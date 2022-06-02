Китайский автоконцерн Geely вывел в космос первые собственные спутники — они помогут в навигации беспилотных машин

Китайский автоконцерн Zhejiang Geely Holding Group (Geely) вчера вывел на низкую околоземную орбиту первые девять собственных спутников — компания намерена создать сеть, обеспечивающую дополнительную точность при навигации автономного транспорта.

Разработанные и выпущенные самой компанией спутники GeeSAT-1 запущены с космодрома Сичан. В Geely рассчитывают, что к 2025 году на орбиту выведут ещё 63 спутника, а вся группировка будет насчитывать 240 аппаратов.

Как сообщают в Geely, помимо высокоточного позиционирования автономных машин, спутниковая сеть компании будет выполнять и другие коммерческие задачи вроде обеспечения коммуникационных сервисов в ходе Азиатских игр, проведение которых планируется в сентябре. Жизненный цикл спутников составляет порядка 5 лет, после этого они разрушатся в земной атмосфере без остатка.

Китай разрешил реализацию частных космических проектов в 2014 году, до этого отрасль в стране контролировалась военными. С тех пор коммерческие компании, многие из которых поддерживаются местными региональными властями, начали активную деятельность в секторе, большинство занялось разработкой и выпуском спутников, а остальные в основном пытаются строить небольшие ракеты, включая многоразовые варианты.

В плане на пятилетку с 2021 по 2025 годы Пекин обозначил намерение формирования интегрированной сети спутников для телекоммуникаций, дистанционного зондирования и навигации. Сегодня Китай уже имеет более 400 спутников на орбите, включая экземпляры, принадлежащие частным компаниям.