«Этого слишком мало»: директор дилогии Ori о SSD-накопителе в PS5 и Xbox Series X 110

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Игрок потратил 2 года на воссоздание Чернобыля в Minecraft — результат впечатляет
Смартфон Motorola Edge Lite получит 6,7"-дисплей Full HD+ и квадрокамеру
Видео: диспетчер задач Windows может показать мультфильм, но нужен Threadripper 3990X
Назначен главный конструктор по разработке пилотируемого корабля «Орёл»
Larian Studios: о количестве контента в раннем доступе Baldur's Gate 3, механике D&D и прочем 2 ч.
Пазл-платформер о Земле после апокалипсиса The Great Perhaps выйдет на консолях 10 июля 5 ч.
Недостаточно интеллектуальна: Google свернёт службу по автоматической печати фото 7 ч.
Видеорассказ Insomniac об SSD, DualSense, 3D-звуке и прочем в Ratchet & Clank для PS5 9 ч.
Новая статья: Valorant — желание быть лучше. Рецензия 18 ч.
Google запустила сервис Keen — потенциального конкурента Pinterest 24 ч.
В поисках родителей: красивый приключенческий экшен Legends of Ethernal выйдет на всех платформах осенью 24 ч.
Warner Bros. бесплатно отдаёт копию файтинга Injustice: Gods Among Us на ПК, PlayStation 4 и Xbox 20-06 16:24
Apple уже минимум 5 раз отклонила приложение Facebook Gaming для iOS 20-06 16:19
Новая статья: Gamesblender № 470: CD Projekt снова перенесла Cyberpunk 2077, а EA показала Star Wars: Squadrons 20-06 15:06
Новые гибкие аппараты на подходе: Huawei и Xiaomi разместили заказы на ультратонкое гибкое стекло 3 ч.
Apple скоро представит мощную Apple TV с геймпадом и ставкой на игры 5 ч.
В настольном варианте AMD Renoir сможет предложить поддержку PCI Express x16 для видеокарты 9 ч.
Honor готовит новый смартфон с 90-Гц дисплеем и модель с экраном 720p 9 ч.
Samsung выпустит недорогой смартфон Galaxy M01s на платформе MediaTek Helio 10 ч.
Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода 10 ч.
Подтверждено наличие мощного аккумулятора в планшете Samsung Galaxy Tab S7+ 11 ч.
Huawei получит право построить в окрестностях Кембриджа исследовательский центр 11 ч.
Белый дом решил отказаться от участка кабеля PLCN между США и Гонконгом из-за возможного кибершпионажа со стороны Китая 18 ч.
GIGABYTE R292: 4-сокетные серверы для Intel Xeon Cooper Lake 21 ч.