Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер (Shannon Walker) сравнила впечатления от полётов на Crew Dragon и российском «Союзе». Девушка заявила, что не нашла серьёзных отличий между кораблями, но посадка на Crew Dragon показалась ей «немного мягче». Об этом пишут РИА Новости.

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки у них разный, не хуже и не лучше, просто разный. То же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе"», — рассказала Уолкер.

Первый пилотируемый запуск Crew Dragon состоялся в ноябре 2020 года. Тогда в капсуле на станцию отправились четверо космонавтов: Майкл Хопкинс (Michael Hopkins), Виктор Гловер (Victor Glover), Шеннон Уокер (Shannon Walker) и японский астронавт Соити Ногучи (Soichi Noguchi). Весь экипаж успешно вернулся на Землю 2 мая.

Второй пилотируемый запуск Crew Dragon состоялся 24 апреля. Он доставил на станцию четверо космонавтов. Согласно плану, команда проведёт на орбите около шести месяцев.