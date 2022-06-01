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Одной из премьер нового выпуска State of Play станет Horizon Call of the Mountain

Издательство Sony Interactive Entertainment в официальном микроблоге PlayStation раскрыло один из проектов, которые появятся в ближайшем выпуске информационной передачи State of Play.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Как стало известно, в рамках State of Play организаторы собираются дать зрителям посмотреть на Horizon Call of the Mountain — первую и пока единственную игру для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2.

Ранее сообщалось, что Horizon Call of the Mountain предложит взять на себя роль совершенно нового персонажа (Элой в игре тоже будет). Также обещают «потрясающую графику» и небывалое чувство погружения.

Предстоящий выпуск State of Play начнётся 3 июня в 1:00 по московскому времени. На получасовом шоу будут «захватывающие анонсы» от сторонних разработчиков и показ игр для PlayStation VR2.

По неподтверждённой информации, запуск PlayStation VR2 состоится в начале 2023 года. К старту VR-шлема Sony Interactive Entertainment готовит более 20 игр, на которые компания сейчас тратит «значительную сумму денег».

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Рубрики: Новости Software, игры, Приключение, 3D-технологии, PlayStation,
Теги: horizon call of the mountain, guerrilla games, firesprite games, sony interactive entertainment, приключение, state of play
horizon call of the mountain, guerrilla games, firesprite games, sony interactive entertainment, приключение, state of play
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