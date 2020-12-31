Apple удалила из китайского App Store 39 тыс. игр и 7 тыс. приложений, не получивших правительственную лицензию

Компания Apple в четверг удалила из китайского App Store 39 тыс. платных игр в связи с ужесточением требований местных властей к содержанию таких приложений. Об этом сообщило информационное агентство Reuters, ссылающееся на исследовательскую компанию Qimai. Указывается, что в числе удалённых проектов оказались популярные Assassin’s Creed Identity и NBA 2K20.

По данным исследовательской фирмы, только 74 из 1500 самых популярных платных игр пережили «чистку» в китайском App Store.

Указывается, что ранее в этом году Apple дала издателям игр время до 31 июля, чтобы те предоставили данные о получении государственной лицензии, дающей им право продавать свои приложения в App Store. Позже компания продлила время предоставления лицензии до 31 декабря.

Сообщается, что вместе с 39 тыс. игр «под нож» также попали 7000 различных программных приложений. Агентству Reuters пока не удалось получить комментарий компании.