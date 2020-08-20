Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров

Компания Google расширила функциональность сервиса Google Карты, добавив возможность мониторинга лесных пожаров практически в реальном времени. В прошлом году функция тестировалась в штате Калифорния. Теперь мониторинг пожаров с помощью карт Google стал доступен на всей территории США.

Инструмент может отображать границы и площадь возгорания, сообщать информацию о направлении огня, рассказывать о закрытых автомобильных дорогах, а также может указать оптимальный путь для эвакуации.

В компании отмечают, что разработка нового сервиса направлена на спасение жизней людей, которые находятся в непосредственной близости с очагом возгорания и на пути распространения огня. Также отмечается потенциальная польза для аварийно-спасательных служб, которые занимаются тушением и ликвидацией последствий природных пожаров.

Используя данные со спутников NOAA GOES, которые обрабатываются серверами Google Earth Engine, компания создает цифровой многоугольник, чтобы представить приблизительную область воздействия лесного пожара в поиске и на картах Google. Красные точки на изображении отображают области, охваченные огнём. Информация о ситуации обновляется каждый час.

Как уже говорилось выше, на данный момент мониторинг работает только на территории США. Однако компания собирается в обозримом будущем развернуть его и в других странах.