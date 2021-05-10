Apple подала в суд на ФАС России, чтобы оспорить штраф на $12 миллионов

Компания Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы России чтобы оспорить штраф в $12 миллионов, выписанный за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

Согласно судебной карте, компания подала заявление 7 мая. Предварительное заседание о наличии оснований для рассмотрения исковых требований пройдёт 21 июня. В иске указано, что приложены необходимые документы, но детали не уточняются.

Apple хочет оспорить штраф, назначенный по жалобе «Лаборатории Касперского», которая утверждает, что компания злоупотребляла своим положением на рынке. ФАС установила, что после выпуска iOS 12 смартфоны продавались с предустановленным приложением родительского контроля Screen Time, которое использовало технические возможности, недоступные конкурентам.