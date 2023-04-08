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Have a Nice Death — «рогалик» среднего звена. Рецензия

 
Очередной роглайк покинул чертоги раннего доступа Steam. На этот раз речь пойдёт про Have a Nice Death — сатирический 2D-экшен про самого Смерть, чьи подчинённые совсем отбились от рук. Затравка любопытная — давайте разберёмся, есть ли у проекта что-то такое, что выделит его на фоне других представителей жанра
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Жанр Экшен
Издатель Gearbox Publishing
Разработчик Magic Design Studios
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-6100 3,7 ГГц / AMD FX-8350 4,0 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 360, 2 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10/11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i3-8350K 4,0 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390
Дата выхода 22 марта 2023 года
Возрастной ценз От 13 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Nintendo Switch
Официальный сайт

Играли на РС

Парк роглайков (да и роглайтов) всё расширяется — предлагаются проекты на любой вкус и запрос: от стремительной экшен-метроидвании Dead Cells до пошаговой карточной Slay the Spire, от космической одиссеи FTL: Faster Than Light до изометрического нарративного экшена Hades. И конечно, каждый проект старается подарить игроку что-то уникальное и захватывающее, какой-то особый неповторимый опыт, что выделит его на фоне прочих. Перед авторами Have a Nice Death определённо стояла такая же проблема, и их ответом было: мультипликационный стиль и сатира на офисную культуру.

Смерти не позавидуешь: мало того, что работа без выходных и без ДМС, так ещё и подчинённые не упрощают жизнь

Смерти не позавидуешь: мало того, что работа без выходных и без ДМС, так ещё и подчинённые не упрощают жизнь

#Не лучший день для Смерти

На предприятии ЗАО «Смерть» неспокойно! Глава компании, сам Смерть, устав от рутины, передаёт свои полномочия по сбору человеческих жизней верхушке менеджеров — Скорбям. Но, получив в руки расширенные полномочия, те плюнули на техническое задание и устроили на Земле настоящий апокалипсис, стократно превысив все нормы и планы по умерщвлению смертных, лишь завалив Смерть бесконечной бумажной работой. Вернуть порядок в компанию можно лишь одним путём: одолеть Скорби в бою, а также разобраться с другими причастными, что посмели завалить своего босса лавиной бумажной волокиты.

На этом основной сюжет почти исчерпывается: несмотря на забавную вводную, развивается он крайне неохотно. Костяк же нарратива игры — второстепенные арки, связанные с разными персонажами, то переживающими проблемы с коллективом, то желающими поделиться подробностями своей личной жизни, то требующими лучших условий труда. Однако, в отличие от историй героев из той же Hades, здесь эти арки скорее для галочки — художественной пользы не наблюдается. Есть пара забавных линий (например, про забастовку работников предприятия и их довольно причудливые требования вроде бананового мороженого с солёными огурцами), но в целом следить за историями персонажей довольно скучно и, что важнее, не имеет особого смысла — на игровом процессе это практически никак не отразится.

Не обошлось без парочки отсылок к культовому сериалу The Office (US). Все же любят день брецелей?

Не обошлось без парочки отсылок к культовому сериалу The Office (US).
Все же любят день брецелей?

Ставка на сатиру себя не оправдала. Шутки здесь преимущественно несмешные и эксплуатируют довольно затасканные байки и мемы из жизни офисных служащих. Да и умело пройти по грани в серьёзных темах ментального здоровья и эмоционального выгорания не получилось. Авторы, кажется, и сами это поняли, а потому снабдили игру соответствующим дисклеймером. Впрочем, смешнее это её не сделало.

#Смерть против Скорбей

А вот боевая часть получилась увлекательнее: оружие эффектно кромсает врагов, перемещение по локациям сделано максимально лихо, да и темп схваток выдержан отлично. Сам же игровой процесс едва ли удивит бывалых поклонников «рогаликов»: Cмерти предстоит пройти четыре локации, в конце каждой из которых ожидает Скорбь — один из боссов, воплощающих собой войну, зависимости или… ужасную экологию.

