Представлены Huawei FreeBuds Studio — беспроводные наушники с динамическим шумоподавлением и студийным качеством звука

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Компания Huawei Consumer Business Group представила первые беспроводные полноразмерные наушники в своём семействе аудиотехники. Модель под названием Huawei FreeBuds Studio обладает студийным качеством звука и широким частотным диапазоном для его точной передачи.

Huawei FreeBuds Studio отличаются кастомизированным драйвером диафрагмы. Четырёхслойная композитная диафрагма размером 40 мм обеспечивает звучание в диапазоне частот от 4 до 48 кГц. HD-аудиокодек с форматом декодирования L2HC работает со скоростью до 960 Кбит/с, что позволяет передавать оригинальное звучание с высокой детализацией.

Благодаря инновационной двухслойной звукоизоляционной структуре и технологии интеллектуального активного шумоподавления наушники нейтрализуют шумы громкостью до 40 дБ. Встроенный IMU-датчик и система микрофонов позволяют точно распознавать окружающие звуки и автоматически изменять уровень шумоподавления в зависимости от условий окружающей среды. Режим звукопроницаемости и режим усиления голоса позволяют пользователю оставаться на связи с внешним миром или общаться, не снимая наушников. Новая система уменьшения шума с шестью микрофонами с высокой точностью определяет голоса, эффективно выделяя их и убирая посторонний шум.

Huawei FreeBuds Studio выполнены из высококачественных материалов. Амбушюры Huawei FreeBuds Studio из искусственной кожи обеспечивает отличную звукоизоляцию и комфорт. Наклон оголовья наушников увеличен до 150 градусов для более удобной посадки. Двойная антенна обеспечивает всенаправленное покрытие сигнала на 360 градусов, определяя и автоматически переключаясь на антенну с более сильным сигналом, гарантируя стабильное Bluetooth-подключение и воспроизведение аудио без задержек.

Продолжительность автономной работы Huawei FreeBuds Studio при выключенном режиме активного шумоподавления составляет до 24 часов и до 20 часов при включённой функции активного шумоподавления. Всего 10 минут быстрой зарядки наушников достаточно для 5 часов прослушивания музыки с включённым шумоподавлением или 8 часов, если эту функцию отключить.

Huawei FreeBuds Studio поступят в продажу в ноябре по цене 299 евро.