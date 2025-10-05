Cultic — кровавая жатва. Рецензия

Жанр Шутер Издатель 3D Realms Разработчик Jasozz Games Минимальные требования Процессор Intel Core i3-4150 3,5 ГГц / AMD FX 6350 3,9 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 3 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 740 / AMD Radeon R7 240, 3 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-9600 3,1 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 13 октября 2022 года (первая глава), 18 сентября 2025 года (вторая глава) Возрастной ценз От 17 лет Локализация Отсутствует Платформы PC Официальный сайт

Cultic — пример игры, которую действительно создал разработчик-одиночка. Джейсон Смит (Jason Smith) придумал концепцию, сформировал стилистику, написал код и даже самостоятельно сочинил музыку. Оттого ещё более впечатляющим кажется этот суровый шутер, отсылающий к Blood и многим другим проектам конца девяностых на движке Build. Подзаголовок Chapter One намекал, что продолжение рано или поздно случится. И действительно, три года спустя Джейсон порадовал фанатов оригинала второй главой. Хотя порадовал ли?

⇡#Детектив с того света

Первая глава повествует о детективе, объявившем охоту на мистический культ после череды похищений в сельской глубинке. Впрочем, сразу по прибытии на место расследования героя убивают, но на этом злоключения только начинаются. Cultic не предлагает захватывающего сюжета, но при этом локации вполне осмысленные и логически связанные. От заброшенных поселков через шахты мы добирались к древним развалинам, чтобы дать бой потустороннему злу. Окружение и разные записки придавали происходящему контекста — и этого хватало, чтобы поддерживать ощущение цельного приключения.

Главная причина ознакомиться с Cultic — захватывающий, напряженный геймплей. В отличие от многих олдскульных шутеров, игра делает большой упора на позиционные перестрелки. Встав в полный рост посреди боя, даже с полным здоровьем и в броне с ног до головы, протагонист продержится максимум несколько секунд. Приходится бегать от укрытия к укрытию, раздавая между делом меткие хедшоты и отбиваясь от особо дерзких противников залпами из двустволки. При этом каждый выстрел ощущался сочно, что подчеркивают обильные кровавые эффекты, внушительная отдача и редкие моменты замедления времени, когда точное попадание взрывает вражескую черепушку словно тыкву.

Отлично реализованы и карты. Есть как открытые пространства, где ко вражескому лагерю можно подойти с разных сторон, так и разнообразные коридоры с аренами. Лишь визуальный стиль явно на любителя. Все окружение выполнено в полном 3D, но многие элементы интерьера созданы вокселями, чтобы имитировать пиксельную картинку. Враги же, в духе шутеров середины девяностых, представляют собой двухмерные спрайты. Что не беда само по себе, но из-за бордово-коричневой цветовой палитры пейзажи и культисты иногда сливаются в аляповатое месиво. Хотя порой игра и радует интересными видами.

Три года с момента выхода Cultic Джейсон не только корпел над новыми картами, но и улучшал первую главу. В частности, поработал над контрастностью и цветами, представив по итогу аж пять вариаций. Стало действительно лучше. Выпустил он и бонусный эпизод-интерлюдию с новым героем и несколькими свежими видами оружия. Действие в нем происходит в пределах полицейского участка, где большей части личного состава промыли мозги культисты. Уровень оказался насыщенным — целое здание с несколькими этажами и множеством путей и секретов, где можно затеряться практически на целый час. Казалось бы, вторая глава должна быть построена по классическим лекалам: все как прежде, только больше и лучше. Всего действительно оказалось больше. Но вот лучше? Едва ли.

⇡#Ад на ферме

Первая же миссия второй главы Cultic демонстрирует возросший масштаб. Детектив оказывается теперь уже в городе, наводненном бойцами культа. Однако улочки все еще ведут к финишу хоть и широким, но коридором. Путь преграждает множество препятствий, которые предстоит либо обходить — через строительные леса, по канализации, — либо идти напролом, работая динамитом. Хотя здесь уже видны первые звоночки проблем. Например, широкая пустая улица, где нет ничего. И пустота режет глаз.

Джейсон зачем-то решил сделать упор на открытые пространства. Чуть ли не половина уровней — это обширные локации, где надо найти несколько ключей или динамитных шашек, чтобы открыть путь дальше. Причем наводок практически никаких. Надо тщательно высматривать приметные места, которые выделяются на общем фоне — скорее всего, один из ключевых предметов найдется там. Но заглядывать под каждый камень, когда хочется сосредоточиться на перестрелках, не особо весело.

