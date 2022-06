Одной из премьер нового выпуска State of Play станет Horizon Call of the Mountain

Издательство Sony Interactive Entertainment в официальном микроблоге PlayStation раскрыло один из проектов, которые появятся в ближайшем выпуске информационной передачи State of Play.

Как стало известно, в рамках State of Play организаторы собираются дать зрителям посмотреть на Horizon Call of the Mountain — первую и пока единственную игру для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2.

Ранее сообщалось, что Horizon Call of the Mountain предложит взять на себя роль совершенно нового персонажа (Элой в игре тоже будет). Также обещают «потрясающую графику» и небывалое чувство погружения.

Предстоящий выпуск State of Play начнётся 3 июня в 1:00 по московскому времени. На получасовом шоу будут «захватывающие анонсы» от сторонних разработчиков и показ игр для PlayStation VR2.

По неподтверждённой информации, запуск PlayStation VR2 состоится в начале 2023 года. К старту VR-шлема Sony Interactive Entertainment готовит более 20 игр, на которые компания сейчас тратит «значительную сумму денег».