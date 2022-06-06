Организаторы Summer Game Fest 2022 подтвердили ещё два показа и представили трейлер шоу

Организаторы Summer Game Fest 2022 раскрыли ещё две мировые премьеры церемонии открытия предстоящего цифрового фестиваля и представили трейлер мероприятия.

Напомним, до недавнего времени на Summer Game Fest 2022 были заявлены геймплейное демо The Callisto Protocol, новый показ Gotham Knights и презентация дебютной игры Frost Giant Studios.

Как стало известно, на открытии Summer Game Fest 2022 также представят Call of Duty: Modern Warfare 2 (прохождение одного из уровней кампании) и дополнение The Delicious Last Course к Cuphead (без подробностей).

Что касается трейлера Summer Game Fest 2022, то полутораминутный ролик демонстрирует целый ряд уже вышедших и ещё выходящих игр. Впрочем, появление в видео не гарантирует место на самом шоу.

Церемония открытия Summer Game Fest 2022 начнётся 9 июня в 21:00 по московскому времени. Ведущим двухчасового шоу выступит куратор фестиваля Джефф Кейли (Geoff Keighley).