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Видео: в новом трейлере файтинга DNF Duel показали режим аркады и выживания

Издательство Nexon совместно с Neople, Arc System Works (Guilty Gear Strive) и Eighting продолжает раскрывать режимы своего аниме-файтинга DNF Duel. Новый трейлер посвящён развлечениям для одного игрока.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как стало известно, одиночный/локальный режим DNF Duel включает три компонента: «Свободный бой», «Аркада» (с набиванием очков за прохождение битв) и «Выживание» (последовательные поединки до первой смерти).

Судя по описанию DNF Duel в Steam и PlayStation Store, к числу одиночных режимов принадлежит ещё и «Сюжет». Его вместе со всеми составляющими разработчики представили на прошлой неделе.

Создатели DNF Duel также уже показали тренировочный режим. Остались ещё мультиплеерные забавы («Рейтинговый матч», «Матч с игроком», «Рейтинг») и «Коллекция» (профиль игрока, библиотека повторов, галерея, глоссарий).

DNF Duel поступит в продажу 28 июня для PC (Steam), PS4 и PS5. В сервисе Valve предзаказы уже стартовали (3199 рублей), а на консолях Sony игру можно будет купить лишь после релиза.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, PlayStation,
Теги: dnf duel, neople, arc system works, eighting, nexon, файтинг
dnf duel, neople, arc system works, eighting, nexon, файтинг
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