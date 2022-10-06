Социальная сеть Facebook * анонсировала важное обновление, благодаря которому пользователям станет проще решить, какой контент они желают видеть в своей ленте. С последними изменениями пользователи смогут отбирать более релевантные своим интересам посты.

Судя по публикации в блоге Meta * , обновления для Facebook * Feed действительно позволят сделать ленту более интересной и персонализированной. В частности, люди смогут выбрать «Показать больше» или «Показать меньше» под каждым постом в социальной сети. Благодаря этому, её алгоритмы позволят использовать подобную обратную связь для того, чтобы отбирать предпочтительный контент.

Каждый пост имеет рейтинг. Нажав «Показать больше», пользователь временно повышает этот рейтинг и рейтинг аналогичного контента. Нажав «Показать меньше», платформа временно снижает «ценность» контента. Рейтинг определяет, что именно пользователь видит в выдаче. Как сообщают в Meta * , это позволит сделать системы искусственного интеллекта социальной сети умнее и ответственнее.

Сначала пользователи будут время от времени видеть кнопки выбора непосредственно в своей выдаче. Facebook * намерена сделать функцию более привычной. Так или иначе, в любое время можно сделать соответствующий выбор, нажав на сопутствующее каждому посту трёхточечное меню. Кроме того, компания позволит выбирать, какого типа контент пользователи хотят видеть в своей ленте в принципе. Например, теперь можно будет выбрать демонстрацию большего числа постов, опубликованных друзьями или членами семьи, и меньше постов, опубликованных группами. Изменения появились в Facebook * после того, как принадлежащая той же Meta * социальная сеть Instagram * подверглась критике за демонстрацию слишком большого числа «рекомендованных» постов. Пользователи уже начали получать возможность пользоваться нововведениями в выдаче Facebook * .