Некоторые проклятия (так здесь называются усиления) дают невероятно мощные преимущества в бою, за которые придётся заплатить: выбрать один из штрафов

Некоторые проклятия (так здесь называются усиления) дают невероятно мощные преимущества в бою, за которые придётся заплатить: выбрать один из штрафов

По дороге к хозяину уровня предстоит пройти сквозь несколько «кабинетов», до краёв наполненных обычными и элитными врагами. Часть можно спокойно игнорировать, а с другими придётся схватиться на аренах, выход из которых — только через трупы мятежных подчинённых. Помимо боёв, в «кабинетах» можно всячески усилить Смерть перед сложным боем с боссом. Например, разжиться дополнительным проклятием или же получить возможность сменить проклятие при выборе. И конечно, найти оружие помощнее, запастись анимой (местная аптечка) или подкопить валюты, которую можно спустить на улучшения арсенала в мастерской или же на полезные покупки в магазине. А в иной комнате предстоит столкнуться со смертнеджерами (здешними мини-боссами) и получить ценную награду за победу.

Словом, есть где разгуляться, да и арсенал довольно обширный. Всё оружие делится на три типа: косы, куда входят разные вариации классического орудия Смерти, магические предметы, расходующие ману, и особые оружия из категории «плаща» с определённым временем восстановления после применения. И каких здесь только наименований не представлено: огромные кулаки, бьющие редко, но убийственно; самонаводящиеся пчёлы; ракетная установка; ливень булыжников и другие не менее причудливые опции. В первый час глаза буквально разбегаются от разнообразия, хочется открыть и попробовать всё.

У каждого оружия предусмотрена своя абсолютная способность — не всегда эффективная, но зато гарантированно зрелищная

У каждого оружия предусмотрена своя абсолютная способность — не всегда эффективная, но зато гарантированно зрелищная

Но спустя пару часов азарт подугаснет, ведь далеко не все из представленных опций удобны в использовании или же просто достаточно смертоносны, чтобы с успехом справляться со сложностями. Иные и вовсе кажутся балластом, добавленным шутки и общего количества ради. Это, вкупе с довольно непредсказуемой и довольно плохо поддающейся контролю системой случайной экипировки, делает бо́льшую часть забегов обречённой чуть ли не с самого начала.

Другая очевидная проблема Have a Nice Death — игра быстро приедается. Здесь нет тонны увлекательного игрового наполнения, как в Dead Cells или Hades, нет какой-то особой цели, чтобы вновь и вновь штурмовать кабинеты подчинённых. После первой же пробежки (а это займёт от шести до семи часов) пропадает хоть какой-то стимул идти дальше, что для «рогалика», сами понимаете, печально. Но это, впрочем, не отменяет того, что даже единственное короткое прохождение, скорее всего, окажется вполне весёлым. А иногда большего и не требуется.

Достоинства:

  • лихой и стремительный игровой процесс;
  • весьма солидный арсенал…

Недостатки:

  • …большая часть которого, увы, совершенно бесполезна (что ставит крест на многих забегах чуть ли не с самого начала);
  • довольно скучные побочные истории и, в целом, не самая удачная подача сюжета;
  • игра то и дело вылетает, хотя, казалось бы, вышла из раннего доступа.

Графика

Визуальный мультяшный стиль смотрится вполне уместно, хотя и не вызывает особого эстетического восторга. А вот эффекты применения всевозможных видов оружия изрядно повышают зрелищность схваток.

Звук

Задорная музыка и качественный звуковой дизайн делают своё дело: создают подходящее настроение и погружают в гущу схваток. Ни больше ни меньше.

Одиночная игра

Роглайк без особых претензий.

Оценочное время прохождения

Чтобы впервые сразить финального босса, уйдёт примерно шесть-семь часов, но, разумеется, игра на этом не заканчивается — на открытие всего-всего придётся потратить около тридцати часов, а то и больше. Но вот захочется ли вам этого — серьёзный вопрос.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Have a Nice Death может насытить пару-тройку вечеров динамичным игровым процессом, но не более.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

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Теги: have a nice death, игра, рецензия
have a nice death, игра, рецензия
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