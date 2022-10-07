Плати, чтобы гоняться: «совершенно новая» структура кампании и другие подробности Need for Speed Unbound

Портал IGN в своём эксклюзивном материале поделился новыми подробностями гоночной аркады с открытым миром Need for Speed Unbound от издательства Electronic Arts и разработчиков из студии Criterion Games.

Напомним, события Need for Speed Unbound развернутся в городе Лэйкшор, где игрокам предстоит увиливать от копов и участвовать в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до главной уличной гонки — Гранд-заезда.

По словам творческого руководителя Кирана Кримминса (Kieran Crimmins), Unbound предложит «совершенно новую структуру кампании»: каждый заезд в игре предполагает вступительный взнос. Отбить ставку можно будет лишь в случае успеха.

Проведённые гонки будут повышать уровень заинтересованности полиции к главному герою. Унестись от преследования можно будет даже при целиком заполненной шкале розыска, но для этого надо знать «все стратегии».

Игра позволит контролировать, насколько агрессивными будут копы в тот или иной момент. Кроме того, разработчики добавили полицейский сканер и механику обнаружения, чтобы помочь геймерам при желании избежать встреч с законом.

NFS Unbound рассказывает историю двух друзей, оказавшихся по разные стороны закона из-за ограбления семейной автомастерской. Конечная цель игрока — отвоевать «бесценную машину» в Гранд-заезде.

«Мы стремимся дать игрокам почувствовать себя уличным гонщиком вне закона, делать безумные ставки и пережить взлёты и падения этой фантазии», — очертил основные задачи разработчиков Кримминс.

В мультиплеере Need for Speed Unbound игроки смогут путешествовать по миру, встречаться и «дурачиться» с друзьями. Сетевой режим будет включать систему баннеров, которая позволит похвастаться своими снимками и достижениями.

Кримминс также подтвердил, что Need for Speed Unbound получит после релиза ряд бесплатных контентных патчей с новыми функциями и занятиями. Подробностями поделятся уже скоро.

Помимо прочего, в Need for Speed Unbound обещают «самую глубокую систему вождения и лучшее управление» в истории гоночных игр Criterion, «крайне хитроумную симуляцию физики», а также 4K и 60 кадров/с на консолях.

Релиз NFS Unbound ожидается 2 декабря текущего года на PC (Steam, Origin, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Ранее Electronic Arts раскрыла системные требования и технические особенности ПК-версии.