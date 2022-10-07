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Плати, чтобы гоняться: «совершенно новая» структура кампании и другие подробности Need for Speed Unbound

Портал IGN в своём эксклюзивном материале поделился новыми подробностями гоночной аркады с открытым миром Need for Speed Unbound от издательства Electronic Arts и разработчиков из студии Criterion Games.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, события Need for Speed Unbound развернутся в городе Лэйкшор, где игрокам предстоит увиливать от копов и участвовать в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до главной уличной гонки — Гранд-заезда.

По словам творческого руководителя Кирана Кримминса (Kieran Crimmins), Unbound предложит «совершенно новую структуру кампании»: каждый заезд в игре предполагает вступительный взнос. Отбить ставку можно будет лишь в случае успеха.

Проведённые гонки будут повышать уровень заинтересованности полиции к главному герою. Унестись от преследования можно будет даже при целиком заполненной шкале розыска, но для этого надо знать «все стратегии».

Игра позволит контролировать, насколько агрессивными будут копы в тот или иной момент. Кроме того, разработчики добавили полицейский сканер и механику обнаружения, чтобы помочь геймерам при желании избежать встреч с законом.

Конкретных персонажей можно будет вызвать на гоночную дуэль (тоже придётся сделать денежную ставку)

Конкретных персонажей можно будет вызвать на гоночную дуэль (тоже придётся сделать денежную ставку)

NFS Unbound рассказывает историю двух друзей, оказавшихся по разные стороны закона из-за ограбления семейной автомастерской. Конечная цель игрока — отвоевать «бесценную машину» в Гранд-заезде.

«Мы стремимся дать игрокам почувствовать себя уличным гонщиком вне закона, делать безумные ставки и пережить взлёты и падения этой фантазии», — очертил основные задачи разработчиков Кримминс.

О способах дополнительной монетизации игры (например, боевой пропуск) пока не говорят

О способах дополнительной монетизации игры (например, боевой пропуск) пока не говорят

В мультиплеере Need for Speed Unbound игроки смогут путешествовать по миру, встречаться и «дурачиться» с друзьями. Сетевой режим будет включать систему баннеров, которая позволит похвастаться своими снимками и достижениями.

Кримминс также подтвердил, что Need for Speed Unbound получит после релиза ряд бесплатных контентных патчей с новыми функциями и занятиями. Подробностями поделятся уже скоро.

Репер A$AP Rocky получит в игре роль лидера в режиме Takeover Scene, где нужно отвоёвывать районы города

Репер A$AP Rocky получит в игре роль лидера в режиме Takeover Scene, где нужно отвоёвывать районы города

Помимо прочего, в Need for Speed Unbound обещают «самую глубокую систему вождения и лучшее управление» в истории гоночных игр Criterion, «крайне хитроумную симуляцию физики», а также 4K и 60 кадров/с на консолях.

Релиз NFS Unbound ожидается 2 декабря текущего года на PC (Steam, Origin, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Ранее Electronic Arts раскрыла системные требования и технические особенности ПК-версии.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Xbox, PlayStation,
Теги: need for speed unbound, criterion games, electronic arts, гоночная игра, аркада
need for speed unbound, criterion games, electronic arts, гоночная игра, аркада
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