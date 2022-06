Blue Origin отправила New Shepard в пятый суборбитальный полёт с шестью космическими туристами

Суборбитальный корабль Blue Origin американской компании New Shepard совершил сегодня успешный суборбитальный полет с экипажем из шести человек на борту. Это был пятый полёт корабля с начала запусков и второй в 2022 году. Запуск New Shepard состоялся в 9:26 a.m. EDT (16:26 мск) с пусковой площадки Launch Site One в Западном Техасе в 40 км от Ван-Хорна.

В ходе полёта, длившегося немногим более 10 минут (10 мин и 5,53 с) корабль поднялся на высоту порядка 106 км, вполне достаточную, чтобы пассажиры оказались в состоянии невесомости. После этого New Shepard совершил посадку с использованием парашютов. Первоначально полёт New Shepard был намечен на 20 марта, но его пришлось перенести из-за технических проблем.

В составе экипажа на борту был первый постоянный клиент Blue Origin — инвестор ван Дик (Evan Dick), который летал на этом корабле в рамках миссии NS-19 в декабре 2021 года. Ещё один член экипажа — Катя Эчазаррета (Katya Echazarreta), бывший инженер Лаборатории реактивного движения. Как отметила Blue Origin, она стала первой женщиной мексиканского происхождения, побывавшей в космосе.

Среди других участников суборбитального полёта — пилот Хэмиш Хардинг (Hamish Harding), бразильский инженер Виктор Корреа Хеспанья (Victor Correa Hespanha), бизнесмен Джейсон Робинсон (Jaison Robinson) и Виктор Весково (Victor Vescovo), исследователь, покоривший одни из самых высоких гор в мире, а также являющийся мировым рекордсменом по одиночному погружению в Марианскую впадину.