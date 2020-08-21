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«Такая же картинка»: пользователей не впечатлило добавление трассировки лучей в WoW: Shadowlands

На днях Blizzard Entertainment добавила на тестовые серверы World of Warcraft: Shadowlands технологию трассировки лучей. Пользователи сразу же принялись её тестировать и демонстрировать результаты. Игрок под псевдонимом Ahabraham выложил на Reddit подборку скриншотов с разными настройками рейтрейсинга. Комментаторов увиденное не впечатлило. Отдельные люди посчитали, что визуальная составляющая совсем не изменилась.

В качестве примера ниже приведены скриншоты из подборки Ahabraham. На одном из них показана включённая технология трассировки лучей максимально возможного качества в WoW: Shadowlands, а второй скриншот сделан без неё.

С трассировкой лучей

Без трассировки лучей

Действительно, на опубликованных изображениях разница не ощущается. Качество теней и освещение никак не изменились. Похожим образом обстоит ситуация с изображениями, которыми поделился сайт Wccftech. Скриншоты, где показывается значимая часть разных локаций, кажутся одинаковыми, и результат работы трассировки лучей на них незаметен. В World of Warcraft: Shadowlands рейтрейсинг ощущается только в тёмных помещениях, где присутствуют локальные источники света. В таких условиях видно, как технология улучшает реалистичность и качество отбрасываемых теней.

Скриншоты WoW: Shadowlands
wow-shadowlands-ray-traced-shadows3-1480x416.jpg
Смотреть все изображения (7)
wow-shadowlands-ray-traced-shadows-off-1-1480x833.jpg
wow-shadowlands-ray-traced-shadows-off-2-1480x833.jpg
wow-shadowlands-ray-traced-shadows-OFF3-1480x833.jpg
wow-shadowlands-ray-traced-shadows-ON1-1480x833.jpg
wow-shadowlands-ray-traced-shadows-on2-1480x833.jpg
wow-shadowlands-ray-traced-shadows-ON3-1480x833.jpg
Смотреть все
изображения (7)

Один из пользователей на Reddit отметил, что Blizzard, возможно, ещё только тестирует трассировку лучей и с релизом WoW: Shadowlands, который состоится в четвёртом квартале 2020 года, ситуация улучшится.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG,
Теги: world of warcraft: shadowlands, world of warcraft, activision blizzard, mmorpg
world of warcraft: shadowlands, world of warcraft, activision blizzard, mmorpg
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