Microsoft решила отсудить права на бренд Minecraft в России, где он принадлежит «Коломенскому молоку»

Забавная ситуация сложилась с брендом Minecraft в России. Как передаёт РБК, в нашей стране им владеет компания, которая принадлежит производителю «Коломенское молоко». Он хотел выпускать под именем известной игры детские напитки из сока с сывороткой. Microsoft, естественно, такое положение дел не устраивает. Корпорация подала в суд и намерена получить бренд в свою собственность на территории России.

В 2014 году Microsoft выкупила студию Mojang за 2,5$ млрд и получила во владение её интеллектуальную собственность — всемирно популярную игру Minecraft. Примерно в тот же период ООО «Сити» зарегистрировало одноимённый торговый знак не территории России. Упомянутое юридическое лицо принадлежит производителю «Коломенское молоко», который сейчас и владеет брендом Minecraft. Его планировали использовать при изготовлении детских напитков из сока с сывороткой, однако эту линейку продукции так и не запустили.

В 2014 году «Коломенское молоко» обращалось к Microsoft с предложением о сотрудничестве. Компания предлагала выпускать молочную продукцию под брендом Minecraft. Однако тогда она не получила ответа и решила зарегистрировать товарный знак.

Сейчас Microsoft и Mojang оформили в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Сити». Корпорация намерена заполучить бренд в свои руки на территории России. Ранее она уже требовала уступить торговый знак через консалтинговую фирму McKinsey. Тем временем представитель «Коломенского молока» заявил, что компания готова отдать права на бренд, если этого потребует суд.