Herdling — гора эмоций. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Panic Разработчик Okomotive Минимальные требования Процессор Intel Core i5-3470 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon HD 7850, 4 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8600K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 3 3100 3,6 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 5600 XT, операционная система Windows 11 Дата выхода 21 августа 2025 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Тёмные грязные улочки угрюмого города не дают продохнуть, да и жизнь под мостом сложно назвать сказкой. Хочется сбежать подальше от всего этого, но куда? Ответ приходит от таинственных существ — милейших кудряшерогов, что случайно (случайно ли?) встречаются нам в мрачных переулках. Зверушки, как и мы, стремятся покинуть опостылевший мегаполис и дойти до пика близлежащей горы. Но поодиночке это невозможно — лишь объединившись, наш безмолвный герой и стадо пушистых рогатых животинок смогут добраться до заветной цели. Но почему именно туда? Узнаем, лишь пройдя путь, полный препон, тайн и смертельных опасностей…

⇡#Моё стадо идёт в гору

Herdling — это линейное приключение, в ходе которого нам, при помощи нехитрых механик, предстоит вести стадо по просторам чарующих цветочных полей, мрачным лесам и сквозь тьму пещер, через солнечные луга и просторные плато и, конечно, преодолевая снежные бури и ледяные опасности заснеженных склонов горы. Само ведение стада реализовано незамысловато — зажимаете активную клавишу (на геймпаде PlayStation это, например, R2) и идёте вперёд, при необходимости меняя направление, замедляя стадо или полностью его останавливая. Каждая из этих команд пригодится, и не раз, ведь в пути случаются разные происшествия, что могут не только замедлить продвижение, но и привести к гибели пушистых милашек.

Например, мы несколько раз окажемся на территории огромной хищной птицы, что может навредить кудряшерогам или даже убить их. Чтобы избежать потерь, необходимо двигаться аккуратно и внимательно, не задевая столбики, иначе их хруст привлечёт внимание пернатой бестии. А, например, на гористых склонах могут произойти обвалы, и один из зверей внезапно окажется на грани падения. Не успеете подхватить — и вот уже в стаде на одного кудряшерога меньше… А на обледенелой горе всё ещё сложнее — лёд трескается буквально перед стадом, что потребует чуткого контроля каждого движения.

Кроме смертельных опасностей, на пути есть и различные точки, требующие выполнения определённых действий — где-то подтолкнуть калитку или другую преграду, где-то забраться на высоту, где-то додуматься, как запустить механизм или поднять мост, и так далее. Иногда предстоит сделать что-то самостоятельно, а в иных случаях нужно попросить помощи у кудряшерогов — они и тяжёлое препятствие подвинут, и, скажем, подсадят на высокую преграду.

Впрочем, в Herdling даже самые длинные цепочки взаимодействия элементарны, да и «сложные» игровые отрезки не вызовут абсолютно никаких проблем и вряд ли заставят серьёзно напрячься. И всё же ставки высоки — ведь за время путешествия, совместного преодоления трудностей и душевных посиделок у костра по-настоящему привязываешься к этим милым зверям, а потому даже малейшая угроза их жизни вызывает неподдельную тревогу, даже если у вас всё под контролем.

⇡#Тайна трёх цветов

Эмоциональная связь с кудряшерогами создаёт и другой важный эффект — Herdling полностью обволакивает своей необычной атмосферой. Путешествие на пик горы становится чем-то личным и по-настоящему важным. Впрочем, на погружение работает не только привязанность к пушистым зверям, но и всё, что окружает нас в этом мире.

Например, музыка точно попадает в настроение каждой игровой ситуации, давая мощный эмоциональный фон происходящему с нами и стадом. Иногда это беззаботные игривые мотивы, иногда тревожные гаммы, а иногда — таинственные мистические созвучия. Не обойдётся и без торжественных партий, прекрасно дополняющих красоту здешних пейзажей.

Визуальная часть игры — отдельный повод для восхищения. Herdling не только неустанно радует взор видами, окружением и элементами локаций, но и рассказывает с их помощью множество маленьких историй, складывающихся в глобальную картину. С этими сквозными кусочками нарратива основная тема эскапизма обзаводится куда бо́льшим количеством смыслов, давая простор для размышлений как о мире игры, так и о нашей с вами реальности. Но, конечно, самая интригующая часть визуального повествования таится в трёх цветах, что являются ключом (иногда — буквальным) к пониманию цели нашего путешествия.

Три цвета: синий, красный и жёлтый — основополагающие визуальные акценты всей Herdling. Они везде — от одежды протагониста до наскальных рисунков. И даже в игровом процессе у них есть своя роль. Скажем, стоит стаду пройти по синим цветам, как шерсть кудряшерогов окрашивается соответственным образом, а мы получаем возможность кратковременно и решительно ускорять зверей. Красный окрас шерсти говорит о полученном увечье конкретного зверя и о том, что ещё одной травмы животному уже не перенести. А жёлтый цвет шерсть приобретает на цветах того же оттенка рядом с сакральными местами, что скрыты от посторонних глаз, но обязательно откроются нам…

Чем мы ближе к пику, тем больше подобных мест нам встречается, и тем лучше мы начнём понимать истинный смысл этого причудливого паломничества. И хотя многого ждать от мистических мотивов не стоит, они приятно дополняют приключение. И вместе со всем прочим собираются в крепкий, заслуженный и по-настоящему эмоциональный финал.

Суть Herdling не в её довольно незатейливых механиках, и даже не в простой истории. Её ценность в том, насколько просто и при этом глубоко она погружает в свой мир и даёт возможность искренне пережить это маленькое, но очень яркое приключение. Это путешествие, может, и не изменит вашу жизнь, не подвигнет внезапно сорваться в горы, но точно позволит отвлечься от каждодневной суеты. А это уже дорого стоит.

Достоинства:

милое и эмоционально насыщенное приключение;

потрясающе красивые пейзажи скрупулёзно проработанного мира;

очаровательная музыка идеально дополняет историю;

в Herdling можно гладить пушистых кудряшерогов!

Недостатки:

ключевая механика управления стадом может показаться уж слишком простой и недостаточно веселой, особенно на поздних этапах игры.

Графика Завораживающе виды регулярно сменяют друг друга, не давая глазам заскучать. А сочетание ярких и живых лесов, лугов и гор с осколками урбанистической тоски дают сильный эмоциональный контекст всей истории. А уж как превосходно в игре реализованы разные поверхности вроде снега, льда, травы, воды и других. Не говоря уже о таких пушистых кудряшерогах — их мех воссоздан настолько убедительно, что хочется погладить животных прямо сквозь экран. Звук Звук позволяет миру по-настоящему раскрыться. Каждая локация звучит по-своему, но всегда — насыщенно, с десятком мелких и едва слышимых нюансов, что придаёт окружению объём. А абсолютно чарующая и разнообразная музыка придаёт миру ощутимую эмоциональную глубину, то наводя тревогу, то создавая беззаботное настроение, то возводя эмоции на пик торжественными переливами нот. Одиночная игра Трогательное и эмоциональное путешествие на пик горы. Оценочное время прохождения Не более четырёх часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Herdling не предлагает сложных нарративных дилемм или замысловатых игровых систем — это небольшое приключение, которое, тем не менее, дарит множество самых разных и по-настоящему ярких эмоций.

Оценка: 8,0/10

Herdling

