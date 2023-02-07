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Microsoft сегодня расскажет об интеграции ChatGPT в поисковик Bing и другие продукты

Корпорация Microsoft, которая недавно объявила многомиллиардные инвестиции в стартап OpenAI, разработавшего ИИ-чат-бот ChatGPT, сегодня вечером собирается провести некое мероприятие, главным образом посвящённое последствиям этой сделки.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Прямая трансляция из Редмонда, штат Вашингтон, где расположена штаб-квартира Microsoft, на предусматривается, но представители прессы получили свои приглашения на мероприятие, а потому будут оперативно делиться новостями. Презентация стартует в 21:00 по московскому времени. Официальных пояснений по поводу направленности мероприятия нет, но глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) подтвердил, что находится в Редмонде и очень взволнован фактом проведения данного мероприятия. Наверняка партнёры расскажут о новом этапе сотрудничества.

Предполагается, что Microsoft станет эксклюзивным партнёром OpenAI по предоставлению стартапу облачных мощностей, а взамен сможет интегрировать алгоритмы из ChatGPT в свой поисковую систему Bing и даже офисные приложения. На прошлой неделе уже появлялись свидетельства подготовки подобной интеграции в Bing.

Степень озабоченности растущей конкуренцией в сфере генеративного искусственного интеллекта хорошо иллюстрируется анонсом корпорацией Google своей альтернативы ChatGPT по имени Bard. Помимо этого на текущей неделе Google собирается провести своё мероприятие, посвящённое искусственному интеллекту, поэтому подобная «чехарда событий» лишь призвана подчеркнуть важность данного направления для программных гигантов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: openai, microsoft, chatgpt, искусственный интеллект, google
openai, microsoft, chatgpt, искусственный интеллект, google
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