Have a Nice Death — «рогалик» среднего звена. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Gearbox Publishing Разработчик Magic Design Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i3-6100 3,7 ГГц / AMD FX-8350 4,0 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 360, 2 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10/11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i3-8350K 4,0 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390 Дата выхода 22 марта 2023 года Возрастной ценз От 13 лет Локализация Текст Платформы PC, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на РС

Парк роглайков (да и роглайтов) всё расширяется — предлагаются проекты на любой вкус и запрос: от стремительной экшен-метроидвании Dead Cells до пошаговой карточной Slay the Spire, от космической одиссеи FTL: Faster Than Light до изометрического нарративного экшена Hades. И конечно, каждый проект старается подарить игроку что-то уникальное и захватывающее, какой-то особый неповторимый опыт, что выделит его на фоне прочих. Перед авторами Have a Nice Death определённо стояла такая же проблема, и их ответом было: мультипликационный стиль и сатира на офисную культуру.

⇡#Не лучший день для Смерти

На предприятии ЗАО «Смерть» неспокойно! Глава компании, сам Смерть, устав от рутины, передаёт свои полномочия по сбору человеческих жизней верхушке менеджеров — Скорбям. Но, получив в руки расширенные полномочия, те плюнули на техническое задание и устроили на Земле настоящий апокалипсис, стократно превысив все нормы и планы по умерщвлению смертных, лишь завалив Смерть бесконечной бумажной работой. Вернуть порядок в компанию можно лишь одним путём: одолеть Скорби в бою, а также разобраться с другими причастными, что посмели завалить своего босса лавиной бумажной волокиты.

На этом основной сюжет почти исчерпывается: несмотря на забавную вводную, развивается он крайне неохотно. Костяк же нарратива игры — второстепенные арки, связанные с разными персонажами, то переживающими проблемы с коллективом, то желающими поделиться подробностями своей личной жизни, то требующими лучших условий труда. Однако, в отличие от историй героев из той же Hades, здесь эти арки скорее для галочки — художественной пользы не наблюдается. Есть пара забавных линий (например, про забастовку работников предприятия и их довольно причудливые требования вроде бананового мороженого с солёными огурцами), но в целом следить за историями персонажей довольно скучно и, что важнее, не имеет особого смысла — на игровом процессе это практически никак не отразится.

Ставка на сатиру себя не оправдала. Шутки здесь преимущественно несмешные и эксплуатируют довольно затасканные байки и мемы из жизни офисных служащих. Да и умело пройти по грани в серьёзных темах ментального здоровья и эмоционального выгорания не получилось. Авторы, кажется, и сами это поняли, а потому снабдили игру соответствующим дисклеймером. Впрочем, смешнее это её не сделало.

⇡#Смерть против Скорбей

А вот боевая часть получилась увлекательнее: оружие эффектно кромсает врагов, перемещение по локациям сделано максимально лихо, да и темп схваток выдержан отлично. Сам же игровой процесс едва ли удивит бывалых поклонников «рогаликов»: Cмерти предстоит пройти четыре локации, в конце каждой из которых ожидает Скорбь — один из боссов, воплощающих собой войну, зависимости или… ужасную экологию.

По дороге к хозяину уровня предстоит пройти сквозь несколько «кабинетов», до краёв наполненных обычными и элитными врагами. Часть можно спокойно игнорировать, а с другими придётся схватиться на аренах, выход из которых — только через трупы мятежных подчинённых. Помимо боёв, в «кабинетах» можно всячески усилить Смерть перед сложным боем с боссом. Например, разжиться дополнительным проклятием или же получить возможность сменить проклятие при выборе. И конечно, найти оружие помощнее, запастись анимой (местная аптечка) или подкопить валюты, которую можно спустить на улучшения арсенала в мастерской или же на полезные покупки в магазине. А в иной комнате предстоит столкнуться со смертнеджерами (здешними мини-боссами) и получить ценную награду за победу.

Словом, есть где разгуляться, да и арсенал довольно обширный. Всё оружие делится на три типа: косы, куда входят разные вариации классического орудия Смерти, магические предметы, расходующие ману, и особые оружия из категории «плаща» с определённым временем восстановления после применения. И каких здесь только наименований не представлено: огромные кулаки, бьющие редко, но убийственно; самонаводящиеся пчёлы; ракетная установка; ливень булыжников и другие не менее причудливые опции. В первый час глаза буквально разбегаются от разнообразия, хочется открыть и попробовать всё.

Но спустя пару часов азарт подугаснет, ведь далеко не все из представленных опций удобны в использовании или же просто достаточно смертоносны, чтобы с успехом справляться со сложностями. Иные и вовсе кажутся балластом, добавленным шутки и общего количества ради. Это, вкупе с довольно непредсказуемой и довольно плохо поддающейся контролю системой случайной экипировки, делает бо́льшую часть забегов обречённой чуть ли не с самого начала.

Другая очевидная проблема Have a Nice Death — игра быстро приедается. Здесь нет тонны увлекательного игрового наполнения, как в Dead Cells или Hades, нет какой-то особой цели, чтобы вновь и вновь штурмовать кабинеты подчинённых. После первой же пробежки (а это займёт от шести до семи часов) пропадает хоть какой-то стимул идти дальше, что для «рогалика», сами понимаете, печально. Но это, впрочем, не отменяет того, что даже единственное короткое прохождение, скорее всего, окажется вполне весёлым. А иногда большего и не требуется.

Достоинства:

лихой и стремительный игровой процесс;

весьма солидный арсенал…

Недостатки:

…большая часть которого, увы, совершенно бесполезна (что ставит крест на многих забегах чуть ли не с самого начала);

довольно скучные побочные истории и, в целом, не самая удачная подача сюжета;

игра то и дело вылетает, хотя, казалось бы, вышла из раннего доступа.

Графика Визуальный мультяшный стиль смотрится вполне уместно, хотя и не вызывает особого эстетического восторга. А вот эффекты применения всевозможных видов оружия изрядно повышают зрелищность схваток. Звук Задорная музыка и качественный звуковой дизайн делают своё дело: создают подходящее настроение и погружают в гущу схваток. Ни больше ни меньше. Одиночная игра Роглайк без особых претензий. Оценочное время прохождения Чтобы впервые сразить финального босса, уйдёт примерно шесть-семь часов, но, разумеется, игра на этом не заканчивается — на открытие всего-всего придётся потратить около тридцати часов, а то и больше. Но вот захочется ли вам этого — серьёзный вопрос. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Have a Nice Death может насытить пару-тройку вечеров динамичным игровым процессом, но не более.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Have a Nice Death

Видео: