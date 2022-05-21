Evil Dead: The Game — кандарийская резня чем попало. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Saber Interactive, Boss Team Games Издатель в России Нет Разработчик Saber Interactive Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4590 3,3 ГГц / AMD FX-8350 4,0 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 270, 12 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11, учётная запись в Epic Games Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700 3,6 ГГц / AMD Ryzen 2600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5600 XT Дата выхода 13 мая 2022 года, дата выхода на Nintendo Switch будет объявлена позже Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на PS5

Как же приятно вновь окунуться в гротескный мир Evil Dead с его вычурно карикатурными героями, гиперболизировано плоским (но таким родным) юмором и, конечно, абсолютным Злом в качестве главного антагониста. И асимметричный игровой процесс на поверку идеально попадает в настроение вселенной «Зловещих мертвецов», где группа людей канонично противостояла потустороннему противнику, значительно превосходящему их своей паранормальной мощью. Правда, точное попадание в антураж и обилие отсылок к культовой классике составляют даже не половину успеха — концепцию необходимо грамотно реализовать, да ещё и так, чтобы корневой процесс не надоел так же стремительно, как погибнет любой второстепенный персонаж серии, отбившийся от группы. Evil Dead: The Game отчасти реализует свой потенциал, однако всё же спотыкается о некоторые спорные нюансы. Но давайте обо всём по порядку.

⇡#Битва за Книгу мёртвых

Стержневой игровой режим Evil Dead: The Game — «Выживший против демона», где команда людей, состоящая из героев фильмов и сериала, противостоит кандарийскому демону. Управляют всеми действующими лицами игроки (возможность играть совместно и против ИИ также имеется) в формате «четверо на одного». Впрочем, численное преимущество всё равно на стороне абсолютного Зла — карта кишит дедайтами, одержимыми скелетами или другими представителями армии тьмы.

В этой заварушке у выживших и демона есть определённые цели — естественно, противоположные друг другу. Выжившим для начала необходимо разыскать фрагменты карты, тогда как демон ищет самих выживших или, думая наперёд, строит козни на будущих точках интереса людей. Ведь, когда карта будет собрана, команда человечества обязательно прибудет сюда, чтобы добыть кандарийский кинжал и заполучить потерянные страницы из Некрономикона. И в этот момент уже начинается гарантированное лобовое столкновение, где все стороны будут остервенело сражаться за то, чтобы помешать противоборствующей силе.

Предпоследняя остановка выживших — уничтожение Тёмных. Но если и создатели Некрономикона падут, то демону останется только одно — аннигилировать легендарный гримуар или же, как вариант, всех противников, что будут до последнего защищать зловещую книгу от уничтожения. Иронично, не правда ли?

⇡#Эш и команда против зловещих мертвецов

Для спасения мира людям не помешает собрать крепкий состав! Представители человечества делятся на несколько классов: лидеры, воины, охотники и помощники. У каждой роли, само собой, своё предназначение в партии и свой специальный активный навык. Подлатать раны союзников во временной исцеляющей зоне может Шерил Уильямс; временно, но зато полностью заблокировать входящий урон под силу Генриху Рыжему; а Эд Гетли (второстепенный герой из «Зловещих мертвецов 2», если вы вдруг забыли, что немудрено) может активировать особый фонарь, свет которого временно обезвредит ловушки, оставленные коварным демоном.

А, например, версия Эшли Уильямса из сериала, обосновавшаяся в классе лидеров, обладает особой аурой, повышающей урон союзников и замедляющей рост шкалы страха (к ней мы ещё вернёмся). Примечательно, что харизматичный Эш представлен в каждом из классов — в визуальной ипостаси из каждого этапа своей буйной фильмографии. Забавная деталь.

А вот играть за выживших не слишком-то интересно. Команда перемещается по карте, выполняя квестовые задачи, попутно собирая экипировку и разнообразные расходные предметы, что должны помочь в неравной битве со Злом. Также людям регулярно предстоит отстреливаться и отбиваться от толп нежити и справляться (или не справляться) с кознями, что уготовит для них кандарийский демон. Первые две или три партии шаблон способен увлечь, но уже к четвёртой начинает одолевать беспросветная скука.

А вот строить козни в роли демона, не в пример игровому процессу за людей, невероятно задорно и увлекательно. Классов здесь всего три — полководец, кукловод и некромант. Принципиальная разница заключается в нежити, что заполонит карту (у полководца, например, это гниющие дедайты, а у некроманта — похрустывающие костьми скелеты), а также в особом навыке, так или иначе усиливающем наших миньонов. И, конечно, главная черта каждого из классов — облик босса, которым мы будем наводить ужас на жалких людишек! Злой Эш некромантов в этой компании выглядит самой примечательной опцией, хотя и безымянный кукловод с Генриеттой полководцев вполне эффективны в бою.

План действий у нечисти варьируется от сессии к сессии. Иногда, почуяв лёгкую добычу, имеет смысл попробовать уничтожить или хотя бы основательно потрепать вражескую команду, вселившись в автомобиль, прислужника, дерево или даже в кого-то из выживших. Правда, трюк сработает, только если шкала страха потенциальной жертвы достигнет определённого порога. Также можно придерживаться выжидательной тактики и вместо ошалелого поиска (с видом из глаз демонической сущности — прямо как в фильмах!) отбившихся членов команды, подкопить адской энергии и как следует укрепиться ловушками на месте, где точно случится очная встреча (например, у кандарийского кинжала).

