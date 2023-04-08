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Have a Nice Death — «рогалик» среднего звена. Рецензия
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Играли на РС
Парк роглайков (да и роглайтов) всё расширяется — предлагаются проекты на любой вкус и запрос: от стремительной экшен-метроидвании Dead Cells до пошаговой карточной Slay the Spire, от космической одиссеи FTL: Faster Than Light до изометрического нарративного экшена Hades. И конечно, каждый проект старается подарить игроку что-то уникальное и захватывающее, какой-то особый неповторимый опыт, что выделит его на фоне прочих. Перед авторами Have a Nice Death определённо стояла такая же проблема, и их ответом было: мультипликационный стиль и сатира на офисную культуру.
⇡#Не лучший день для Смерти
На предприятии ЗАО «Смерть» неспокойно! Глава компании, сам Смерть, устав от рутины, передаёт свои полномочия по сбору человеческих жизней верхушке менеджеров — Скорбям. Но, получив в руки расширенные полномочия, те плюнули на техническое задание и устроили на Земле настоящий апокалипсис, стократно превысив все нормы и планы по умерщвлению смертных, лишь завалив Смерть бесконечной бумажной работой. Вернуть порядок в компанию можно лишь одним путём: одолеть Скорби в бою, а также разобраться с другими причастными, что посмели завалить своего босса лавиной бумажной волокиты.
На этом основной сюжет почти исчерпывается: несмотря на забавную вводную, развивается он крайне неохотно. Костяк же нарратива игры — второстепенные арки, связанные с разными персонажами, то переживающими проблемы с коллективом, то желающими поделиться подробностями своей личной жизни, то требующими лучших условий труда. Однако, в отличие от историй героев из той же Hades, здесь эти арки скорее для галочки — художественной пользы не наблюдается. Есть пара забавных линий (например, про забастовку работников предприятия и их довольно причудливые требования вроде бананового мороженого с солёными огурцами), но в целом следить за историями персонажей довольно скучно и, что важнее, не имеет особого смысла — на игровом процессе это практически никак не отразится.
Ставка на сатиру себя не оправдала. Шутки здесь преимущественно несмешные и эксплуатируют довольно затасканные байки и мемы из жизни офисных служащих. Да и умело пройти по грани в серьёзных темах ментального здоровья и эмоционального выгорания не получилось. Авторы, кажется, и сами это поняли, а потому снабдили игру соответствующим дисклеймером. Впрочем, смешнее это её не сделало.
⇡#Смерть против Скорбей
А вот боевая часть получилась увлекательнее: оружие эффектно кромсает врагов, перемещение по локациям сделано максимально лихо, да и темп схваток выдержан отлично. Сам же игровой процесс едва ли удивит бывалых поклонников «рогаликов»: Cмерти предстоит пройти четыре локации, в конце каждой из которых ожидает Скорбь — один из боссов, воплощающих собой войну, зависимости или… ужасную экологию.
По дороге к хозяину уровня предстоит пройти сквозь несколько «кабинетов», до краёв наполненных обычными и элитными врагами. Часть можно спокойно игнорировать, а с другими придётся схватиться на аренах, выход из которых — только через трупы мятежных подчинённых. Помимо боёв, в «кабинетах» можно всячески усилить Смерть перед сложным боем с боссом. Например, разжиться дополнительным проклятием или же получить возможность сменить проклятие при выборе. И конечно, найти оружие помощнее, запастись анимой (местная аптечка) или подкопить валюты, которую можно спустить на улучшения арсенала в мастерской или же на полезные покупки в магазине. А в иной комнате предстоит столкнуться со смертнеджерами (здешними мини-боссами) и получить ценную награду за победу.
Словом, есть где разгуляться, да и арсенал довольно обширный. Всё оружие делится на три типа: косы, куда входят разные вариации классического орудия Смерти, магические предметы, расходующие ману, и особые оружия из категории «плаща» с определённым временем восстановления после применения. И каких здесь только наименований не представлено: огромные кулаки, бьющие редко, но убийственно; самонаводящиеся пчёлы; ракетная установка; ливень булыжников и другие не менее причудливые опции. В первый час глаза буквально разбегаются от разнообразия, хочется открыть и попробовать всё.
Но спустя пару часов азарт подугаснет, ведь далеко не все из представленных опций удобны в использовании или же просто достаточно смертоносны, чтобы с успехом справляться со сложностями. Иные и вовсе кажутся балластом, добавленным шутки и общего количества ради. Это, вкупе с довольно непредсказуемой и довольно плохо поддающейся контролю системой случайной экипировки, делает бо́льшую часть забегов обречённой чуть ли не с самого начала.
Другая очевидная проблема Have a Nice Death — игра быстро приедается. Здесь нет тонны увлекательного игрового наполнения, как в Dead Cells или Hades, нет какой-то особой цели, чтобы вновь и вновь штурмовать кабинеты подчинённых. После первой же пробежки (а это займёт от шести до семи часов) пропадает хоть какой-то стимул идти дальше, что для «рогалика», сами понимаете, печально. Но это, впрочем, не отменяет того, что даже единственное короткое прохождение, скорее всего, окажется вполне весёлым. А иногда большего и не требуется.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 7,0/10
Have a Nice Death
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