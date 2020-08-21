«Такая же картинка»: пользователей не впечатлило добавление трассировки лучей в WoW: Shadowlands

На днях Blizzard Entertainment добавила на тестовые серверы World of Warcraft: Shadowlands технологию трассировки лучей. Пользователи сразу же принялись её тестировать и демонстрировать результаты. Игрок под псевдонимом Ahabraham выложил на Reddit подборку скриншотов с разными настройками рейтрейсинга. Комментаторов увиденное не впечатлило. Отдельные люди посчитали, что визуальная составляющая совсем не изменилась.

В качестве примера ниже приведены скриншоты из подборки Ahabraham. На одном из них показана включённая технология трассировки лучей максимально возможного качества в WoW: Shadowlands, а второй скриншот сделан без неё.

Действительно, на опубликованных изображениях разница не ощущается. Качество теней и освещение никак не изменились. Похожим образом обстоит ситуация с изображениями, которыми поделился сайт Wccftech. Скриншоты, где показывается значимая часть разных локаций, кажутся одинаковыми, и результат работы трассировки лучей на них незаметен. В World of Warcraft: Shadowlands рейтрейсинг ощущается только в тёмных помещениях, где присутствуют локальные источники света. В таких условиях видно, как технология улучшает реалистичность и качество отбрасываемых теней.

Скриншоты WoW: Shadowlands

Один из пользователей на Reddit отметил, что Blizzard, возможно, ещё только тестирует трассировку лучей и с релизом WoW: Shadowlands, который состоится в четвёртом квартале 2020 года, ситуация улучшится.