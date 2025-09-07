|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Herdling — гора эмоций. Рецензия
⇣ Содержание
Играли на PC
Тёмные грязные улочки угрюмого города не дают продохнуть, да и жизнь под мостом сложно назвать сказкой. Хочется сбежать подальше от всего этого, но куда? Ответ приходит от таинственных существ — милейших кудряшерогов, что случайно (случайно ли?) встречаются нам в мрачных переулках. Зверушки, как и мы, стремятся покинуть опостылевший мегаполис и дойти до пика близлежащей горы. Но поодиночке это невозможно — лишь объединившись, наш безмолвный герой и стадо пушистых рогатых животинок смогут добраться до заветной цели. Но почему именно туда? Узнаем, лишь пройдя путь, полный препон, тайн и смертельных опасностей…
⇡#Моё стадо идёт в гору
Herdling — это линейное приключение, в ходе которого нам, при помощи нехитрых механик, предстоит вести стадо по просторам чарующих цветочных полей, мрачным лесам и сквозь тьму пещер, через солнечные луга и просторные плато и, конечно, преодолевая снежные бури и ледяные опасности заснеженных склонов горы. Само ведение стада реализовано незамысловато — зажимаете активную клавишу (на геймпаде PlayStation это, например, R2) и идёте вперёд, при необходимости меняя направление, замедляя стадо или полностью его останавливая. Каждая из этих команд пригодится, и не раз, ведь в пути случаются разные происшествия, что могут не только замедлить продвижение, но и привести к гибели пушистых милашек.
Например, мы несколько раз окажемся на территории огромной хищной птицы, что может навредить кудряшерогам или даже убить их. Чтобы избежать потерь, необходимо двигаться аккуратно и внимательно, не задевая столбики, иначе их хруст привлечёт внимание пернатой бестии. А, например, на гористых склонах могут произойти обвалы, и один из зверей внезапно окажется на грани падения. Не успеете подхватить — и вот уже в стаде на одного кудряшерога меньше… А на обледенелой горе всё ещё сложнее — лёд трескается буквально перед стадом, что потребует чуткого контроля каждого движения.
Кроме смертельных опасностей, на пути есть и различные точки, требующие выполнения определённых действий — где-то подтолкнуть калитку или другую преграду, где-то забраться на высоту, где-то додуматься, как запустить механизм или поднять мост, и так далее. Иногда предстоит сделать что-то самостоятельно, а в иных случаях нужно попросить помощи у кудряшерогов — они и тяжёлое препятствие подвинут, и, скажем, подсадят на высокую преграду.
Впрочем, в Herdling даже самые длинные цепочки взаимодействия элементарны, да и «сложные» игровые отрезки не вызовут абсолютно никаких проблем и вряд ли заставят серьёзно напрячься. И всё же ставки высоки — ведь за время путешествия, совместного преодоления трудностей и душевных посиделок у костра по-настоящему привязываешься к этим милым зверям, а потому даже малейшая угроза их жизни вызывает неподдельную тревогу, даже если у вас всё под контролем.
⇡#Тайна трёх цветов
Эмоциональная связь с кудряшерогами создаёт и другой важный эффект — Herdling полностью обволакивает своей необычной атмосферой. Путешествие на пик горы становится чем-то личным и по-настоящему важным. Впрочем, на погружение работает не только привязанность к пушистым зверям, но и всё, что окружает нас в этом мире.
Например, музыка точно попадает в настроение каждой игровой ситуации, давая мощный эмоциональный фон происходящему с нами и стадом. Иногда это беззаботные игривые мотивы, иногда тревожные гаммы, а иногда — таинственные мистические созвучия. Не обойдётся и без торжественных партий, прекрасно дополняющих красоту здешних пейзажей.
Визуальная часть игры — отдельный повод для восхищения. Herdling не только неустанно радует взор видами, окружением и элементами локаций, но и рассказывает с их помощью множество маленьких историй, складывающихся в глобальную картину. С этими сквозными кусочками нарратива основная тема эскапизма обзаводится куда бо́льшим количеством смыслов, давая простор для размышлений как о мире игры, так и о нашей с вами реальности. Но, конечно, самая интригующая часть визуального повествования таится в трёх цветах, что являются ключом (иногда — буквальным) к пониманию цели нашего путешествия.
Три цвета: синий, красный и жёлтый — основополагающие визуальные акценты всей Herdling. Они везде — от одежды протагониста до наскальных рисунков. И даже в игровом процессе у них есть своя роль. Скажем, стоит стаду пройти по синим цветам, как шерсть кудряшерогов окрашивается соответственным образом, а мы получаем возможность кратковременно и решительно ускорять зверей. Красный окрас шерсти говорит о полученном увечье конкретного зверя и о том, что ещё одной травмы животному уже не перенести. А жёлтый цвет шерсть приобретает на цветах того же оттенка рядом с сакральными местами, что скрыты от посторонних глаз, но обязательно откроются нам…
Чем мы ближе к пику, тем больше подобных мест нам встречается, и тем лучше мы начнём понимать истинный смысл этого причудливого паломничества. И хотя многого ждать от мистических мотивов не стоит, они приятно дополняют приключение. И вместе со всем прочим собираются в крепкий, заслуженный и по-настоящему эмоциональный финал.
***
Суть Herdling не в её довольно незатейливых механиках, и даже не в простой истории. Её ценность в том, насколько просто и при этом глубоко она погружает в свой мир и даёт возможность искренне пережить это маленькое, но очень яркое приключение. Это путешествие, может, и не изменит вашу жизнь, не подвигнет внезапно сорваться в горы, но точно позволит отвлечься от каждодневной суеты. А это уже дорого стоит.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 8,0/10
Herdling
Смотреть все изображения (22)
Смотреть все
изображения (22)
Видео:
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.