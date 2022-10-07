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Google планирует продать более 8 млн смартфонов Pixel 7 — компания намерена удвоить продажи

Ранее на этой неделе компания Google официально представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Теперь же стало известно, что IT-гигант заказал производство более 8 млн устройств серии Pixel 7, сообщив поставщикам о намерении удвоить продажи собственных смартфонов в 2023 году относительно года текущего. Об этом пишет японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

В сообщении сказано, что помимо Pixel 7 и Pixel 7 Pro, Google заказала производство около 4 млн единиц более доступного смартфона, запуск которого запланирован на начало следующего года. Вероятнее всего, речь идёт об аппарате Pixel 7a. Согласно имеющимся данным, первые поставки новых смартфонов Google начнутся на следующей неделе, но планы компании относительно объёмов продаж выглядят весьма оптимистичными и делают её одним из немногих производителей, которые продолжают расти даже в условиях глобального экономического спада. По данным аналитической компании Canalys, глобальный рынок смартфонов сократился на 11 % и 9 % в первом и втором кварталах 2022 года соответственно.

Google стала более серьёзно относиться к направлению своего бизнеса, связанному с производством потребительских устройств, в прошлом году, когда был представлен собственный микропроцессор компании Tensor. Он использовался в смартфонах Pixel 6, которые стали «самыми продаваемыми» устройствами семейства Pixel за всю историю, о чём во время объявления финансовых результатов в апреле этого года сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

По данным Canalys, после запуска устройств Pixel 6 поставки смартфонов Google во второй половине 2021 года выросли почти на 130 % и составили около 6,2 млн единиц. При этом за аналогичный период годом ранее было реализовано только 2,7 млн устройств. В настоящее время устройства Google являются фактически единственной альтернативой аппаратам Apple на рынке США. В компании считают, что статус единственного производителя Android-смартфонов в США поможет компании стимулировать бизнес на домашнем рынке.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel 7, pixel 7 pro, google
pixel 7, pixel 7 pro, google
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