И, конечно, стоит как следует подготовиться к битве, повысив уровень угрозы. На каждой ступени этого показателя мы можем улучшить или открыть одну из особенностей. Например, возможность создавать порталы, из которых будут вторгаться в мир смертных дополнительные воины тьмы. Не будет лишним усилить эффект одержимости, чтобы, вселившись, дольше оставаться в сосуде и наносить больше урона. И, конечно, самая интересная опция — возможность воплотиться в виде босса с особым набором способностей, что вполне могут если не низвергнуть команду выживших целиком, то уж точно задать этим ребятам дьявольскую трёпку.

Увы, даже игра за Зло не обладает бездонным потенциалом. Спустя десяток-другой партий за любую из команд, опробовав все имеющиеся классы, испытав все возможные тактики и получив изрядную порцию фансервиса, внезапно осознаешь, что в игре невероятно мало, собственно, игрового наполнения. Набор ситуаций и арсенал довольно скудны, способности разных героев так или иначе дублируют другу друга, да и система общего прогресса откровенно непродуманная.

Игрок получает некоторое количество баллов после матча (за победу — больше, конечно же), которые можно вложить в развитие определённого класса. Уровни стоят дорого, да и за матчи в конкретной роли увеличиваются крайне неторопливо. А главное — сами улучшения, направленные на процентные и численные улучшения разных параметров, вынуждают играть только за определённый класс / героя. Страшно представить, сколько уйдёт времени, чтобы полностью прокачать хотя бы двоих. Хотя, думаю, мало кто действительно станет это проверять.

Вдобавок чем дольше играешь в Evil Dead: The Game, тем очевиднее становится её довольно причудливый баланс. Как правило, у выживающих едва ли есть шанс победить демона. Кандариец практически на любом этапе партии нещадно рвёт в клочья команду людей. И лишь редкий состав, — опытный и укомплектованный нужными персонажами, — сможет одолеть злыдня. И это, конечно, слабо мотивирует продолжать играть, особенно учитывая солидную продолжительность матчей — в среднем, по полчаса.

К сожалению, вместо дополнительных режимов сетевой игры или увеличения вариативности в основном режиме, разработчики зачем-то решили добавить в Evil Dead: The Game одиночную игру. Получилось, честно говоря, неоднозначно. Перед нами своеобразные реминисценции событий с больших и малых экранов с упором на выживание, контроль ресурсов, скорость реакции и способность переваривать многочисленные отсылки. Их здесь настолько много, что, кажется, сама суть одиночного режима заключена именно в них. И хотя иногда происходят действительно любопытные заварушки, как цельное игровое приключение этот придаток воспринимать сложно. Пять глав (вскоре добавят и шестую) играются довольно пресно и кажутся совершенно необязательными к прохождению. Кажется, не на то разработчики из Saber Interactive решили потратить свой запал...

Достоинства:

достоверно перенесённое настроение киновселенной «Зловещих мертвецов» в игровую реальность, с необходимыми отсылками и узнаваемыми героями;

местами любопытные нюансы классов выживших и демона;

играть за силы Зла весьма и весьма увлекательно…

Недостатки:

…а вот спасать мир от апокалипсиса в роли выживших далеко не так весело;

заметные странности и недоработки в балансе;

перегруженная система развития и невероятно долгий процесс прокачки;

неинтересный одиночный режим «задания».

Графика Стилизация под культовую серию определённо удалась — картинка жуткая, мрачная, местами гнусная (в положительном ключе, конечно). А вот немногочисленные локации лесов, болот, одиноких хижин и общего антуража американского захолустья, хоть и отвечают настроению исходного произведения, но в контексте игрового жанра и современного дизайна уровней выглядят чрезвычайно обыденно и ужасающе неоригинально. Скрашивает эту визуальную заурядность приятное разнообразие погодных условий — от густой непроглядной ночи, освещаемой тусклым отсветом Луны, до живописного момента окончания дня. Звук Жуткие, практически какофонические композиции идеально передают настроение гротескной и неуютной вселенной. Звуковой дизайн также вполне удался. В какие-то моменты умело создаётся напряжение, в другие — тревога или чувство опасности. Да и в пылу кровавой резни игра гремит ударами, дребезжит костьми, грохочет выстрелами и орёт бензопилой максимально убедительно. А вот довольно скромный набор коронных фразочек персонажей, циклично повторяющийся раз за разом, начинает утомлять уже после первого матча. Одиночная игра В одиночку можно попробовать режим «Выживший против демона», заручившись помощью ИИ-союзников (не самых глупых, но и не шибко сообразительных). А вот сыграть за кандарийского демона против оппонентов под управлением искусственного интеллекта, увы, не получится. Ещё предусмотрены одиночные мини-приключения — игровые интерпретации событий из киновселенной. Но их художественная и игровая ценность весьма незначительна. Коллективная игра А вот здесь можно вдоволь насладиться пугающей мощью демона, ужасать и уничтожать выживающих и наводить беспросветную тьму на мир смертных. Или же в компании четырёх игроков противостоять абсолютному злу. Жаль, серверы работают не совсем стабильно. Оценочное время прохождения Сетевая игра вполне может затянуть на несколько десятков часов, особенно если вам захочется прокачать все классы Зла / выживших. Но велика вероятность, что надоест Evil Dead: The Game куда быстрее. Средняя продолжительность партии в режиме «Выживший против демона» — около тридцати минут. Необязательные же главы одиночных заданий проходятся за час-полтора, учитывая провальные попытки. Общее впечатление Удачно пойманное созвучие антуража и концепции и радость от достоверного погружения в культовую вселенную соседствуют с достаточным количеством проблем в балансе и ощутимым недостатком игрового наполнения.

Оценка: 7,0/10

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