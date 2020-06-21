Новые гибкие аппараты на подходе: Huawei и Xiaomi разместили заказы на ультратонкое гибкое стекло

С последнего квартала 2018 года мы наблюдаем попытки производителей предложить новый формат складных смартфонов с гибкими дисплеями. В октябре 2018 года у нас появился первый такой аппарат в лице Royole Flexpai. В начале 2019 года на рынок вышли также решения от Samsung и Huawei. С тех пор список только растёт.

Многие складные устройства будут защищать изгибаемый экран с помощью ультратонкого гибкого стекла, и потому спрос на него увеличивается. Согласно последним сообщениям, Huawei и Xiaomi приобретают значительные объёмы такого ультратонкого гибкого стекла для продуктов с большим уровнем кривизны. Речь идёт о складных смартфонах или аппаратах, «завёрнутых» в экран.

Ультратонкое гибкое стекло (UTG) можно назвать оптимизированной версией полиимидной пленки (CPI). Первое поколение складных мобильных аппаратов (Samsung GALAXY Fold и Huawei Mate X) использовали именно CPI. Однако UTG более долговечный, относительно прочный, более тонкий и изгибаемый материал. В настоящее время Huawei предлагает два поколения складных смартфонов. В последнем, Huawei Mate Xs, используется уже UTG наряду с другими улучшениям.

Xiaomi же пока не предложила рынку своё видение складных аппаратов. Фактически, Xiaomi Mi MIX Alpha, который не является складным смартфоном, всё ещё не поступил на рынок. MIX Alpha — это концептуальный флагман, в котором используется гибкий экран AMOLED от Visionox, огибающий корпус со всех сторон. Этот смартфон также использует уникальную технологию склеивания стекла.

В настоящее время нет новостей о следующем поколении Mate X или MIX Alpha. Однако, если верить сообщению, что обе компании размещают заказы на UTG, вполне возможно, что-то действительно готовится. Рыночная привлекательность следующего складного смартфона будет определённо выше.