Причем даже на некоторых закрытых локациях создается ощущение бессмысленного гигантизма. Зачем эти огромные пустые коридоры на скотобойне? Бегать туда-обратно по однообразным лабиринтам несколько минут не доставляет никакого удовольствия. Лишь ближе к финалу Cultic возвращается в форму. Перестрелки в вагонах поезда испортить в принципе сложно, а мрачный особняк, отсылающий к Resident Evil, и подземный бункер спасают впечатление от второй главы интересным дизайном карт.

Ужасов в игре, к слову, стало действительно больше. Некоторые эпизоды по атмосфере — настоящий хоррор на выживание. Без зажигалки или фонарика не видно ни зги, а где-то в темноте, за углом, постоянно раздаются пугающие звуки. Нашлось место даже оммажу Silent Hill с потусторонним миром. И баланс сместился в сторону выживания. Но выглядит это странно.

⇡#Губки для свинца

Ритм перестрелок Cultic очень далек от того, к которому мы привыкли в размеренных ужастиках. Врагов много, они меткие и больно бьют. А в первой трети игра очень скупится на боезапас. Каждый выстрел должен быть выверен, и желательно целиться в голову. Рекомендую не забывать о топоре, чтобы не тратить патроны на всякую шушеру. Ведь, помимо дефицита ресурсов, вторая глава еще и очень часто натравливает на нас бронированных солдат, на которых приходится почти целиком тратить с трудом накопленные припасы.

В первую очередь улучшайте на станках убойность пушек, а уж затем всякую там скорострельность или объем магазина. Также стоит выбрать любимые стволы и вкладывать запчасти в их прокачку — развить до предела выйдет в лучшем случае половину арсенала, и то, если вы найдете большинство секретов. С учетом дефицита патронов, их поиск порой кажется обязательным условием для прохождения.

Игра очень требовательна к грамотной трате ресурсов. Вместо того, чтобы всадить десяток зарядов дроби в пулеметчика, лучше кинуть один коктейль Молотова — пламя охватывает даже самых крепких врагов. Остались без коктейлей, а вас заперли в комнате с двумя мясниками? Что ж, вероятно, стоит загрузить более ранее сохранение, если вы его, конечно, делали. К счастью, автор прислушивается к комментариям и уже успел чуть исправить баланс, что улучшило ситуацию во второй главе. Но мой опыт это уже не исправит, и в любом случае, сильно проще патч игру не сделал. А это лишь третий уровень сложность из пяти!

Чуть облегчает жизнь возможность подбирать щит — он поможет продержаться под вражеским огнем, одновременно отстреливаясь. Причем его можно и установить на землю, и огреть по голове противника в ближнем бою, и метнуть в кого-нибудь. Также появилась дополнительная возможность резко отскакивать в сторону. Правда, рывки имеют ограничение в три заряда, которые восстанавливаются со временем. Но и на том спасибо.

* * *

Cultic: Chapter Two — отличная иллюстрация того, что «больше» не всегда значит «лучше». Игра заметно разрослась вширь, но на пользу ей это не пошло. Открытые локации лишь тратят время на скучные пробежки и поиск спрятанных ключей, не предлагая взамен ничего осмысленного. А большее количество «толстых» врагов сделало перестрелки более рутинными, опустошающими запасы и попросту затянутыми. Нужны правки баланса, Джейсон.

Достоинства:

сочные перестрелки и проработанный арсенал;

атмосферная стилистика для любителей шутеров девяностых;

продуманные локации в первой главе.

Недостатки:

вторая глава пыталась сделать всего больше, а в итоге ухудшила почти каждый аспект.

Графика Смесь воксельного 3D и спрайтовых врагов в духе Blood или Duke Nukem 3D. У Cultic определенно есть свой стиль, хотя по душе он придется не каждому. Звук Лучше всего звучит, конечно, оружие — в пушках чувствуется характер. Саундтрек же просто выполняет свою функциональную задачу фона для перестрелок. Одиночная игра Олдскульный шутер с акцентом на позиционной стрельбе и перебежках от укрытия к укрытию. Оценочное время прохождения Пять часов на оригинальную компанию и порядка восьми — на продолжение Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Задорный привет из пришлого и неплохой духовный наследник Blood с парой занимательных идей. Начинается отлично, а вот вторая глава, увы, подкачала.

Оценка: 7,0/10

