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Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер (Shannon Walker) сравнила впечатления от полётов на Crew Dragon и российском «Союзе». Девушка заявила, что не нашла серьёзных отличий между кораблями, но посадка на Crew Dragon показалась ей «немного мягче». Об этом пишут РИА Новости.

Источник: Джоел Ковски, NASA

Источник: Джоел Ковски, NASA

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки у них разный, не хуже и не лучше, просто разный. То же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе"», — рассказала Уолкер.

Первый пилотируемый запуск Crew Dragon состоялся в ноябре 2020 года. Тогда в капсуле на станцию отправились четверо космонавтов: Майкл Хопкинс (Michael Hopkins), Виктор Гловер (Victor Glover), Шеннон Уокер (Shannon Walker) и японский астронавт Соити Ногучи (Soichi Noguchi). Весь экипаж успешно вернулся на Землю 2 мая.

Второй пилотируемый запуск Crew Dragon состоялся 24 апреля. Он доставил на станцию четверо космонавтов. Согласно плану, команда проведёт на орбите около шести месяцев.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, crew dragon, союз, космический корабль
spacex, crew dragon, союз, космический корабль
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