Жестокость, алкоголь и внутриигровые покупки: Forspoken оказалась не для детей

Портал Video Games Chronicle обратил внимание, что фэнтезийный экшен с открытым миром Forspoken от Luminous Productions и Square Enix получил возрастной рейтинг на территории Европы. В тексте возможны спойлеры.

Как стало известно, Pan European Game Information (PEGI) рекомендует Forspoken к ознакомлению лицам старше 18 лет. Такая классификация объясняется наличием в проекте жестокости, сквернословия и внутриигровых покупок.

Помимо прочего, Forspoken также содержит эпизод, во время которого главная героиня может заказать в баре алкогольные напитки, случайным образом (в том числе негативно) влияющие на характеристики.

По сюжету «потерявшая всё» девушка по имени Фрей Холланд переносится из Нью-Йорка в волшебную страну Атию. Героиня должна спасти жителей этого региона, узнать своё предназначение и вернуться домой.

Релиз Forspoken ожидается 11 октября текущего года на PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store) и PlayStation 5. По неподтверждённой информации, игру могут отложить и на 2023-й, но это зависит от Final Fantasy XVI.