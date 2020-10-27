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Новая короткометражка Apex Legends о следующей легенде, способной управлять временем

Electronic Arts и Respawn Entertainment выпустили следующую короткометражку из цикла «Истории из внешних земель». Она посвящена новой легенде, которая будет известна в игре под именем Хорайзон, и рассказывает трогательную историю учёной и матери.

Ролик представлен как сказочный рассказ матери своему любимому сыну. Блестящий астрофизик Мэри Сомерс излагает свою историю под видом сказки. Зритель же видит, что произошло на самом деле. Согласно короткометражке, доктор Сомерс была нанята правительством планеты Олимп для разрешения катастрофического энергетического кризиса.

Поиск ответов привёл Хорайзон и её робота-компаньона на край вселенной, к одной из чёрных дыр, чтобы получить уникальные кристаллы. Перед тем как покинуть дом, Мэри пообещала сыну, что вернётся. На деле всё пошло несколько иначе: другой участник миссии, получив запас брантиума, бросил Мэри Сомерс в чёрной дыре… Однако Хорайзон не сдалась: она использовала полученный кристалл, чтобы сбежать из космической ловушки. Вернулась на Олимп героиня 87 лет спустя, уже после смерти сына. Но, похоже, она получила некоторые знания о природе времени и гравитации и всё ещё надеется встретиться с сыном в прошлом.

Королевская битва Apex Legends доступна бесплатно на Xbox One, PS4 и ПК (в Origin). С началом 7-го сезона она также появится в Steam. Запуск версии для Nintendo Switch отложен до следующего года: разработчики хотят больше времени, чтобы предложить игрокам максимально качественное окружение. Следующий сезон также обещает новую карту: первый этап развернётся на Олимпе, а затем бои переместятся на Край света. Каньон Кингс в 7-м сезоне не входит в последовательность карт, но игроки туда ещё вернутся.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: apex legends, respawn entertainment, electronic arts, шутер, королевская битва
apex legends, respawn entertainment, electronic arts, шутер, королевская битва
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