Разработчики Crypt of the NecroDancer анонсировали дополнение Synchrony и новую игру серии

Как и было обещано, 4 августа в 20:00 по московскому времени канадская студия Brace Yourself Games поделилась «суперсекретными» новостями о своей франшизе ритмических роглайков Crypt of the NecroDancer.

Первым анонсом оказалось масштабное дополнение Synchrony к Crypt of the NecroDancer. Аддон уже вышел в раннем доступе Steam, где продаётся за 157 рублей. Полноценный релиз ожидается не раньше четвёртого квартала.

Synchrony включает мультиплеер (кооперативный и соревновательный) на 8 игроков, трёх персонажей (Вой, Сузу, Кларнетта), полную поддержку модов (и встроенный портал модификаций), предметы, врагов, ловушки и многое другое.

Что касается второго анонса, то за ним скрывалась новая самостоятельная игра ритмической серии — Rift of the NecroDancer. Разработчики ограничились лишь тизером в конце трейлера Synchrony, поэтому подробностей нет.

Crypt of the NecroDancer доступна на PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. Игра предлагает путешествовать по случайно генерируемым подземельям и сражаться с монстрами, точно попадая в ритм.