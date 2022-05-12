Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch, но в продажу они поступят только осенью

Несколько недель назад появилась информация о том, что Google готовится выпустить фирменные смарт-часы. Теперь же IT-гигант подтвердил существование Pixel Watch. Однако нынешний анонс нельзя назвать полноценным, поскольку устройство появится на рынке не раньше осени и производитель не стал раньше времени раскрывать все подробности.

С точки зрения внешнего облика Pixel Watch не выглядят чем-то удивительным. Часы ожидаемо получили круглый дисплей, который помещён в корпус из переработанной стали. Рядом с колёсиком на боковой поверхности корпуса расположилась физическая кнопка, являющаяся одним из элементов управления гаджетом. Умные часы Google будут поставляться с фирменными сменными ремешками с оригинальной системой крепления.

Pixel Watch работают под управлением «улучшенной» версии Wear OS 3 с «обновлённым пользовательским интерфейсом», который включает в себя улучшенную навигацию и умные уведомления. Что касается программного обеспечения, то новинка получит поддержку фирменных приложений Google, а также будет тесно интегрирована с системой мониторинга Fitbit. Сообщается о поддержке функции Emergency SOS, которая позволяет быстро связаться с доверенным лицом или экстренной службой в случае необходимости.

Очевидно, что Pixel Watch призваны помочь Google в продвижении на рынке собственной экосистемы. Поддержка фирменных приложений, таких как Google Карты, Google Home, Google Ассистент, а также интеграция с платформой Fitbit, делает устройство более привлекательным для потенциальных покупателей. К сожалению, на данном этапе Google не раскрыла всех характеристик гаджета, а также не озвучила его розничную стоимость. Очевидно, это будет сделано ближе к официальному запуску новинки позднее в этом году.