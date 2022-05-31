Банк России поменял отношение к криптовалюте — теперь он допускает её использование для внешней торговли

Банк России изменил свою позицию по майнингу криптовалюты, а также использованию цифровых денег в качестве средства платежа. ЦБ допустил применение криптовалюты для платежей за пределами РФ, а также во внешней торговле. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности, в которой также приняла участие директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.

«Мы поменяли свою позицию по майнингу, а также допускаем использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны», — цитирует Reuters заявление Юдаевой.

Ранее Банк России выступал за полный запрет на проведение любых операций с криптовалютами на территории России из-за риска для финансовой стабильности страны, выступая оппонентом Минфина, предлагающего ввести регулирование криптовалют.

В конце апреля депутаты от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект «О майнинге в Российской Федерации», регулирующий выпуск цифровой валюты, объяснив его актуальность необходимостью вывода криптовалюты из «серой» зоны. Депутаты привели данные, о которых уже сообщалось ранее: гражданами РФ открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, в которых хранится криптовалюта на сумму более 10 трлн руб.