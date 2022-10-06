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Facebook* изменила алгоритмы подбора контента в пользовательских лентах — теперь они станут более персонализированными

Социальная сеть Facebook* анонсировала важное обновление, благодаря которому пользователям станет проще решить, какой контент они желают видеть в своей ленте. С последними изменениями пользователи смогут отбирать более релевантные своим интересам посты.

Источник изображения: Facebook*

Источник изображения: Facebook*

Судя по публикации в блоге Meta*, обновления для Facebook* Feed действительно позволят сделать ленту более интересной и персонализированной. В частности, люди смогут выбрать «Показать больше» или «Показать меньше» под каждым постом в социальной сети. Благодаря этому, её алгоритмы позволят использовать подобную обратную связь для того, чтобы отбирать предпочтительный контент.

Каждый пост имеет рейтинг. Нажав «Показать больше», пользователь временно повышает этот рейтинг и рейтинг аналогичного контента. Нажав «Показать меньше», платформа временно снижает «ценность» контента. Рейтинг определяет, что именно пользователь видит в выдаче. Как сообщают в Meta*, это позволит сделать системы искусственного интеллекта социальной сети умнее и ответственнее.

Сначала пользователи будут время от времени видеть кнопки выбора непосредственно в своей выдаче. Facebook* намерена сделать функцию более привычной. Так или иначе, в любое время можно сделать соответствующий выбор, нажав на сопутствующее каждому посту трёхточечное меню.

Кроме того, компания позволит выбирать, какого типа контент пользователи хотят видеть в своей ленте в принципе. Например, теперь можно будет выбрать демонстрацию большего числа постов, опубликованных друзьями или членами семьи, и меньше постов, опубликованных группами.

Источник изображения: Facebook*

Источник изображения: Facebook*

Изменения появились в Facebook* после того, как принадлежащая той же Meta* социальная сеть Instagram* подверглась критике за демонстрацию слишком большого числа «рекомендованных» постов.

Пользователи уже начали получать возможность пользоваться нововведениями в выдаче Facebook*.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: ff, me, социальная сеть
ff, me, социальная сеть
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