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Разработчики Crypt of the NecroDancer анонсировали дополнение Synchrony и новую игру серии

Как и было обещано, 4 августа в 20:00 по московскому времени канадская студия Brace Yourself Games поделилась «суперсекретными» новостями о своей франшизе ритмических роглайков Crypt of the NecroDancer.

Источник изображений: Brace Yourself Games

Источник изображений: Brace Yourself Games

Первым анонсом оказалось масштабное дополнение Synchrony к Crypt of the NecroDancer. Аддон уже вышел в раннем доступе Steam, где продаётся за 157 рублей. Полноценный релиз ожидается не раньше четвёртого квартала.

Synchrony включает мультиплеер (кооперативный и соревновательный) на 8 игроков, трёх персонажей (Вой, Сузу, Кларнетта), полную поддержку модов (и встроенный портал модификаций), предметы, врагов, ловушки и многое другое.

Что касается второго анонса, то за ним скрывалась новая самостоятельная игра ритмической серии — Rift of the NecroDancer. Разработчики ограничились лишь тизером в конце трейлера Synchrony, поэтому подробностей нет.

Crypt of the NecroDancer доступна на PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. Игра предлагает путешествовать по случайно генерируемым подземельям и сражаться с монстрами, точно попадая в ритм.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: crypt of the necrodancer, rift of the necrodancer, brace yourself games, приключенческий экшен, роглайк
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